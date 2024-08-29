仁安醫院引入全港首部PCCT 輻射量大減7成 院長：收費不變！

全新技術將令電腦斷層掃描檢查（CT）變得更安全、快捷。自３月起，仁安醫院從德國西門子（Siemens）引入全港首部雙源光子計數電腦斷層掃描系統（Dual Source Photon-Counting CT Scanner，簡稱 PCCT），至今已為過千名人士進行醫療造影掃描。



院方稱，PCCT得出的影像是傳統CT的三倍，而且過程中吸收到的輻射量亦減少7成，全身造影掃瞄只需一秒就能完成，能為病人提供更安全、準確、舒適的檢查體驗。

更低輻射及顯影劑量 加強病人安全

仁安醫院醫療造影部門主管許炳權醫生在說明PCCT的優勝之處。

仁安醫院醫療造影部門主管許炳權醫生指，PCCT的優勝之處在於能顯著減低輻射量和顯影劑量，視乎掃描部位，輻射量可減少七成，而減少顯影劑亦能降低腎病患者的檢查負擔。

許醫生解釋，傳統CT的訊號轉換涉及兩個步驟，而PCCT的光子計數探測器只需要一個步驟，能大大減少電子噪音及資訊流失問題。相對於傳統CT，PCCT能在低輻射量的情況下產生更銳利、更清晰的影像，特別適合應用在預防性檢查。

傳統CT存在限制 透過高清影像診斷更準確

院方展示PCCT的掃描影像。

傳統CT影像質素受技術限制，若病人體內出現血管鈣化、金屬心臟血管導管支架，就會導致掃描影像模糊。許醫生坦言，過往沿用傳統CT，若病人植入了心血管支架，或多或少都要依靠醫生的經驗判斷。然而，PCCT能克服這些問題，有助醫生作出更準確的診斷。仁安醫院心臟中心總監李少隆亦補充，隨著都市人心血管問題愈來愈常見、「通波仔」手術普及化，血管造影需求急速增加，需有突破性技術幫助病人。

全身掃描只需１秒 有利長者、兒童接受檢查

院方指， PCCT能惠及不同年齡和身體狀況的病人。其機孔轉動一圈時間快至0.25秒，時間解像度達66毫秒，能使掃描過程迅速完成；例如肺部篩查只需0.5秒、全身血管造影可在1 秒內完成，免卻了傳統CT長者需閉氣和兒童需鎮靜的要求。此外，寬闊的機孔為82厘米，減低幽閉恐懼感覺，令病人檢查過程更舒適。

半年服務過千人 李繼堯院長：收費不變！

仁安醫院院長李繼堯醫生強調引入「PCCT」的初心。

這部革命性的雙源光子電腦掃描於2024年3月起已在仁安醫院投入服務，成功為過千名人士進行了醫療造影檢查。

仁安醫院院長李繼堯醫生強調，之所以決定引入「PCCT」，是本著仁安醫院的宗旨，即「仁心、安心、貼你心」，透過不斷創新和積極推出個人化的設備和服務，為市民提供全面、可靠、貼心的優質醫療服務。因此，引進新儀器的成本不會轉嫁到消費者，檢查費用與以往一樣。