抗頑療程副作用困擾不已　紓緩療程不適調理指南

現代醫學中常見對付頑症細胞的治療方式，除了消滅患頑位置的異細胞外，周圍的正常細胞也會同樣遭受影響，因此有可能產生副作用或傷及元氣。



抗頑療程的副作用

短期副作用 – 於治療期間出現，隨治療結束後消退：

副作用一：疲倦

疲勞是最常見的副作用，患者會感到精神渙散、筋疲力盡、昏昏欲睡、焦躁疲勞感有時候會突如其來，彷彿一直都睡不夠。

調理指南：於作息上作好安排，確保有充分的休息，或安排小睡時間；凡事量力而為，請其他人分擔；精力許可時散散步或進行輕鬆的運動。

副作用二：嘔吐

如果治療範圍接近胃部，噁心，甚至嘔吐的現象很常見。

調理指南：可聽取營養師意見選擇及應避免的食物；亦可以尋求醫護人員，根據情況處方藥物或提供意見，以預防或減輕噁心及嘔吐。

副作用三：食慾下降

受到壓力困擾、味蕾改變或口部咽喉疼痛，都會影響食慾。

調理指南：如果胃口欠佳，盡量少量多餐，以濕潤的食物及小食為主，或可嘗試高卡路里的飲料，如營養奶，以補充吸收營養及增強體力。

副作用四：頭髮脫落

部分治療方式會令身體上毛髮脫落。療程結束後，毛髮通常會在治療完成後的六至十二月內再次生長，視乎療程的強度和長短。

調理指南：治療前可考慮將頭髮剪短，減輕長髮重量對頭皮的壓力。使用溫和的護髮用品及輕力梳頭，如嬰兒洗頭水及髮刷。

副作用五：皮膚乾燥敏感

皮膚可能會因為療程而變得乾燥，造成痕癢、脫屑等現象，或者對陽光敏感。

調理指南：使用保濕霜；避免使用帶香味或香料的護膚或潔膚產品。在強烈的日照下，宜戴帽、穿天然纖維製成的寛鬆長袖上衣和長褲，使用高倍數防曬霜，或根據醫生指示使用防曬產品。

長期副作用 – 於治療後數月至數年才陸續出現：

放射位置皮膚色素變深，可能出現纖維硬化；皮下脂肪組織、傷口、手術駁口和肌肉出纖維硬化；出現難以癒合的皮膚潰瘍；黏膜變薄以致鼻腔較易流血。

中西醫結合療程對抗頑症

頑症病人做療程期間，可配合中醫處方的中藥，紓緩療程帶來的不適，建議服用前應同時詢問中西醫，諮詢意見，讓西醫監察身體狀況，中醫處方時亦應避免出現藥物相沖的情況。

本地大學中醫藥學院頑症專科部門指出現代研究顯示靈芝、雲芝、人參、冬蟲夏草等中藥含有抗頑物質，有助對抗異細胞，可考慮多方法綜合施用，並按不同的情況選擇適當的方案。根據外國發佈的臨床研究報告^顯示，有專家發現雲芝所含的多醣肽(Polysaccharide Polypeptide)和雲芝多醣-K(Polysaccharide-K)有助輔助免疫治療，提升抗頑患者存活率。

位元堂純野生雲芝膠囊，香港衞生署認可註冊中成藥，榮獲位元堂多位中醫推薦，推出市場十年，一直與頑症患者同行。本品含有豐富雲芝多醣，適合為頑症患者紓緩療程不適，可透過中醫指導下使用。位元堂擁有全港最大*的中醫團隊，由中醫指導下建議頑症人士使用處方中藥，靈芝雲芝類保健品或中成藥，獲得最適切的療程期間支援。

^PMID: 8267386; Food Chem., 2013, 138.4:2201-2209

*截至2024年2月22日，與香港主要中藥保健品零售店中醫師數量比較

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