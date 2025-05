醫療新知｜從基因組學到多組學 個人化醫療的發展新方向

當今醫療科技正邁進日新月異的時代,基因組醫學作為革新疾病治療的前沿領域,正引領著醫療行業邁向一個全新的方向。¹香港,作為亞洲的國際醫療創新樞紐,其在基因組醫學領域的最新發展亦同樣不甘後人。²′³早在去年(2024年),由醫務衞生局推行的香港基因組計劃已經開始收集並建立屬於本土的基因組數據庫,以促進基因組醫學的發展和應對香港長遠醫療需要。²′³



個人化醫療的重要性在香港乃至全球範圍內日益增強,基因組醫學能為患者提供更加精準、有效的治療方案,開啟了疾病治療的新紀元。⁴′⁵本文將深入探討香港基因組醫學的最新進展,以及個人化醫療如何在全球範圍內引領醫療行業的新變革。

從「基因組學」到 「多組學」 進一步揭示人類健康全貌

近日,國際生物科技公司——因美納(Illumina)於香港舉行與業界分享最新技術的交流會,活動獲得接近100位病理學家、實驗室主任和人員、臨床醫生、學界人士等參與 。

因美納香港、澳門及台灣營運長鄭裕翔Jerry Cheng 在會議開幕時強調 : 「經過多年的科研,因美納擁有堅實基因組學基礎,我們最近更擴展到多組學,將基因組學研究提升到一個新的高度。多組學是理解生物學的下一個關鍵,它將解鎖難以發現的位點,並將障礙轉化為突破。⁶當所有組學(基因組學、轉錄組學、代謝組學、表觀遺傳學、蛋白質組學等)在規模、品質和可重現性上達到一致時,我們將揭示人類健康的全貌,踏進不可思議的未來。⁶′⁷」

「基因組學(Genomics)」是什麼?

基因組是指一個生物體內所有基因的總和,而基因組學(Genomics) 則是一門研究生物體「完整基因組(全部DNA序列)」的學問,透過探索基因之間的交互網絡與整體遺傳機制,我們能夠更加深入了解基因如何影響生物體的生長、發育和疾病狀況。⁸′⁹

基因組醫學的應用

讀到這裡,可能不少讀者都已經感到「一頭霧水」,說得這麼深奧:「基因組醫學真的與我的健康有關嗎?」事實上,這項技術早已開始應用在醫療上。¹′⁷目前基因組醫學最貼近大眾生活的應用,主要集中在兩大關鍵領域:

1. 癌症治療



基因組學正顛覆傳統癌症治療模式; 透過分析腫瘤細胞的基因突變譜,醫生能精準找出驅動癌細胞生長的「罪魁禍首」,並使個人化治療成為可能,這使得如卵巢癌、乳腺癌、前列腺癌和胰腺癌患者能夠獲得針對特定基因突變的標靶療法。¹⁰⁻¹³此外,腫瘤基因組檢測方法也有助於臨床研究的發展,並擴大臨床試驗的可及性。¹⁴′¹⁵舉例來說TruSight™ Oncology 500(TSO 500)產品可以一次性檢測超過500個基因,對患者的實體瘤進行分析,從而提高發現免疫腫瘤生物標誌物或臨床可操作生物標誌物的機會,幫助確定靶向治療方案或臨床試驗的入組。¹⁶′¹⁷

在會上的用家分享環節中,相達生物科技(PHASE Scientific)實驗室總監陳俊良博士Dr Chris Chan 就分享了使用能檢測多種癌症的TSO 500的技術。此方法透過獲得患者的血液樣本,再運用儀器分析以精準判斷癌症復發的可能性,從而協助醫生製定和調整適合患者的治療方案。¹⁸′¹⁹

2. 診斷罕見疾病



基因組學亦在罕見疾病的診斷和治療中發揮了關鍵作用。²⁰′²¹通過全基因組測序,醫生可以快速識別罕見遺傳病的致病基因,從而幫助確定治療方案。²¹⁻²³例如,某些罕見代謝疾病可以通過基因治療來修復或替代缺陷基因,從而改善患者的生活質量。²²′²³早在2023年,就有一名患有遺傳性神經肌肉疾病「脊髓肌肉萎縮症」的男童,因接受基因療法使手腳可以正常活動,成為全港首例接受該基因療法的患者。²⁴

什麼是「多組學(Multiomics)」?

