家居衛生｜男子拍死臉上飛蟲 竟致感染需摘除左眼

夏天潮濕，昆蟲特別易滋生！不少家庭的廁所、浴室牆上都會發現一種黑灰色的小飛蟲。這種飛蟲其實就是「蛾蚋」，又稱蛾蠓科、毛蠓科，俗稱蛾蠅。由於它的幼蟲多生活在水生生物的棲息地，包括浴缸、洗手間、洗手台等陰暗潮濕的地方，很容易就會成了蛾蚋滋生的區域。雖然昆蟲出現惹人生厭，不過如果家中見到蛾蚋，可千萬不能用手將它們打死，因為這其實是一種威脅健康的危險行為！



據內媒報道，深圳一位吳姓男子某日左眼下眼皮處就飛落了一隻蛾蚋，他沒多想就隨手將它拍死。豈料，沒過多久左眼就開始紅腫疼痛。就醫檢查後，他被診斷為季節性結膜炎，眼藥治療後病情更加嚴重，視力更從正常下降到只剩0.02，並出現了綠膿桿菌感染的症狀，眼部及週遭出現感染潰爛，最終不得不摘除整個左眼眼球。

蛾蚋成蟲之後的型態。

醫生解釋，導致這次感染的小飛蟲其實是蛾蚋的成蟲。在成為成蟲之後，蛾蚋雖然不會透過血液傳播致命病菌，但會像蒼蠅一樣，腿上沾上各種污穢環境中的病菌，再飛到其他器具上，給人體健康帶來風險。從它們身上掉落下來的鱗片狀毛髮顆粒，還可能引發呼吸系統疾病。

再加上，對於細菌而言，眼睛是良好的天然「培養皿」。許多蟲子本就攜帶大量病菌，雙手在與蟲子接觸後就會攜帶許多細菌，當眼睛感到不舒服，很多人會不經意間用手揉眼睛，這就會將手上的細菌帶入眼睛中，從而導致感染。

醫生提醒，一旦有飛蟲進入眼睛，不要急著揉眼睛，一定要保持鎮定，可求助身邊人或利用自然風把蟲子吹走。如果飛蟲離開後，仍感覺眼睛不舒服，可以立即用生理鹽水或純淨水沖洗，同時可使用抗感染滴眼液。一旦進入到眼球深處，難以自己處理，需要盡快就醫。

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想避免蛾蚋造成的過敏威脅，就得先從它們的生長環境做好清潔衛生，才可有效減少蛾蚋繁殖的機會，方法如下：

1.檢查孔洞



除了家中浴室之外，住家周圍的盆栽植物、屋內外水溝、廁所管線，甚至是屋頂排水管道等，最好都檢查一遍，在此提供一個簡單方法，可測試該處有無蛾蚋或其他病媒蚊孳生，將大膠帶或具黏性的膠模穿一些孔洞，貼在蓄水環境的通風口，幾天後再檢查該膠帶，若上面有些蛾蚋沾黏，則此處極可能是繁殖地。

2. 清潔並蓋住



有些人可能會想在排水管倒入漂白水消滅幼蟲，但這種效果其實並不長久，因為只要積水和潮濕問題沒有解決，未來仍會繼續繁殖。所以若發現住家環境有積水處，請立刻清掉，並用蓋子或塞子蓋住，杜絕蛾蚋進出。

3. 建立好習慣



平常用完洗臉台或洗澡後，養成好習慣，將水槽排水孔拉起堵住，或拖乾浴室地板，若有漏水的設備，最好盡快修理防滴水。

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