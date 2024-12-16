大腸癌｜逾5成確診已晚期 患者勿灰心 創新抗癌口服藥延長存活期

大腸癌由於初期症狀不明顯，患者往往要到第三/四期才能夠發現，據香港癌症資料統計中心最新數據，大腸癌已成為本港第二號「癌症殺手」，到底晚期大腸癌在本港有多普遍？患者一旦確診已為晚期，治療方面無從入手？本文就請來內科腫瘤專科醫生陸凱祖醫生為大家一一解答。



本港第二號「癌症殺手」大腸癌在本港有多普遍？

陸醫生表示，本港在2021年約新增5,800個新大腸癌個案，而因此導致死亡的個案更有近2,300人，屬於最為常見的癌症之一。與其他癌症一樣，大腸癌亦有年輕化趨勢，近年來患者已不限於年長人士，一些年齡介乎40至 50歲的患者亦有不少。陸醫生指，大多數患者都是通過血便或排便習慣改變，才察覺自己患上大腸癌，因此若發現自己有同樣的徵兆，而且已經持續多個星期，盡快接受檢查才是上策。

解構癌症期數

大腸癌不同期數之差別

不少人都知道癌症有期數之分，但對於期數本身代表什麼就不太清楚，其實期數代表的是腫瘤的大小及擴散程度：

第一期：腫瘤出現在黏膜下層或肌肉層, 沒有局部淋巴結之轉移, 沒有遠處轉移



第二期：腫瘤穿透肌肉層至漿膜層或周圍組織, 沒有局部淋巴結之轉移, 沒有遠處轉移



第三期：腫瘤擴散至鄰近細胞組織, 有局部淋巴結之轉移, 但沒有遠處轉移



第四期：腫瘤擴散至其他器官, 有局部淋巴結之轉移和遠處轉移



逾5成腸癌患者確診已晚期 手術後仍有高機率復發

大腸癌患者的5年存活率（資料來源：香港癌症資料統計中心）

一般市民只要聽到「癌症」就會聯想到危疾、無法根治等字眼，但陸醫生表示，實際上早期大腸癌的5年存活率相當高，即使發展至第二期時仍有近九成的存活率。可惜由於大腸癌初期症狀不明顯、容易被忽略，導致不少人確診大腸癌時已經是中、晚期。

據統計，在2021年本港在第三/四期才確診患大腸癌的患者分別為27%和25%，佔大腸癌患者一半以上。可以說，未能及早發現大腸癌才是治療困難的真正原因。

陸醫生又解釋，對於在早期就已經發現癌症的患者，醫生一般會採取根治性的治療，即以手術切除腫瘤。只要及時接受治療，患者有很大機會不需要接受其他後續治療。然而，當癌症發展到第三期時，由於癌細胞已經開始擴散，在切除腫瘤後，仍有復發風險。因此，第三期的患者在術後仍需要接受通過化療及藥物治療來控制病情。

至於第四期的患者，在大部份情況下都已經無法通過手術來徹底清除癌細胞，只能夠通過藥物治療紓緩症狀、減緩病情，以延長病人的存活期，並提升其生活質素。

晚期癌症勿灰心 藥物種類多寡選擇成延長存活期關鍵

很多癌症晚期患者聽到「無法痊癒」就會感到心灰意冷、甚至放棄治療。不過，陸醫生強調，即使是癌症晚期的病人，只要有適當的治療，就能大大的提高存活率。

陸醫生指，隨著醫學的發展，整個過程可分為第一、第二及第三線治療。近年來混合治療（Combination Therapy) 在第一、第二線的治療已經成為主流方法，即是通過有策略地使用化療藥物搭配標靶藥物，以達致最好的療效，同時亦盡量減低副作用。

他解釋，醫生會視乎病人的情況而制定治療方案，通常是將最有效的藥物作為「第一線治療」放在最前，當病人身體產生抗藥性時，就轉換到「第二線治療」，甚至「第三線治療」。因此若可以選擇的藥物種類愈多，能控制病情的時間愈長。

創新抗癌口服藥面世 副作用低、晚期仍能維持藥效

被問到有哪些新藥物有助對抗晚期大腸癌，陸醫生就提及最近有一種新的口服標靶藥正式在香港上市，這是一種新型抗血管内皮生長因子受體抑制劑 (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor inhibitor) ，通過抑制腫瘤的血管增生，從而「餓死腫瘤細胞」。他指，由於該藥物具有高選擇性、強效的特點，因此不但副作用相對較低，更難得的是，即使是在接受過其他治療，身體已經產生抗藥性的患者中，作為「第三線治療」仍能表現出良好的作用。臨床研究顯示使用該創新藥能控制腫瘤中位無惡化存活期的時間長達3.7個月，遠超目前使用的常規藥物，而中位總存活期亦從原本的6個月，提高到9至10個月，有助於醫生幫助病人控制病情。

這大腸癌新藥是由本土科研藥企自主研發，於今年年初在香港註冊並推出市場，亦已進入美國、歐洲和日本等國際市場，令病人提供多一個治療選擇和希望。

本文內容僅供參考，如有任何關於治療之疑問，詳情請向專業醫護人員查詢

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