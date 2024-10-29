中醫美容療法美顏針丨美顏針灸改善面部線條　淡斑拉提恢復蘋果肌

隨著年齡增長，面部問題逐漸浮現，皺紋、法令紋、雙下巴現形，面部輪廓下垂，在追求美麗的同時，但又害怕美容院的Thermage 、Ulterapy療程的熱感和副作用，可以考慮在韓國臨床實施已將近20年之久，由韓國引入，結合中醫針灸的獨有技術F.A.C.E. 美顏針，以自然、無痛方式刺激穴位和經絡，促進新陳代謝，累積性引發膠原蛋白增生，使皮膚重現彈力，改善面部輪廓。到底F.A.C.E. 美顏針是甚麼？療程安全嗎？



F.A.C.E. 美顏針是甚麼？與坊間療程有甚麼不同？

F.A.C.E. 美顏針全寫為facial acupuncture for charme and elegance，是韓國宋貞和教授結合西醫解剖及中醫針灸相關知識研發之顏面針，在韓國又被稱為 MISO facial acupuncture，針法結合傳統中醫理論的針灸學，利用一次性微細針具，刺激面部的筋膜淺層，造成筋膜收縮拉提，同時通過持續性低強度刺激，累積性引發膠原蛋白增生，延緩皮膚衰老，撫平凹凸明顯的肌肉線條，從而達致淡斑、退印、拉提、緊緻、改善皺紋、提升蘋果肌、矯正顏面不對稱等多種美容功效。

與坊間療程，例如常見的美容院的Thermage 、Ulterapy療程，在皮膚表面打入激光，並產生熱感不同，F.A.C.E. 美顏針不涉及激光，臨床上，F.A.C.E. 美顏針除了可以放鬆面部肌肉，使其恢復彈性，改善下垂外，還可用於治療面癱、鼻敏感、頭痛，面部神經麻痺等疾病，是一種既天然、又療效顯著的中醫美容項目。

F.A.C.E. 美顏針由韓國引入，結合中醫針灸的獨有技術，以自然、無痛方式改善面部輪廓。

F.A.C.E. 美顏針效果通常在施針當下就會顯現，大部分人取下針後可立即感受到面部線條的改變，就如以下首次進行美顏針的女士的療程前後對比相片（為保持效果客觀性，相片由客人提供），從相片中可見，客人在進行F.A.C.E. 美顏針前面部輪廓下垂、模糊，下巴鬆弛顯得腫脹，在進行美顏針後面部線條走向變得柔和順暢，面部皮膚，尤其下巴位置也變得更為緊緻，輪廓更立體突出。

客人進行美顏針後面部線條走向變得柔和順暢，面部皮膚也變得更為緊緻。

F.A.C.E. 美顏針會痛嗎？會有副作用嗎？

聽見針法治療，有人也許會擔心面部針灸會帶來疼痛感，F.A.C.E. 美顏針所使用的針具直徑約0.10～0.14mm，與頭髮粗細相若，因此大部分人只感覺到痠脹感，而無痛感。事實上，F.A.C.E. 美顏針是一種相當溫和的治療方式，因應個人體質，在針灸後偶爾在面部某些微絲血管密集部位有小範圍瘀青，除此之外，幾乎沒有副作用，而且進行美顏針後沒有恢復期，即時見效，以及能夠馬上回歸日常生活。

大部分的人都能進行美顏針灸療程，但如果皮膚表面有傷口、凝血功能異常、蟹足腫體質、易暈針者，應先經醫師評估再進行，由有經驗的醫師作判斷和執針更為安心。

中醫師主理F.A.C.E. 美顏針 按不同需求調整下針至為放心

F.A.C.E. 美顏針可根據每個人對面部不同部位的需求進行調整，進針可淺可深，可用作在筋膜層及肌肉層，也可用在真皮層網狀結構，調整支撐力道，決定針法或直刺肌肉縮緊、或平刺肌肉放鬆的施針者尤其重要，而德琋中醫提供的F.A.C.E. 美顏針療程由香港註冊中醫師主理，擁有豐富臨床經驗及專業資格，會細心評估每一個人的狀況，確保療程適合進行，並因應需求和狀況而調整，確保大眾得到最有效、可靠的療程體驗。有興趣一試自然有效的F.A.C.E. 美顏針，可向德琋中醫診所查詢。

德琋中醫診所醫師團隊註冊中醫師鄭曉菁醫師

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