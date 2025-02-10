健康生活｜冬季每天都被「電」？ 營養師分享４招遠離靜電煩惱

靜電是冬天的一大困擾，每逢這個季節經常都會找上門，到底靜電的成因是什麼？想遠離靜電又應該怎樣做？



早前，台灣營養師高敏敏在Facebook專頁《高敏敏 營養師》上分享靜電的相關知識。她指出，若經常被靜電「襲擊」很可能是身體有某些毛病的警號！

靜電發生６大成因

1. 缺氧，長期壓力大、交感神經亢奮會讓肌肉緊繃、耗氧量增加，甚至提高慢性病風險。



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2. 缺水，飲水不足會讓身體無法正常代謝，便秘、尿結石、皮膚乾燥接踵而來。



3. 乾燥環境，冬天皮膚乾巴巴，靜電特別容易找上門！



4. 急性腸胃炎，上吐下瀉導致電解質不平衡及脫水



5. 大面積燒燙傷，缺少皮膚保護易感染、脫水



6. 糖尿病，抵抗力降低易受細菌感染



▼靜電可能代表身體有這些問題👇👇👇

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如何遠離靜電煩惱？

至於如何可以遠離靜電煩惱，高敏敏就建議從飲食着手，每天要飲體重（kg）X30毫升的水，少量多次飲用。多食用補水份的食物，例如：水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜、青瓜，並避免利尿食物，像濃茶、咖啡、香蕉、菠菜等。另外，適當擦點保濕乳液也能形成肌膚的保護屏障，減少水分流失。

高敏敏提醒，整體而言，身體缺氧、缺水、冬天環境乾燥等因素，都會讓你身上累積多餘的正電荷，導致你天天在那「被電」，一起努力當個不亂放電的健康人。