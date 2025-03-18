轉季健康 | 腸病毒同流感有何分別？一文教您如何提升免疫力
隨著季節變換，氣溫和濕度的變化可能會影響人體的免疫系統。寒冷的天氣可能會使我們的免疫反應減弱，增加感染的風險。而某些病毒在特定季節更活躍，比如流感病毒和腸病毒。在轉季時，這些病毒更容易傳播，人們感染的風險也隨之大增，到底腸病毒同流感有何分別，以及日常可以如何減低傳染病的感染，小編於下文會一一為你拆解。
腸病毒與流感分別
腸病毒和流感都是引起病毒感染的病原體，但它們屬於不同的病毒家族且會引起不同的症狀。
腸病毒
腸病毒屬於腸病毒科，包括多種病毒，如柯薩奇病毒和腸病毒71型，通常引起的症狀包括：
．輕微的感冒樣症狀（如發燒、喉嚨痛）
．腹痛、腹瀉
．皮疹
．手腳口病（與腸病毒71型相關）
．有時伴隨神經系統的症狀（如無力、麻木）
流感
流感由流感病毒引起，屬於正黏液病毒科。流感的典型症狀包括：
．高燒
．咳嗽
．喉嚨痛
．全身痠痛
．頭痛
．疲勞
腸病毒與流感相似的症狀
腸病毒和流感有一些相似的症狀，但它們的主要特征和影響的器官通常不同：
．發燒：兩者均可引起發燒。
．咳嗽和喉嚨痛：流感常見，但腸病毒有時也會出現。
．疲勞：流感患者在感染期間常感到極度疲倦，腸病毒亦可能導致一些疲勞感。
總的來說，腸病毒和流感在某些症狀上可能會有所相同，但它們的病原體和發病機制是不同的。若出現相關症狀，建議就醫，進行正確診斷和治療。
日常預防腸病毒與流感方法
一：個人衛生
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二：保持環境清潔
定期消毒物品：經常接觸的物品，如手機、門把手和電腦鍵盤等，應定期清潔和消毒。
保持通風：在家中和工作場所保持良好的通風，有助於減少病毒的濃度。
三：良好生活習慣
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保持健康飲食：均衡飲食，加強免疫系統，攝取足夠的水果和蔬菜。
充足睡眠：保證每晚充足的睡眠，有助於身體抵抗病毒。
適度運動：定期進行運動以增強身體免疫力。
接種疫苗
流感疫苗接種：每年接種流感疫苗可顯著降低感染風險，建議特別高危群體如老年人、孕婦和慢性病患者接種。
現時香港並沒有疫苗可預防EV71型感染。要有效預防感染，保持良好的個人及環境衞生最為重要。
注意人際交往
避免擁擠場所：在流感高發季節，盡量避免人多擁擠的地方。
保持距離：與咳嗽或打噴嚏的人保持一定距離，減少接觸感染的風險。
透過以上措施，可以有效降低感染流感和腸病毒的風險。如果出現相關症狀，及時就醫並遵循醫生的建議。