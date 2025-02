如何避免「塞完再塞」｜預防心肌梗塞復發　嚴控膽固醇是關鍵

心肌梗塞,俗稱突發性心臟病,是全球致命率最高的心血管疾病之一,其發病速度快、危險性高,尤其是再次病發的情況更加令人擔憂¹。許多患者接受通波仔手術或植入支架後,誤以為可以高枕無憂,然而,若風險因素,例如膽固醇、血壓、血糖等等的水平未能得到有效控制,心肌梗塞的復發風險仍然很高,甚至可能導致更嚴重的後果²。本文將透過心臟科專科張志揚醫生的專業解說,探討膽固醇與心肌梗塞的關係,以及如何有效降低「塞完再塞」的風險。



降低心肌梗塞風險 了解壞膽固醇如何引發心臟病

膽固醇是人體必需的脂質,對人體細胞功能及激素生成有重要作用,但過高的壞膽固醇(即低密度脂蛋白膽固醇,簡稱LDL-C),會在血管壁形成粥樣硬化斑塊,導致血管狹窄甚至完全堵塞。當冠狀動脈堵塞時,心肌因缺血缺氧而壞死,引發心肌梗塞³'⁴。張志揚醫生解釋:「膽固醇與心肌梗塞有著密切的關聯。當冠狀動脈的粥樣硬化斑塊破裂時,血小板會聚集形成血栓,完全堵塞血管,導致心肌梗塞4。如果患者的膽固醇水平長期未控制好,斑塊的形成和破裂風險會顯著提高。」

張志揚醫生講解冠狀動脈的位置及其與心肌梗塞的關係,強調保護心血管健康的重要性。

解讀膽固醇數值 掌握理想LDL值⁵

根據歐洲心臟學會的指引,不同風險人群的理想膽固醇值有所不同。一般低風險人群的LDL水平應低於3.0 mmol/L;如有長期糖尿病、嚴重高血壓等風險因素的高風險患者,其LDL應控制在1.8 mmol/L以下;如患者屬於曾發生心肌梗塞的非常高風險患者,目標值便應降低至1.4 mmol/L以下;如果病人在近兩年内曾患兩次或以上的急性血管疾病(如心臟病發、中風等)的話,其LDL水平甚至需降至1.0 mmol/L以下。

張志揚醫生補充:「降低膽固醇的目標值會根據患者的風險程度有所不同。對於非常高風險的患者而言,我們希望盡快將他們的膽固醇水平降至1.4 mmol/L以下,因為越早達標,就越早降低心血管事件的復發風險。」

膽固醇過高無聲無息? 定期檢測最重要

膽固醇過高的成因主要包括飲食、生活方式、遺傳因素及其他基礎疾病。高脂肪、高糖分的飲食,缺乏運動和吸煙等不良習慣,容易導致膽固醇升高。然而,有些患者即使生活習慣良好,也可能因基因問題而產生過量膽固醇。

張志揚醫生指出:「即使是體型較瘦的人,也可能因為遺傳因素而出現高膽固醇問題⁵。有些患者在發生心血管疾病前完全沒有察覺自己膽固醇過高,因此建議患者進行定期的血脂檢查,尤其是有家族史的人群。」 膽固醇過高通常沒有明顯症狀,必須透過驗血檢測血脂才能發現。一般來説,心臟學會的指引建議即使是年輕的成年人應該盡早驗一次血脂,然後根據結果決定多久再進行下一次檢查。如果檢查結果正常,則建議在三到五年後才需要再進行第二次檢查。然而,若患者是有心血管疾病家族史或已患糖尿病、高血壓等慢性病的人士,則需要更頻繁的檢查。⁶

