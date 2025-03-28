「深圳睇牙平一半！」北上睇牙的熱潮席捲全城，洗牙、植牙、杜牙根等療程因價格低廉吸引大批港人到深圳睇牙。然而，跨境醫療暗藏風險，過去亦曾爆出不少爭議案例——《東張西望》揭發港人花費近萬元杜牙根9次仍失敗、聲稱「德國製」牙冠使用兩個月即碎裂、植牙後引發長期頭痛、CT掃描時弄得患者滿口鮮血。而在社交平台更瘋傳驚悚經歷——牙醫徒手檢查牙齒、拔牙殘留牙腳未清、職員「疲勞轟炸式」硬銷天價療程等等。究竟北上睇牙怎樣才能揀到醫療質量好的診所，一齊了解背景資料！



本文比較深圳５大熱門牙科診所——愛康健、麥芽、格倫菲爾、自有光、博耀，拆解其醫療質量。如果想了解深圳睇牙哪一家好，就要細心留意以下內容！



愛康健、麥芽、格倫菲爾、自有光、博耀醫療質量比較

根據擁有最多會員的深圳睇牙Facebook群組「北上深圳睇牙醫機動情報組」網上資料，最多人活躍討論及「你最推介嘅深圳牙科係邊間？」投票活動中，目前深圳5大熱門牙科集團分別為愛康健、麥芽、格倫菲爾、自有光、博耀。本文列出各大集團背景、醫生團隊、診斷準確性、感染控制、港人便利性、服務範疇、常用服務收費，逐一蒐集出資料情報，為讀者提供更全面的參考。

1. 愛康健齒科 CKJ

愛康健（全名：希瑪愛康健口腔集團），目前由香港最大眼科上市醫療集團擁有。愛康健成立於1995年是大灣區知名的牙科連鎖機構，集團旗下共有1間深圳二級口腔醫院及6家門診部及6家診所，開設於4大口岸旁，30年專注服務港人達100萬人次。其深圳愛康健口腔醫院納入長者醫療券大灣區試點計劃及深圳市醫保定點醫院。連續多年獲得深圳衛健委評獲醫療品質最高等級A級。

• 醫生團隊：醫生大多來自知名牙科學校畢業，擁有博士或碩士學位，並擔任講師，7成醫生臨床經驗10年以上。背後更有逾500位醫護人員團隊協助。



• 診斷準確性：主張由同一位醫生負責整個診斷和治療過程，確保一貫性和準確性。



• 感染控制：擁有全深圳最高規格消毒室及操作程序的民營牙科集團。



• 港人便利性：羅湖及福田分院鄰近口岸，步行3分鐘即可到達，交通極為便利。可使用醫療劵，並支援「醫健通跨境健康紀錄」上傳（僅限65歲或以上香港居民授權後）。



• 服務範疇：涵蓋種植、矯正、兒童齒科等14大項目，選擇最齊全。



愛康健口腔服務範疇：

1. 植牙；



2. 洗牙；



3. 補牙；



4. 全瓷貼片；



5. 牙托；



6. 根管治療（杜牙根）；



7. 矯齒（箍牙）；



8. 隱形矯正；



9. 全瓷貼牙冠；



10. 兒童牙科；



11. 智慧齒脫除；



12. 牙周病治療；



13. 牙齒美白；



14. 一般口腔檢查。



愛康健齒科

長者醫療券指定查詢熱線電話：(852) 6933 8128

長者醫療券指定官方網頁：：https://ckjhk.com/

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2. 麥芽口腔

麥芽口腔成立於2015年，在全國擁有10家分店，但多數分院離關口較遠。根據深圳衛健委資料，其深圳分院大部份註冊為「口腔門診部」，僅龍華分院登記為「二級口腔專科醫院」。去年於港鐵羅湖站及落馬洲站震撼式買下所有月台柱身廣告及九週年慶推出低價搶購植牙，而獲市民關注。小紅書及Facebook群組不時有麥芽的治療效果不乎合預期貼文。

• 醫生團隊：以博碩領銜，主要為國內培訓的醫生。



• 診斷準確性：配備德國Kavo CBCT等設備。



• 感染控制：標榜「一醫一護一病人」，落實無菌流程。



• 港人便利性：提供口岸定點接車服務，惟並未支援「醫健通跨境健康紀錄」，亦不能使用醫療券。



• 服務範疇：涵蓋植牙、洗牙、箍牙等9大項目。



麥芽口腔服務範疇：

1. 植牙；



2. 洗牙；



3. 套牙；



4. 補牙；



5. 牙周治療；



6. 杜牙根；



7. 脫牙；



8. 箍牙；



9. 牙齒美白。



3. 格倫菲爾口腔 goodfeel

格倫菲爾口腔成立於2010年，原以服務內地居民為主，但近年瞄準跨境市場，於香港買下海量巴士及小巴車身廣告。於深圳羅湖區友誼路、福田區華強北等港人熱門區域增設門診部。格倫菲爾口腔將旗下醫生團隊的大部份資訊公開，消費者亦可以預約指定牙醫常駐門診，其羅湖、福田分院註冊為「口腔門診部」，複雜手術需轉介醫院。2023年曾使用非醫療衛生人員進行口腔診療而罰款5萬元。

