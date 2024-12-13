健康調查｜逾5成受訪者餐後感內疚　日本專利發酵茶重拾身輕感

熱騰騰的火鍋燒烤、琳瑯滿目的自助餐，美食當前，難以抗拒！但大快朵頤之後，是不是又開始被罪惡感包圍？體檢報告上的內臟脂肪數字飆升，擔心慢性病找上門？想減肥又管不住嘴，想運動卻總是沒時間，「輕鬆瘦身」成了港人的共同願望。生活易（ESDlife）最近做了一項「港人健康習慣及體型管理調查」，超過一半的受訪者表示，放肆吃喝後會感到內疚自責*；高達九成人渴望找到減輕餐後罪惡感的方法*。「搣甩」心理負擔，只需養成一個習慣，餐前一杯《Suzumi羽．酵茶》助你輕鬆消脂告別內疚感，重拾身輕感覺！



生活易「港人健康習慣及體型管理調查」顯示，52%受訪者表示當沒有控制飲食的情況下進食後會感到內疚自責。高達90%受訪者期望有方法可以減少餐後內疚感。

日本三大大學專利研發 改善腰線比傳統綠茶更出色

提起減肥，大家會想到節食、運動或吃減肥藥。但節食容易營養不良又反彈，運動要長期堅持不容易，減肥藥還可能有副作用。其實，想輕鬆瘦下來，關鍵是要養成良好的生活習慣！

調查顯示，90%受訪者認為喝茶最容易融入日常生活*，而在餐後有罪惡感的受訪者中，有82%的人認為喝天然茶更健康，還能減少油膩感和罪惡感*。

相信不少人都知道綠茶對健康的益處多多，是日本人的瘦身恩物。而由長崎縣聯同長崎縣立大學、長崎大學和九州大學共同研發，並獲得專利認證的「混合發酵法」。《Suzumi羽．酵茶》是唯一採用混合發酵法，並加入長崎枇杷葉及生茶所製成的新一代身輕茶，有抑醣抑脂功效，是實現輕鬆瘦身的輔助法寶！

《Suzumi羽．酵茶》精選日本長崎盛產的頂級夏日生茶，富含兒茶素，並加入以健康功效聞名的長崎枇杷葉，以特殊工藝在壓力下揉捏發酵。日本長崎県立大學教授田中一成指出：「枇杷果葉混合發酵茶是一款能幫助控制體重的天然健康茶。『混合發酵法』是全球首創的製茶技術，它降低了茶的苦澀味，提升了健康功效，比傳統綠茶更出色！」

關注健康的朋友都知道，當內臟脂肪囤積過多，會增加患上動脈硬化、高血壓血脂、心血管疾病的機會，就算是纖瘦人士，亦有隱藏內臟脂肪的危機。田中一成教授續指︰「發酵茶中的『兒茶素聚合多酚』和『沒食子酸兒茶素』，即「抗肥滿兒茶素」，不但能抑制膳食脂肪吸收，更可降低腹部脂肪和腰圍BMI，對減少內臟脂肪甚有幫助。」

根據日本長崎縣立大學對《Suzumi羽．酵茶》進行了臨床試驗，發現服用者服用8星期後，內臟脂肪減少了5.3cm²，即減少了6%。

無需尋求複雜方案，只要建立容易堅持的日常習慣，每日一杯《Suzumi羽．酵茶》，也能為健康和體態帶來積極的影響。調查訪問了103位將飲用此茶融入日常生活的真實用家，結果令人鼓舞！

調查顯示， 103位有持續飲用《Suzumi羽．酵茶》的人士當中，93%表示飲用後感覺舒暢身輕**，74%的人覺得有助改善腰腩線條！**

家中、辦公室常備 隨時隨地輕鬆享用

《Suzumi羽．酵茶》飲用超級方便，98%用家認為它很容易融入日常生活*，是懶人必備的「瘦身法寶」！常備家中或辦公室，餐前將一包《Suzumi羽．酵茶》倒入200-500ml的冷水或熱水裡，攪拌均勻即可飲用；也可以直接倒進400ml以下的樽裝水裡，蓋上蓋子搖一搖，隨時隨地享用，無論是外食一族抑或上班一族，每天1至3包，都可輕鬆達至瘦身效果！

*根據生活易於2024年10月「港人健康習慣及體型管理調查」，透過網上問卷訪問489名受訪者之調查結果。

**根據生活易於2024年11月邀請103位用家飲用後之調查結果。

銷售點：萬寧及HKTVmall

萬寧：https://bit.ly/01Mannings

HKTVmall：https://bit.ly/01HKTVmall

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