醫療新知｜AirPods可取代助聽器？ 軟件更新推出３大護耳新功能

Apple 發佈會在9月10日香港時間凌晨舉行，期間公佈了多項新產品發售日期、價錢及過往產品的功能更新。其中，就包括市場上首支提供主動消噪功能的開放式耳筒 AirPods 4 ANC。另外，為兼顧用戶的聽力健康，Apple 更為 AirPods Pro 2 加入了３大護耳新功能。



新一代Apple耳機 AirPods 4 & AirPods 4 ANC

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在發佈會上，Apple 宣佈即將推出AirPods 4 以及AirPods 4 ANC（主動消噪型號）。作為新一代耳機，AirPods 4 基本型號的外形與以往AirPods 3相似，但就改善了電量，配上充電盒續航時間可達30小時，更支持USB-C及無線充電。而作為上位版的AirPods 4 ANC（主動消噪型號），則增加了提供主動降噪功能。要知道，目前市面上所有「ANC主動式降噪」機均為入耳式耳機，即需用配合耳塞，以物理形式進行隔音。然而，AirPods 4 ANC 卻是一支無耳塞的半開放式耳機，若想進一步了解實際效果就唯有待購買實物進行測試。

另外，兩個版本的耳機均搭載了 H2 晶片，用戶可透過點頭、搖頭等動作與 Siri 互動。同時，裝置亦內建有力度感應器，提供了接聽電話等快速操作手勢。

AirPods Pro 2 推出３大護耳新功能

據世界衛生組織估算，全球有超過15億聽力損失人士。（圖片來源：截圖自Apple 發佈會）

據世界衛生組織估算，全球有超過15億聽力損失人士。如長期欠缺適當的治療，就會增加出現健康風險的危機，如認知障礙症、跌倒、導致抑鬱症的社交孤立等，而這些因素更可能影響壽命。有見及此，蘋果亦在AirPods Pro 2 上增設３大護耳功能：

1. 聽力保護功能



AirPods Pro 2 能以每秒 4.8 萬次主動消除外界噪音，助用戶輕鬆面對各種嘈雜環境。（圖片來源：截圖自Apple 發佈會）

任誰都有暴露在日常噪音的可能性，而暴露的時間愈長，聽力受到影響的風險就愈高。對此，AirPods Pro 2 強化了其降噪功能，能以每秒 4.8 萬次主動消除外界噪音，助用戶輕鬆面對各種嘈雜環境。

2. 聽力測試功能



AirPods Pro 2 推出聽力測試功能，只需5分鐘即可完成測試（圖片來源：截圖自Apple 發佈會）

由於聽力損失通常是逐步惡化，因此患者很難察覺到聽力的變化，想準確測量聽力就唯有接受聽力測試。然而這樣的機會並不常見，所以Apple 便在 AirPods Pro 2 上加入臨床驗證聽力測試功能。只要與 iPhone連動 ，便能安坐在家中完成聽力測試，整個過程只需５分鐘。完成測試後數據會儲存在健康app，以便將測試結果分享與醫療機構。

3. 助聽器功能



Apple 的研究表明，確診聽力損失的患者中，高達75%人欠缺所需的輔助支持。（圖片來源：截圖自Apple 發佈會）

Apple 的研究表明，確診聽力損失的患者中，高達75%人欠缺所需的輔助支持。因此AirPods Pro 2 新增了臨床非處方助聽器功能。據Apple 稱，該功能可以幫助輕及中度聽力受損的用戶。

AirPods Pro 2 能化身成助聽器實時，增強你需要聽到的聲音，例如對話聲或周圍的環境聲（圖片來源：截圖自Apple 發佈會）

當用戶完成聽力測試後，若發現聽力出現問題，AirPods Pro 2 能化身成助聽器，實時增強你需要聽到的聲音，例如對話聲或周圍的環境聲，進一步保障用戶的人身安全。

目前，AirPods 4 定價為 $1,099港元；AirPods 4 ANC版 $1,499港元，即日起接受預訂、並於9月20日發售。（每位顧客限購六對 AirPods 4 及六對 AirPods 4 主動消噪型號）

而AirPods Pro 2 全新聽力健康功能，將會連同可提高通話效果的語音隔離模式，在 2024 年秋季通過軟件更新推出。AirPods Pro 2 定價 $1,849 港元。