多組學是指在生物醫學研究中,綜合運用多種組學技術來全面分析生物系統的方法。⁶′⁷這些組學技術包括但不限於:

基因組學⁶′⁸:研究生物體的DNA序列和基因結構。



轉錄組學⁶:研究生物體中RNA的表達情況。



蛋白質組學⁶′²⁵:研究生物體內蛋白質的種類、數量和功能。



通過這種方式,多組學就像一幅新印象主義點彩派繪畫,數以千計的點聚集形成完整的圖像。⁶′²⁶每一個微小的點,每一個獨立的組學資料點,都有助於全面理解當今正在形成的科學,並闡明美好的生物學世界。⁶

《格蘭德河上的塞納河》,Georges Seurat(1888年)。²⁷多組學可以比作新印象主義點彩派繪畫——成千上萬個小點組合在一起,能夠更清晰地呈現圖像。⁶′²⁶(圖片來源:Yorck Project)

多組學的應用

多組學能夠幫助人們更完整的認知世界,例如: 癌症可在症狀顯現前被精准預判;基於個體基因突變的靶向療法將成為治療常態;阿爾茨海默病可以在早期階段被有效干預。²⁸⁻³⁰釋放多組學的全部潛力將引發徹底變革,從加速科學發現和新藥研發到革新重大疾病的診斷、檢測和治療方式。⁶′⁷′³¹′³²

此外,因美納推出一系列創新技術路線圖,建立了業內最大的組學解決方案和測序應用產品組合。³³這些解決方案涵蓋了基因組學、空間轉錄組學、單細胞分析、CRISPR技術、表觀遺傳學和資料分析軟體,為研究人員提供深入了解疾病的重要技術。³³其中有三大技術亮點可大大提升效率 :

• MiSeq i100 系列 : 桌面式基因測序儀讓數據分析更快、更簡單,當天便可獲取結果。此儀器操作簡易,運行設置僅需三個步驟,整合的卡盒更簡化了文庫上樣,無需在運行之間進行清洗,提升了測序效率。

• Single Cell 3'RNA Prep: 具擴展性的單細胞RNA-Seq解決方案,無需複雜的工作流程或微流控技術,支持從數百到數十萬個細胞的應用。

• Protein Prep: 基於次世代測序技術(next-generation sequencing)自動化蛋白質組學解決方案,讓檢測更具高敏度、高通量,準確地檢測單個血漿或血清樣本中9500種不同的人類蛋白質靶標。

除此之外,有兩個即將於2026年推出的新技術亦值得讓人期待³³ :

Constellation已定位讀數技術



當測試人員在測序儀讀取DNA樣本之前,需要進行「樣本庫製備」。³⁴然而,過程必須經歷一個漫長且繁複的工作流程,期間可能會出現人為失誤,導致樣本受到污染。³⁴但透過因美納的最新突破——Constellation已定位讀數技術,樣本庫製備便能直接在儀器上進行,無需任何準備步驟。³⁵

樣本庫製備完成後,檢測人員便能從提取DNA,並將樣本放入測序卡盒中,再向卡盒中加入一些其它試劑,這樣便完成了。¹⁸′³⁶提取完成後,全程大約只需要10至15分鐘。³⁶

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics)



「空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics) 技術」是一種全新的技術,由因美納推出,旨在賦予研究人員以前所未有的規模來繪製複雜組織,並理解細胞行為。³³′³⁷

這項技術利用因美納定序儀和新的多模分析平台,能幫助研究人員繪製複雜組織圖譜,並深入了解細胞行為,探索以前未知的相互作用,從而對有關複雜組織(如腫瘤微環境)產生新見解。³³′³⁷⁻³⁹透過這項技術,研究人員可以探索細胞層面的生物學相互作用,例如透過細胞譜繪製細胞的詳細排列情況,從而可以獲得關於影響疾病的複雜組織結構的新見解。³³′³⁷′³⁸這種技術可應用於腫瘤微環境、疾病途徑、神經生物學、免疫腫瘤學等領域,為研究人員提供更深入的洞察力,從肺纖維化到疾病途徑等領域的發現提供支持。³³′³⁷′³⁹⁻⁴²

「多組學」研究的進步對患者、對社會有什麼意義?

因美納香港、澳門及台灣營運長鄭裕翔 Jerry Cheng

因美納香港、澳門及台灣業務總監Jerry Cheng 向HK01表示 ,「透過對『多組學』的深入研究,我們能將個人化治療的潛力帶到生活中。⁴³我們正在闡明生物學中難以理解的部份,通過收集精確的個人化生物學資訊,未來我們或許能構建一種減緩疾病進展、甚至完全預防疾病的療法。⁴³⁻⁴⁵這代表人類離解開『生命的密碼』已經越來越近。藉此,我們或者能令所有人都過上更健康、更長壽的生活。」