• 醫生團隊：醫生資訊公開透明，消費者亦可預約指定醫生駐診，但初診與覆診醫生可能不同。



• 感染控制：官網沒有提及。



• 港人便利性：羅湖分院近關口，無專車接駁。接受透過港幣支付費用，但未支援「醫健通跨境健康紀錄」，亦不能使用醫療券。



• 服務範疇：涵蓋植牙、箍牙、補牙等10大項目。



格倫菲爾服務範疇：

1. 植牙；



2. 箍牙；



3. 補牙；



4. 美白瓷貼面；



5. 牙齒美白；



6. 杜牙根；



7. 智齒拔除；



8. 牙周治療；



9. 兒童牙科；



10. 洗牙。



4. 自有光牙科

自有光口腔成立於2021年，目前深圳只有1家分店，屬香港新起隱形牙套品牌be@me的深圳分支，主打「港式醫療標準」。其素人洗牙探店影片充斥各大社交平台。香港be@me的門市並不提供醫療服務，港人需先在香港門店完成諮詢，再於深圳自有光分院完成療程，其羅湖分院已註冊為「二級口腔專科門診部」，可執行正畸治療。網上對自有光的評價表現不一，好壞參半。

• 醫生團隊：隱形牙套由香港註冊牙醫參與療程設計及品質監控。



• 診斷準確性：提供免費3D口腔掃描和AI精準模擬技術。



• 感染控制：官網沒有提及。



• 港人便利性：鄰近羅湖口岸，無專車接駁，未有支援「醫健通跨境健康紀錄」，亦不能使用醫療券。



• 服務範疇：涵蓋洗牙、補牙、植牙等10大項目。



自有光牙科服務範疇：

1. 洗牙；

2. 補牙；

3. 植牙；

4. 牙齒美白；

5. 牙周護理；

6. 杜牙根；

7. 長者牙科；

8. 兒童牙科；

9. 智齒拔除；

10. 全瓷牙齒貼面。



5. 博耀口腔

博耀口腔的前身可追溯至1990年代羅湖區的「蔡傳明診所」，紮根深圳超過30年的本土連鎖牙科品牌。創辦人蔡文穎院長生於牙科世家，因近年積極於YouTube影片平台進行廣東話牙齒普教及案例分析，其專業及親民形象深得港人喜愛。目前旗下擁有5家分院，集中於羅湖、福田及龍崗等區域，定位為「社區型口腔診療機構」。

• 醫生團隊：蔡文穎院長畢業於美國南加州大學種植碩士，其他醫生大多畢業於內地院校。



• 診斷準確性：官網沒有提及。



• 感染控制：官網表示「嚴格執行口腔操作流程」。



• 港人便利性：福田口岸15分鐘車程，無專車接駁。未有支援「醫健通跨境健康紀錄」，亦不能使用醫療券。



• 服務範疇：涵蓋植牙、箍牙、補牙等5大項目，以基礎治療為主。



博耀口腔服務範疇：

1. 植牙；

2. 箍牙；

3. 補牙；

4. 牙周治療；

5. 兒童齒科；



比較愛康健、麥芽、格倫菲爾、自有光、博耀北上洗牙價錢

綜合以上比較，各大牙科集團背景、醫生團隊、感染控制、港人便利性、收費等各方面均具有不同特色，建議港人根據自身需求、預算和偏好，選擇最適合自己的牙科機構

以下是一些可以考慮的因素：

預算： 各家診所的收費標準不同，應根據自己的預算做出選擇。



地理位置： 選擇交通便利的診所，可以節省時間和精力。



服務項目： 確保診所提供所需的牙科服務。



醫生資歷： 了解醫生的專業背景和經驗。



口碑評價： 參考其他患者的評價，了解診所的服務質量。



是否支持醫療券和跨境健康紀錄： 如果符合條件，選擇支持這些服務的診所可以更方便。



對於追求全面保障和優質服務的港人來說，在選擇牙科診所前，務必進行充分的調查和了解，並諮詢專業牙醫的意見，以確保獲得安全、有效的牙科治療。