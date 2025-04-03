出街食飯死亡率大增近五成！即睇營養師拆解「油」之迷思！

不少研究曾指出常外出用膳會影響健康，美國近期有研究顯示，每日外出用餐兩次或以上的人，死亡率的確比每週外出用餐少於一次的人高出接近五成。事實上，其中的原因之一在於「食油」，油的選擇和烹調方式會影響身體攝取脂肪酸的比例，此比例一旦失衡便有機會為健康帶來負面影響，這是在家中煮食亦需注意的地方！英國註冊營養師陳玉儀（Joanne）今次由淺入深，為大家拆解「油」的迷思，助你掌握脂肪酸攝取的黃金比例！



出街食飯唔健康原來關「油」事

大眾普遍認為外出用膳不健康，但原因何在呢？Joanne解釋道：「一些餐廳為了避免浪費通常會重複使用食油，導致油份氧化，不僅破壞營養，還會增加反式脂肪酸含量，對心血管健康構成威脅。」此外，餐廳油炸食物時常使用高溫加速烹調，進一步推高這類「壞」脂肪酸的比例。根據美國愛荷華大學研究，每天外出用餐兩次或以上的人，死亡率比每週少於一次者高49%，心血管疾病死亡率增18%，癌症死亡率更上升67%，可見外出用膳攝取到過多「壞」脂肪酸會對健康造成嚴重後果。但千萬別以為「走油」—— 拒絕攝取脂肪酸，就等於健康。因為脂肪酸有分「好」與「壞」，身體需要「好」的脂肪酸來維持正常運作，所以「唔落油」亦不等於健康。

Joanne指出，一些餐廳或在家煮食時，為了避免浪費通常會選擇重複使用食油，導致油份氧化，不僅破壞營養，還會增加反式脂肪酸含量，對心血管健康構成威脅。

脂肪酸是人體不可或缺的元素，Joanne指出：「它們負責維持細胞結構、支持荷爾蒙合成及脂溶性維他命A、D、E、K的儲存，若缺乏脂肪酸，可導致皮膚乾燥，亦可影響神經系統正常運作等問題。」我們每日從飲食中攝取到的食油，正正是人體攝取脂肪酸的重要來源之一，故我們需要關注日常飲食中所攝取的脂肪酸種類，包括飽和脂肪酸、反式脂肪酸、單元不飽和脂肪酸及多元不飽和脂肪酸。其中，Omega-3和Omega-6屬於多元不飽和脂肪酸，前者有助心血管健康與腦部發展，後者則促進免疫反應。而由於都市人習慣外出用餐，容易攝取較多大豆油富含的Omega-6，令Omega-3的攝取比例不足。

一切在於「比例」

脂肪酸是否健康，關鍵在於「比例」。Joanne表示，過量攝取反式脂肪酸與飽和脂肪酸會增加心血管疾病風險，而即使是對身體有益的Omega-3與Omega-6，也需維持平衡：「研究顯示，Omega-3攝取不足而Omega-6過多，亦可能提升心血管疾病與癌症風險，甚至引發潛在炎症。」根據世界衛生組織建議，總脂肪酸應佔每日總能量的15%至30%，具體比例如下：

脂肪酸比例失衡可能引發心血管疾病與慢性病，因此減少外出用餐，多選擇在家烹調並使用含不同脂肪酸組合的食油，便可有效控制身體攝取脂肪酸的比例。Joanne提醒選擇食油對健康至關重要：「長期使用單一油種難以攝取全面營養，建議可定時轉換不同種類的油。」倘若無可避免要外出用膳，她建議：「選擇反式脂肪酸與飽和脂肪酸含量較低的食物，避免油炸或多油菜式。」

全新獅球嘜「營萃護心油」

獅球嘜首創的「營萃護心油」，正是根據世衛建議的脂肪酸攝取黃金比例調製。

Joanne指出，脂肪酸攝取比例是影響健康的關鍵，而日常食油正是脂肪酸的主要來源。獅球嘜首創¹的「營萃護心油」，正是根據世衛建議²的脂肪酸攝取黃金比例調製，集合米糠油、橄欖油、亞麻籽油、芥花籽油及高油酸葵花籽油，有助吸收每日所需脂肪酸，避免單一油種帶來的營養失衡。

營萃護心油含有豐富的Omega-3，有助減少壞膽固醇，減低患心臟病的風險，特別適合關注三高人士日常使用。

當中所含的單元不飽和脂肪酸³能降低壞膽固醇、提升好膽固醇，加上零反式脂肪⁴，有助預防血管堵塞；而豐富的 Omega-3⁵ 更有助平衡現代人攝取過多的 Omega-6，增強抗炎能力，守護心血管健康，有助減少壞膽固醇，減低患心臟病的風險，特別適合關注三高人士日常使用。此外，護心油的煙點高於 200°C，適合煎、炒、煮、炸，煮得安心，用得放心。

¹ 獅球嘜品牌產品系列中首次推出之護心食用油

² 根據世界衛生組織建議每日人體脂肪酸攝取黃金比例而調製，配方以每日25% 的總攝取能量計算

³ 營萃護心油每食用份量含7克單元不飽和脂肪酸

⁴ 營萃護心油每食用份量含0克反式脂肪

⁵ 營萃護心油的omega-3比例較一般花生油、粟米油高，特別有助平衡外出用餐多的都市人其身體脂肪酸比例，增加抗發炎，維持心血管健康

（資料及相片由客戶提供）