心肌梗塞復發傷害更大!嚴控膽固醇防患未然

心肌梗塞並非一次性事件,很多患者在治療後因膽固醇未能有效控制而面臨復發風險。而且一旦復發,心臟功能可能進一步受損,甚至導致心臟衰竭⁷。

張志揚醫生說:「每一次心肌梗塞,心臟的部分肌肉都會因缺氧而壞死,而壞死的心肌是無法恢復的。如果同一條血管再次堵塞,或者其他血管也出現問題,整體心臟功能將進一步下降,嚴重者甚至可能危及生命⁷。」醫學研究顯示,若患者的膽固醇降至1.4 mmol/L以下,心血管事件的復發風險亦顯著降低。因此,對於發生過心肌梗塞的患者,嚴控膽固醇至關重要。⁵

從生活方式調整降膽固醇到藥物治療 PCSK9 抑制劑提供新選擇

控制膽固醇需要結合飲食調整、生活方式的改變以及藥物治療。飲食方面,應減少飽和脂肪和反式脂肪的攝取,增加膳食纖維的攝取。此外,規律運動和戒煙也至關重要。當飲食和運動無法使膽固醇達標時,藥物治療就是必要手段。常見的降膽固醇藥物包括他汀類藥物、膽固醇吸收抑制劑和PCSK9抑制劑。張志揚醫生表示:「他汀類藥物是最常用的降膽固醇藥物,能有效減少肝臟製造膽固醇。PCSK9抑制劑是一種較新的治療選擇,不僅能有效降低膽固醇,而且副作用較少,特別適合高危患者⁵。」

PCSK9抑制劑是一種較新的生物製劑,自問世以來迅速成為高危心血管患者的重要治療選擇之一。這類藥物通過抑制PCSK9蛋白,增加肝臟對壞膽固醇的清除能力,從而顯著降低血液中的LDL水平。張志揚醫生解釋:「PCSK9抑制劑的作用機制非常獨特。壞膽固醇需要透過低密度脂蛋白受體被轉運到肝臟進行代謝分解,而PCSK9蛋白會促進這些受體的降解,降低清除LDL的能力。PCSK9抑制劑透過抑制PCSK9與受體的結合,讓受體能正常有效地清除並降低血液中的壞膽固醇⁸。」

研究顯示,PCSK9抑制劑可有效將LDL水平降低60%,幫助使用傳統藥物(如他汀類藥物)無法達標或副作用明顯的高風險或非常高風險患者進一步降低及控制壞膽固醇水平,從而減低心臟病風險。PCSK9抑制劑的優勢在於其卓越的降膽固醇效果及相對較少的副作用。與傳統口服藥物不同,PCSK9抑制劑是以皮下注射的方式給藥,通常每兩週或每月注射一次。此外,由於其作用機制針對性更強,患者出現肌肉酸痛或肝功能異常等副作用的機率也相對較低⁵。

破解降膽固醇迷思 正確認識與管理守護心血管健康

儘管現代醫學提供了多種有效的膽固醇管理方法,仍有不少人對降膽固醇存在誤解。例如,很多人以為只要飲食健康、經常運動,膽固醇就一定能降下來。但事實上,飲食與運動最多只能降低約10%的膽固醇,而藥物治療則能進一步降低30%-50%⁵'⁹。此外,有些人認為瘦人就不會有膽固醇問題,但遺傳因素也可能導致瘦人的膽固醇偏高⁵。

對於心肌梗塞患者或高膽固醇人群來說,嚴格控管膽固醇水平是預防疾病復發的關鍵。從飲食與生活方式的基礎管理,到藥物治療的有效干預,每一步都不可忽視。隨著PCSK9抑制劑等新型藥物的推出,高危患者的治療選擇更為多樣,也更具針對性⁵。

正如張志揚醫生所說:「膽固醇管理不單是數字的控制,更是對未來健康的保障。對於高風險患者而言,PCSK9抑制劑是一個突破性的治療,能有效降低復發風險,幫助患者獲得更好的生活質素。」只有及早採取行動,嚴格管理膽固醇,我們才能真正遠離心肌梗塞的威脅,守護心血管健康。

