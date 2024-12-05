每日一支幫你改善便秘煩惱|關注腸道健康 科學證明靠活性益生菌

你今日去到便便未?看似簡單的問題，但如果你經常便秘或有腸道不適，這個問題則一點都不簡單。近年，不少香港人都關注腸道健康問題，而當中亦有很多疑問。香港理工大學一直致力研究益生菌和益生元對健康的關係，與香港益力多公司的理念相同，因此於2021年成立了香港理工大學-香港益力多腸道益生菌益生元與人類健康聯合研究實驗室，以積極推動人類健康為目的，並以科學研究提供證據為基礎以提高公眾對益生菌和益生元的認識，使更多大眾受益。



腸道健康 必須謹慎把關

究竟腸道健康牽渉哪些人體器官和系統呢?聯合研究實驗室主任戴自城博士指：「全球各地有不少臨床研究顯示，腸道健康與人體主要器官如大腦、腎臟、心臟、肝臟、肺臟等的健康息息相關。腸道菌群是寄居於腸道的多樣化微生物群落，其重要性包括消化與營養吸收、免疫系統調節、維生素和氨基酸的生物合成等，腸道菌群對維持健康的身體是不可或缺。腸道菌群失調與多種疾病，如便秘、肥胖、炎症性腸病、情緒問題、代謝疾病等相關。」 當腸道出現問題，就有機會衍生其他健康問題。

如何界定便秘?

一般便秘的症狀包括排便次數每週少於 3 次，糞便太硬或太小，或很難排便¹'²。在 2021 年的一項研究中發現，全球成年人的便秘患病率約為 10%³，而在 2023 年的另一項研究發現，全球60歲以上長者的便秘患病率更高，達到19%⁴。香港衞生防護中心於 2014 年 3 月的一份報告更指出，約每七名香港人中就有一人患有便秘。成年人的便秘患病率為 14%，小學生為 12%，學前兒童則為 29%⁵。

「香港人腸道健康」研究：飲用含益生菌代田株飲品有助改善便秘？

為解開更多有關腸道健康與便秘的謎思，聯合研究實驗室於2023-2024年進行了一項有關「香港人腸道健康」的研究，了解飲用含益生菌代田株的飲品 (益力多)後對便秘和非便秘人士排便習慣的變化。是次研究共有 247 名參加者，其中 122 名為便秘人士，在持續飲用益力多四星期後， 有69%的便秘人士表示每週排便次數有所增加，大便也有軟化的情況。43%的便秘人士的排便時間有所減少。另外，分別有85%和 71%的便秘人士反映與便秘相關的生活質量及不適有所改善。同時，研究亦發現有 58%的便秘和非便秘人士表示情緒有所舒緩。

研究顯示，便秘人士於飲用益力多後，腸道內多種與便秘相關的細菌，例如糞球菌屬及瘤胃球菌屬等明顯減少，而當中較少的益菌，例如乳桿菌等則明顯增加。

69%的便秘人士表示，持續飲用益力多四星期後，每週排便次數有所增加。

提提大家 選擇『活性』乳酸菌更佳

要改善腸道健康，可以從幾方面著手。首先，增加纖維攝取量（如水果、蔬菜和全穀類等等）以促進排便。第二，攝取充足水分有助於軟化糞便。第三，適量運動可刺激腸道蠕動。第四，食用含有益生菌的食品（如活性乳酸菌飲品、乳酪、泡菜等）能有效保持腸道菌群平衡。提提大家在選擇活性益生菌產品時，除選擇有良好信譽的品牌之餘，能有科學證明及臨床研究證明其益生菌有效則更佳。『活性』是非常重要的，乳酸菌需要存放於低溫方能保持活性，因此需要選購存放於雪櫃的產品。另外，食用益生菌同時可配合益生元，例如含膳食纖維的飲品或食品，從而提供更好的環境給益生菌生長，對改善腸道細菌平衡很有幫助。

¹. Gastroenterology, 2013, 144:1, 218-38.

². J Am Board Fam Med, 2011, 24:4, 436-51.

³. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2021, 6:8, 638-648

⁴. Wien Klin Wochenschr, 2023, 135, 389-398

⁵. 衞生署衞生防護中心, 「非傳染病直擊」2014 年 3 月

(資料及相片由客戶提供)