長期病患易「引蛇上身」調查：約六成曾經生蛇

本港不少人曾經歷「生蛇」之苦，有心臟科專科醫生指出，如年幼時感染水痘病毒並痊癒後，病毒會潛伏在神經系統內，日後一旦因為長期病患，如心血管病、腎病、糖尿病等，或隨著年齡增長，以致免疫力下降，病毒再活化並沿神經節擴散，引發炎症反應，導致受影響神經線附近的皮膚表面長出紅疹，亦即所謂「生蛇」。有機構為提高大眾對生蛇風險的認知，推出網上風險測試，冀鼓勵高危人士及早預防。

心臟科專科醫生麥耀光醫生，引述香港衞生署衞生防護中心數據顯示，超過九成39歲以上成人帶有水痘-帶狀疱疹病毒。一旦不幸生蛇，急性皮疹通常於2–3周內消退（根據病況差異），但不少患者會出現帶狀疱疹後神經痛（Postherpetic Neuralgia, PHN），持續困擾患者數周至數年。

麥耀光醫生又引述研究指出，心血管患者免疫力較差，故此生蛇風險較一般人高出34%，復發機會較常人高約1.6倍；患者一旦生蛇，首星期心臟病發風險更會增加68%，首個月中風風險亦會大幅提升至78%。早前本港有研究指出，因生蛇而需要住院的患者，平均住院日數約為7天，平均醫療開支約為3.8萬港元。

調查：近六成受生蛇後遺症困擾

心臟病人組織「關心您的心」針對港人生蛇情況進行了一項調查。結果顯示，約60%長期病患者曾經生蛇，當中約59%生蛇的患者曾受生蛇後遺症困擾。在疾病意識方面，調查顯示，約65%受訪者不知道心血管病患者較易生蛇；約62%受訪者不知道生蛇會增加心血管疾病風險，更只有約19%受訪者已接種帶狀疱疹疫苗。

心臟科專科醫生麥耀光醫生，葛蘭素史克香港及澳門總經理張澤峰先生，富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生，「關心您的心」署理主席李少英女士。

關心您的心署理主席李少英女士表示，結果反映高風險人士對生蛇的認知和警覺性不足，長期病患者在沒有防備之下，更容易「引蛇上身」。她又指，作為病人組織代表，時常聽到成員為自身健康感到擔憂，亦有聽到不少病友曾經受生蛇困擾。

網上風險測試 提高預防生蛇的意識

為提高大眾及長期病患對生蛇的預防意識，富衛香港（富衛）、生物製藥公司葛蘭素史克（GSK）和「關心您的心」推出帶狀皰疹（俗稱「生蛇」）網上生蛇風險測試「我會生蛇嗎？」。富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生表示，富衛深明及早診斷和治療對健康的重要性，今次合作利用FWD MAX網上平台讓大眾了解自身的生蛇風險，從而提高預防生蛇的意識。

葛蘭素史克香港及澳門總經理張澤峰先生亦指出，生蛇的急性期一般持續約2至3週，上班族更可能因生蛇所帶來的困擾需要請長時間的病假，對手停口停的上班族影響更甚。此次合作推出網上生蛇風險測試，期望香港市民能夠更主動自我測試其生蛇風險並採取適當的預防措施。

麥耀光醫生提醒，預防生蛇有多種方法，包括良好生活習慣及維持健康體魄，而所有疫苗均有其成效及副作用，市民必須向其主診家庭醫生諮詢，了解是否適合自己才決定是否接種疫苗。而其上述言論僅作教育用途，絕非建議市民選擇個別預防或治療方案、或參與任何形式之推廣活動或計劃、又或推薦任何商業機構或產品，市民應自行諮詢主診家庭醫生，以作出醫療決定。