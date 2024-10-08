遊泰風險｜泰國「生豬肉」鏈球菌疫情嚴重 12死逾百人喪失聽力

準備前往泰國旅遊的人要小心了！當地接連爆發大規模的豬鏈球菌感染，甚至出現了12個死亡個案。



據泰媒報道，泰國東北部4個府接連出現12宗因感染豬鏈球菌死亡的個案，當地疾病管制局為此發出警告，要求民眾不要食用生豬肉，以免感染豬鏈球菌。感染豬鏈球菌後通常會出現高燒、頭痛等症狀，甚至出現聽力受損，嚴重者會永久失聰或死亡。

泰國疾病管制局表示，自今年1月7日至9月3日間，呵叻府、武里南府、素輦府以及猜也蓬府等4個府，共出現149宗因感染豬鏈球菌失聰的病例，並有12人死亡，大部份死者為65歲以上的長者。其中，呵叻府的豬鏈球菌感染病例最多，高達89宗，共6人死亡；猜也蓬府則有31宗，4人不治；素輦府16例，1人死亡；武里南府則通報了13個案，1人喪命。

疾病管制局建議，購買豬肉時應選擇可靠來源，並確保豬肉、內臟及豬血需在攝氏60到70度下烹煮超過10分鐘。此外，料理過程中必須使用不同的器皿來處理生、熟豬肉，避免交叉感染。接觸生豬肉時應戴手套或覆蓋傷口，且每次處理後都要徹底清洗雙手。

+ 19

豬鏈球菌感染知多啲！

據衛生署資料，豬鏈球菌感染是由豬鏈球菌引起的動物傳染病，屬於香港法定須呈報的傳染病。潛伏期由數小時至兩星期不等，但一般為二至三天。

病徵

此病最常引致腦膜炎，病徵包括發燒、頭痛和嘔吐，亦可引致皮下出血。少數情況下會出現敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。常見的併發症是失聰，而且大多是永久性的。

傳播途徑

豬鏈球菌感染是豬隻的常見傳染病。這種細菌可存在於豬隻的上呼吸道，並透過豬隻間鼻子與鼻子的接觸或近距離的噴沫傳播。除豬隻（包括野豬）外，豬鏈球菌偶爾也會在其他動物如馬、狗、貓和鳥類中發現。

人類感染豬鏈球菌個案主要發生於成年人。它是通過直接接觸而傳播。細菌通常是當處理受感染豬隻或其他動物、生的豬肉或其他豬產品時，經破損的皮膚傷口進入人體。但亦有可能經進食或通過黏膜而傳播的。

預防方法

由於現時並沒有預防豬鏈球菌感染的疫苗。衛生署建議市民應採取下列措施以減低感染風險：

1. 保持良好的個人衞生



- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

- 避免接觸豬隻（包括野豬）和其他動物。否則在接觸後，應盡快以梘液和清水清潔雙手。

- 處理豬隻或生豬肉時，應佩戴手套和慎防損傷。

- 處理生豬肉前，應先用防水敷料妥善覆蓋傷口。

2. 保持良好的食物衞生



- 處理食物（包括豬肉）時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

- 從衞生及可靠的地方購買食物，不要光顧無牌小販。

- 生的豬肉須存放在蓋好的容器內，並儲存於攝氏 4 度或以下的雪櫃。

- 分開處理和擺放生豬肉和熟食。

- 徹底清潔曾與生豬肉接觸過的工作枱面、器皿及設備。

- 豬肉要徹底煮熟方可進食。