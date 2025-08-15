宗師級品牌愛康健30週年丨何沛珈加盟與朱咪咪攜手演繹牙科真功夫

三十載專注一事，於1995年成立的深圳愛康健齒科，自創立以來，始終堅守「專業、誠信、關愛」的信念，守護了大眾的牙齒健康，助無數人重現自信笑容。作為專為香港人服務的大型連鎖齒科品牌，愛康健引領跨境牙科醫療的發展，憑藉三十年的深厚沉澱，奠定了業界公認的「宗師」級標竿地位。維持長年的高質素服務與良好口碑，靠的是經得起時間驗證的真材實料。今年，愛康健更迎來全新代言人——何沛珈小姐加盟，與資深代言人朱咪咪女士攜手，共同演繹品牌的「牙科真功夫」。



愛康健三十年堅守專業 實力鑄就宗師地位

隨著時代變遷，唯有專注於核心實力的品牌，方能獲得長久的信賴。愛康健的宗師級地位，源於三十年如一日的堅持。愛康健不僅凝聚了專業牙醫團隊，更在醫療物料、技術、設備、醫護團隊臨床經驗與服務流程上精益求精，以高標準守護每位顧客的口腔健康。愛康健口腔集團旗下所有分店均遵循嚴格的專業規範與監督。醫生團隊中，平均有70%醫生已執業10年以上，其豐富的臨床經驗與嚴謹的治療態度，為醫療質素提供了堅實的保證。

為提供便利、全面的高品質牙科服務，愛康健至今已在深圳設有13間分店，覆蓋羅湖、福田、深圳灣、蓮塘等主要口岸。更提供全方位牙科醫療項目，包括洗牙、補牙、假牙、箍牙、植牙、藍光美白、瓷貼片等，並堅持公道合理的收費，為顧客提供卓越的長遠醫療價值。

何沛珈加盟 兩代代言攜手 展現愛康健功力傳承與進步

踏入三十周年，愛康健的步伐從未停歇。今年，愛康健迎來全新代言人——何沛珈小姐的實力加盟。在愛康健三十周年全新廣告中，面對眾多令人眼花繚亂的牙科服務，何沛珈Roxanne一度陷入選擇的困惑。此時，朱咪咪女士現身，共同展現了愛康健以實力與經驗為本的「牙科真功夫」，象徵著品牌的傳承與不斷進步。

何沛珈Roxanne不僅是2020年度香港小姐競選五強佳麗，更擁有香港註冊護士的專業背景，現為無綫電視《東張西望》的人氣主持。她所展現的「智慧、仁心、正氣」與愛康健對醫療專業的嚴謹、對患者的人文關懷不謀而合。而朱咪咪女士則以親切的經典形象，代表著愛康健三十年來在港人心中的信譽與承諾。兩代代言人攜手，正是品牌功力傳承與創新精神的完美體現。

愛康健承諾不變 盡心服務

選擇愛康健，就是選擇三十年品質承諾。無論是洗牙、補牙、種牙還是箍牙，愛康健均採用先進儀器及嚴選高品質物料，為客人帶來安全、舒適的信心之選擇。從便利的診所選址到清晰的服務流程，致力於為港人提供貼心的醫療體驗。

三十年用心守護每一個笑容。愛康健將繼續以「牙科宗師」的專業與匠心，陪伴每一位顧客邁向健康自信未來。適逢愛康健慶祝三十周年誌慶，現已推出多項優惠。歡迎立即預約，體驗專業的跨境齒科服務。

愛康健官方網頁：https://ckjhk.com/

愛康健客服熱線：(852) 69338128

