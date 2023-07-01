相信不少女性都曾經歷過下腹痛的困擾，而腹腔內包括子宮、卵巢等器官，結構複雜，部分痛症可能是這些器官出現問題的徵兆。雖然普通女性都有經痛的經驗，但來經時的症狀並不一樣，有人會於肚痾、冒冷汗等。但如果感受到異常的不適，如子宮重下垂感、子宮閃電痛，小便痛等，則應格外留意會否是以下的病徵，而且盡早求醫。

（圖片：healthgrades）

子宮下垂

症狀：



除了下腹不適外，患者亦會感受到下陰有腫塊突出、子宮往下墜，甚至突出於陰道口外，尤其是在站立及晚上時，在行房時也同樣會有痛楚。



另外，患者亦有可能有排尿困難、或排便不順，甚至出現膀胱脫垂、直腸脫垂等的痛楚。



成因：

．生育次數多、或胎兒體重過高（4公斤以上）使用力不當；經常負重，如常搬運重物、身體肥胖、過快的體重變化（增／減）



檢查：磁力共振、超聲波等直接探測子宮狀況、尿動力測試



治療：子宮托、或子宮懸吊微創手術



（圖片：Shutterstock）

骨盆腔炎症

症狀：

．鈍痛或壓痛，從其中一邊下腹部開始，然後1－2天內可擴散至對側

．陰道分泌物增加

．噁心、體溫異常（發冷／發燒）

．疼痛可擴散至輸卵管、卵巢



成因：急性骨盆腔炎多於月經期中、或剛結束、或抵抗力弱（生病）時發生，陰道的異常病菌，如淋病雙球菌、砂眼衣形病毒，部分可經性交傳染



檢查：

．因由細菌引起，可做血液、細菌培養（實驗室檢驗）

．子宮後凹內視鏡、超音波掃瞄、腹腔鏡，觀察骨盆情況



治療：一般會建議抗生素治療，並能於數天內症狀有明顯改善



（圖片：healthdirect）

子宮外孕

症狀：

．腹部疼痛，且每4名會有1名患者會有少量出血（經期之外）

．骨盆腔壓痛、骨盆腔腫塊，因子宮外孕有機會造成內出血

．子宮輕微膨大



成因：受精卵於正常子宮腔以外的地方（如輸卵管）著床，較常見於曾做輸卵管手術、或受子宮、輸卵管感染的人士（分別較一般人高約20倍和3倍機會患病）；結紮、使用子宮內避孕器以及黃體素為主的避孕藥也會提高子宮外孕的機會



檢查：

．超聲波檢查、腹腔鏡、剖腹探查，觀察受精卵發育情況

．序列性的血液人類絨毛激素（β-hCG）檢測

．後穹窿穿刺、子宮擴刮術



治療：

．手術治療，直接清除異常胚胎組織，一般傷口小、且快康復

．藥物治療



（圖片：helloyishi）

卵巢輸卵管囊腫扭轉

症狀：

．廣泛的骨盆腔發炎而導致下腹部持續疼痛

．（嚴重患者）高燒不退、陰道分泌物變多、分泌物可能偏黃或偏綠且帶有異味



成因：

．陰道細菌感染，而未經治療，因此不斷惡化

．過份激烈的性行為



檢查：子宮頸抹片、骨盆腔超音波檢查



治療：抗生素、腹腔鏡或開腹手術切除化膿組織



（圖片：fertilitysa）

以上每種疾病都會引致腹痛，容易與經痛混淆，但只要能夠充份留意那些腹痛之外的特殊症狀，及與自己先前的腹痛經歷作比較，透過不同的成因了解自己是否高危一群，就應該可以分辨兩者。但不論如何，女性們也可多做身體檢查，如超聲波檢查等，了解身體狀況。

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