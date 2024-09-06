秋季養生｜入秋慎防秋燥！飲食要夠「潤」？２茶飲滋陰潤肺

夏天過後，伴隨著初秋來臨的是日漸乾燥的天氣，你是否已經做好迎接「秋燥」的準備？



何謂「秋燥」？

傳統中醫認為在立秋之後，由於外在環境的轉變，如空氣濕度減少、空氣變乾燥，降雨量降低等因素，會加速人體水份流失。在這個時期，一些體質較為敏感的人，尤其容易產生一些身體上的不適，而這一系列的不適症狀都可以泛指為「秋燥」。

秋燥常見３大症狀

1. 呼吸道症狀



由於氣候乾燥，秋天很多人會口乾舌燥、呼吸不順、甚至流鼻血等現象，這些都有可能是秋燥引起的。

2.皮膚乾癢



秋天天氣較乾燥，溫差較大，皮膚不容易適應。 踏入秋季，肌膚的水份和油脂分泌減少，再加上秋季本身的空氣濕度就較春夏低，皮膚就更容易出現乾癢的情況，尤其是手部和面部。

3. 便秘



同樣因為濕度低、身體水分減少，身體各器官所需的水份都會增加，一旦補充不及導致缺水，就會產生便秘或腸道功能不佳等問題。

對抗秋燥 日常飲食要夠「潤」 ！

秋季的主要氣候特徵是乾燥，在日常飲食中，應以「滋陰潤肺」為基本準則，選擇一些較為滋潤的食材。（圖片由客戶提供）

秋季的主要氣候特徵是乾燥，空氣中缺乏水分，人體同樣缺乏水分，但光是喝水，並不能完全避免秋燥帶來的負面症狀。所謂「燥勝則乾」、「燥令傷肺」，秋主燥金，亦即燥為秋季主氣，燥氣襲人，其性乾燥，易耗津液。因此，如何「養陰潤燥」才是秋季養生的重點。

在秋季中，人們應以「滋陰潤肺」為基本準則，另外還應「少辛增酸」。通俗點講，就是要多吃芝麻、核桃、糯米、蜂蜜、甘蔗等食物，可以產生滋陰潤肺養血的效果。另外，可多吃白色食物養肺，能宣肺化痰、滋陰益氣，例如西洋參、沙參、百合、杏仁、川貝、銀耳、梨子。

TEA CHÂTEAU 推出秋季養生配方

適逢秋季的到來， TEA CHÂTEAU 近日就推出了秋季養生茶飲，：

1. 枇杷雪梨茶



（圖片由客戶提供）

踏入乾燥枯涸的轉季天氣，容易感覺乾燥帶來的身體不適。TEA CHÂTEAU 推出的枇杷雪梨茶，內含的胎菊、雪梨、百合能夠幫助身體滋潤乾澀，明目清肝，清熱解毒。配搭川貝母、海底椰和枇杷葉等嚴選的草本成份，更深入滋潤我們的肺部的深處，清除身體的燥熱，達到化痰止咳、滋陰清肺之效。

2. 強肺補氣茶



（圖片由客戶提供）

補肺氣是強身防病的第一步，肺為五臟之華蓋，「肺主一身之氣」，養好肺功能有助提升體內正氣；當身體有足夠的正氣，邪氣就不能乘虛而入。TEA CHÂTEAU 的強肺補氣茶含多種補氣的珍貴草本成份，如百合、枇杷葉、薄荷、甘草及陳皮，有助寧心安神、清火潤肺。配合清香的金銀花，可幫助清解血毒。強肺補氣茶中又加入了陳皮作點綴，有潤肺功效，更助你健脾開胃。

TEA CHÂTEAU養生茶療系統，泡出滴滴養生精萃，輕鬆養出健康生活

養生文化與我們的生活密不可分，「茶」是飲料、養生佳品，是心靈寄托、更是生活中一個歇息的時刻。TEA CHÂTEAU以嶄新的沖泡茶機和茶囊設計，改寫固有茶形態。只要放入茶機一按，就能以最精準水溫沖調及高壓萃取科技，高度萃取茶療精萃，提供優質穩定養生茶療。

TeaMag™️沖泡技術

1. 精準研磨: 因應沖泡所需，每種成份採用不同的研磨粗幼

另外，對於盛載茶葉及養生食材的茶囊，TEA CHÂTEAU同樣沒有馬虎。茶囊採用了鎖鮮封存技術和薄膜滲透科技，在完整保留成份鮮度的同時，更能確保沖泡時，經水分反覆沖泡，完整萃取每顆茶囊內之養生精華。

2. 高壓萃取: 短時間內萃取出滴滴精華，更提供優質穩定水準

沖泡前預先浸泡(Pre-Infusion)，再採用即熱高温技術 (TeaMag™️ Celcius)，高速加熱，配以高壓 (19 Bar 壓力) 萃取沖泡，充分提取草本養份。

以上資料由客戶提供