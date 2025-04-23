蟲草可改善鼻敏、氣敏徵狀　中醫師教你揀功效最強 “真”蟲草產品

香港每4個人就有1個人有鼻敏及氣敏徵狀，當接觸到致敏原，就會引起敏感反應，出現頻繁流鼻水、打噴嚏的徵狀，「鼻」無可避，難以斷尾！要溫和又有效的改善，很多人會選擇服用蟲草產品，不過市面上中式保健品種類繁多，正打算服用或已正在服用蟲草產品的你，有沒有仔細留意市面產品含有哪些蟲草成分？本文請來中醫師司徒茗茵為大家講解揀蟲草產品要留意的3大重點！



蟲草怎樣改善鼻敏/氣敏徵狀 ？

中醫師司徒茗茵指出，有鼻敏、氣管過敏徵狀是源於肺、脾、腎之氣不足所致，所以只補肺是不夠的，腎主納氣，即是吸入的氣，必須由腎臟進一步攝納，呼吸才能暢順。所謂「肺腎同源」，肺、腎乃互相滋養及互相影響，只有同時補肺益腎，才可遠離過敏徵狀，真正標本皆治。而蟲草正正集補肺益腎雙重功效在一身，《本草綱目》記載了蟲草「性甘、味平」，補而不燥，適合男女老幼，不同體質人士；加上其「歸肺、腎經」，有「補腎固本」、「補肺實衛」的功效，有助補肺益腎，改善鼻敏、氣管過敏徵狀。

蟲草有「補腎固本」、「補肺實衛」的功效，有助補肺益腎，改善鼻敏、氣管過敏徵狀。（圖片：Shutterstock）

中醫師教揀蟲草產品要留意的3大重點

蟲草一直是珍貴的中藥藥材，其藥用價值備受認可。由於原條野生冬蟲夏草數量少、價格貴，不是每個人都能長期服用作保健用途。而且野生蟲草亦存在重金屬污染等質量隱患，令品質成疑。隨著現代科技發展，蟲草的種類和培植方式亦更多元化，衍生出多種以培植蟲草製作的保健品，方便大眾長期服用作保健用途。然而產品之多，該如何挑選？司徒醫師指出在揀選蟲草產品時有3大重點，希望幫助大眾揀選蟲草產品。

1. 蟲草配方：切忌單一

司徒醫師指蟲草配方切忌單一，因受鼻敏及咳喘徵狀困擾的人，多為「肺腎俱虛」，要由根本處理咳喘及鼻敏徵狀，必須受時補肺益腎。不少蟲草保健品為單一配方Cs-4，她建議應選擇包含醫學級蟲草頭孢的蟲草產品為佳，Cs-4加上蟲草頭孢，則可做到同時補益肺腎兩臟，比單一Cs-4更為全面。

不少蟲草保健品都以含有蟲草Cs-4為賣點，然而，要由根本處理咳喘及鼻敏徵狀，就應選擇包含醫學級蟲草頭孢的蟲草產品為佳，Cs-4加上蟲草頭孢，則可做到同時補益肺腎兩臟，比單一Cs-4更為全面。

2. 蟲草濃縮精華：切忌加入非蟲草成分

蟲草保健品可保留蟲草的有效活性成分，不少產品特別標榜「腺苷」含量，司徒醫師提醒蟲草的營養成分不單止腺苷，還有蟲草素、蟲草酸、蟲草多醣及蟲草蛋白，她建議要留意產品的萃取技術是否能夠保留以上「原條蟲草」的核心營養成分，以發揮最大功效。另外，產品成分中亦切忌加入非蟲草成分，例如魚腥草、姬松茸、蟲草花等，溝淡蟲草含量。要以「原條蟲草」五大核心成分為基準才可達至最佳功效，為真正的蟲草含量，以保護肺鼻、氣管健康。

3. 安全檢測

保健品不分年齡，小朋友長者都會服用，假如生產過程或原料有問題，就有機會適得其反，危害健康。因此，蟲草產品需由GMP大藥廠出品，通過嚴格安全檢測，才可確保安全可靠。

雙品種蟲草配方 針對鼻敏咳喘徵狀

維特健靈「知音蟲草」，其特有雙品種蟲草配方，除了含有頂級冬蟲夏草分離的蟲草Cs-4外，更特別添加醫學級蟲草頭孢，質量及功效均有保證，能同時補益肺腎兩臟，針對鼻敏咳喘的徵狀。透過尖端萃取技術，包括雙重醇提技術，保留原條蟲草五大核心營養成份，包括腺苷、蟲草素、蟲草多醣、蟲草酸和蟲草蛋白，比起普通的蟲草品牌高出多倍#，使人體能吸收蟲草有效成分。此外，絕無加入非真蟲草材料，，貨真價實無溝淡，經測試實證，1粒等於20枝「真」蟲草*！

維特健靈「知音蟲草」更由香港GMP大藥廠出品，通過嚴格超過100項安全檢測，包括砷、重金屬及農藥殘留測試，確保蟲草品質和能夠安全服用。更獲超過9成用家同意「知音蟲草」有效改善氣管及鼻敏徵狀^。

要由根本處理咳喘及鼻敏徵狀，建議持續服用，補肺益腎，調理體質，修復防禦屏障，從而減少鼻敏徵狀。

維特健靈「知音蟲草」： 知音蟲草｜香港在地老店推薦蟲草品牌｜維特健靈 – Vita Green

中醫師司徒茗茵

*內部資料：以加強配方維特健靈「知音蟲草」菌絲體膠囊與原條蟲草的腺苷含量作比較

#內部資料︰與市面其他品牌的蟲草產品每粒單項作比較^根據生活易於2024年2月至6月邀請120位用家試用之調查