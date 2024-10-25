全方位健康管理專家 ASANA 360打造個人化保健美肌方案

都市人生活繁忙，要時刻保持最佳狀態並非易事，需要的是一個可靠的健康好幫手。擁有多年經驗的全方位大健康管理專家ASANA 360致力透過熱誠與專業，提供精準與個人化的美肌保健專案，目標為打造亞太區中擁有最多用戶的「尊貴大健康消費平台」。



科研實證 王牌保健品針對港人需求

ASANA 360創立以來，一直秉承「周全 · 信心 · 關懷」的宗旨服務客戶，研發出一系列獨家配方保健品，涵蓋各種健康需求，其中「消腩丸」與「補眼素」等王牌產品暢銷香港多年，深受港人歡迎。「補眼素」中的「抗老花眼矇眼乾」配方，蘊含13種全天然珍貴成分，獨有抗氧化雙酵素成份SOD酵素及Q10酵素修補眼睛細胞免受氧化破壞，集補眼、抗老化、防光害三大保障，精純葉黃素及玉米黃素成分有效對抗藍光傷害，適合經常使用電子產品的都市人。

挑選保健品除了注重功效，安全性亦非常重要，當中廠商的把關尤其關鍵。ASANA 360恪守「安全、科學、優質、有效」4大研發原則，嚴選珍貴及高純度成分，以較高複雜性和技術需求的複方成分搭配為核心，加強吸收度，保健效果更顯著。每一種成分均經過嚴格的科學驗證，確保無副作用。ASANA 360的產品於韓國、日本及台灣生產，分別榮獲韓國GMP、HACCP及香港SGS安全檢證、STC等多項品質認證，是對品牌研發實力的肯定。品牌將致力研發更多創新產品，滿足港人的大健康需求。

ASANA 360的產品由專業配方師特調，獨特配方超越坊間的同類產品。例如結合NMN與白藜蘆醇，強效修復細胞DNA，令抗衰老效果更顯著，超越坊間的同類產品。ASANA 360更於《香港01》「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2024」中，榮獲專業評審團及讀者認可，奪得「卓越獨家配方保健品大獎」，這一成就不僅證明了ASANA 360在健康產業中的專業地位，也反映了其產品在配方上的創新與獨特性，以及對提升港人健康生活的承諾。

ASANA 360於《香港01》「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2024」中，

旗艦店佔地45,000呎 專業美療團隊貼心服務

保健品以外，ASANA 360的美肌健康療程亦相當全面。位於旺角MOKO新世紀廣場的ASANA 360尊尚美療旗艦店及大健康主題店佔地45,000呎，環境寧靜舒適，提供大健康策劃方案，務求由內至外全方位管理客戶健康及美容需求。專業美療團隊由資深美容顧問、擁多年醫美經驗的專業資格與經通過嚴格考核的美療師組成，加上高端優質療程，選用國際認可儀器，致力提供最高效、安全、全面的健康及美容護理。服務範疇包括護膚、纖體、保健產品、生活美容、活髮療程、脊骨療程及醫學美容等，務求為客戶帶來一站式多元化體驗護理。

位於旺角的ASANA 360尊尚美療旗艦店及大健康主題店一共佔地45,000呎。

ASANA 360提供舒適愜意的環境，為顧客提供各種健康美肌護理。

ASANA 360尊尚美療旗艦店及大健康主題店環境寧靜舒適。

成立「圓源社」實踐社會責任

ASANA 360深信企業的成功與社會責任息息相關，因此品牌不僅追求商業卓越，更積極投身慈善事業，並於2023年成立非牟利團體「圓源社」，透過組織及義工活動，致力協助低收入家庭及其子女，身體及智能殘缺人士和單親婦女家庭，貢獻社群，實踐良心企業精神。成立以來與多間慈善團體合作各項公益活動，為弱勢社群送暖。

即到ASANA 360的Facebook與官方網站，了解更多產品資訊及個人化健康管理方案。HK01讀者憑專屬優惠碼【HK01EYE】於網店購買「補眼素」可享額外8折，限時優惠只到2024年11月30日！立即入手：https://bit.ly/3AjfCK4

ASANA 360大健康主題店

旺角新世紀廣場1座15樓01至10及20室

ASANA 360尊尚美療旗艦店

旺角新世紀廣場2座12樓

（資料與相片由客戶提供）