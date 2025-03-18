轉季健康 | 腸病毒同流感有何分別？一文教您如何提升免疫力

隨著季節變換，氣溫和濕度的變化可能會影響人體的免疫系統。寒冷的天氣可能會使我們的免疫反應減弱，增加感染的風險。而某些病毒在特定季節更活躍，比如流感病毒和腸病毒。在轉季時，這些病毒更容易傳播，人們感染的風險也隨之大增，到底腸病毒同流感有何分別，以及日常可以如何減低傳染病的感染，小編於下文會一一為你拆解。



腸病毒與流感分別

腸病毒和流感都是引起病毒感染的病原體，但它們屬於不同的病毒家族且會引起不同的症狀。

腸病毒



腸病毒屬於腸病毒科，包括多種病毒，如柯薩奇病毒和腸病毒71型，通常引起的症狀包括：

．輕微的感冒樣症狀（如發燒、喉嚨痛）

．腹痛、腹瀉

．皮疹

．手腳口病（與腸病毒71型相關）

．有時伴隨神經系統的症狀（如無力、麻木）

流感



流感由流感病毒引起，屬於正黏液病毒科。流感的典型症狀包括：

．高燒

．咳嗽

．喉嚨痛

．全身痠痛

．頭痛

．疲勞

腸病毒與流感相似的症狀

腸病毒和流感有一些相似的症狀，但它們的主要特征和影響的器官通常不同：

．發燒：兩者均可引起發燒。

．咳嗽和喉嚨痛：流感常見，但腸病毒有時也會出現。

．疲勞：流感患者在感染期間常感到極度疲倦，腸病毒亦可能導致一些疲勞感。

總的來說，腸病毒和流感在某些症狀上可能會有所相同，但它們的病原體和發病機制是不同的。若出現相關症狀，建議就醫，進行正確診斷和治療。

日常預防腸病毒與流感方法

一：個人衛生



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二：保持環境清潔



定期消毒物品：經常接觸的物品，如手機、門把手和電腦鍵盤等，應定期清潔和消毒。

保持通風：在家中和工作場所保持良好的通風，有助於減少病毒的濃度。

三：良好生活習慣



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保持健康飲食：均衡飲食，加強免疫系統，攝取足夠的水果和蔬菜。

充足睡眠：保證每晚充足的睡眠，有助於身體抵抗病毒。

適度運動：定期進行運動以增強身體免疫力。

接種疫苗



流感疫苗接種：每年接種流感疫苗可顯著降低感染風險，建議特別高危群體如老年人、孕婦和慢性病患者接種。

現時香港並沒有疫苗可預防EV71型感染。要有效預防感染，保持良好的個人及環境衞生最為重要。

注意人際交往



避免擁擠場所：在流感高發季節，盡量避免人多擁擠的地方。

保持距離：與咳嗽或打噴嚏的人保持一定距離，減少接觸感染的風險。

透過以上措施，可以有效降低感染流感和腸病毒的風險。如果出現相關症狀，及時就醫並遵循醫生的建議。