經期不準又易攰？KOL實測婦科檢查初體驗 解答女士迷思！

都市女性生活忙碌，工作壓力大，常常捱更抵夜。不少人明明睡足了，起床後依然疲憊不堪，甚至有失眠問題。或者月經總是不準時報到，量少、日子短，更令人擔心會否影響將來的生育計劃？這些看似普遍的小毛病，其實可能是身體發出的警號。最近，KOL林寶玉（Connie）亦深受其擾，所以她決定不再拖延，的起心肝到香港驗身中心進行一次詳盡的婦科檢查，並將初體驗分享給各位姊妹！



KOL的煩惱：壓力大、經期亂、睡眠差

身兼多職的Connie，經常在社交平台分享她的工作與生活，但她亦坦言自己近來狀態欠佳：「可能因為工作經常搭飛機到外地，生理時鐘顛倒，所以經常失眠，就算能夠入睡，起床時依然很疲累，就像沒有睡過一樣。」另外，經期狀況亦是她的一大煩惱：「我做自媒體所有事情均自己一手包辦，壓力不小，所以近年經期不太準時，血量亦偏少，可能兩日左右就完結。」

Connie表示將來有生育的打算，故非常擔心這些問題會影響子宮健康，最終在香港驗身中心營養師的邀請和鼓勵下，Connie決定正視身體的警號。她直言：「其實我一直都想做身體檢查，不過一來驚，二來懶，三來亦認為自己還年輕，應該沒有大問題，所以都拖延了一段時間。」相信這亦是很多女士遲遲未行動的原因。

婦科檢查初體驗：過程安心又唔貴！

在營養師的建議下，Connie選擇了中心的「女士精選身體檢查」套餐。對於檢查，她最關心的莫過於：「價錢貴嗎？檢查痛嗎？時間長嗎？」營養師解釋，這個專為女性設計的檢查計劃內容非常詳盡，而且價錢實惠，三千元有找。計劃已包括大部份女士需要關注的重點項目，例如：乳房超聲波、盆腔超聲波（包括子宮、卵巢及膀胱）、超薄柏氏子宮頸抹片、癌症指標測試（CA125卵巢癌、癌抗原15.3乳癌）、身體成份分析及三高檢查等等。

整個檢查約一小時便完成，她分享道：「剛才我進行了乳房超聲波和盆腔超聲波，感覺只是『涼浸浸』，至於柏氏子宮頸細胞塗片檢查更是完全沒有不適！」 完成檢查後，她表示雖然報告尚未出爐，但已感到安心不少，並呼籲：「今日我為大家親身實試，做身體檢查不痛亦不貴，各位姊妹不要再拖了！」

營養師拆解婦科檢查迷思

到底甚麼時候才需要做婦科檢查？是否沒有病徵就不用理會？中心的營養師亦就女士們最關心的問題作出解答：

1. 甚麼年齡的婦女需要做婦科檢查？

一般而言，建議年滿18歲或以上的女士都應考慮定期進行身體檢查 。及早了解自己的身體狀況，建立健康檔案，是預防勝於治療的第一步。

2. 應該多久定期檢查一次？沒有任何症狀也需要檢查嗎？

即使沒有明顯病徵，定期檢查亦相當重要，因為許多婦科疾病早期可能無聲無息。透過定期檢查，可以及早發現潛在風險。檢查的頻率因年齡、個人健康狀況及家族病史而異，可與醫生或營養師商討，制定最適合自己的檢查時間表。

3. 一個全面的婦科檢查，基本應包括哪些項目？

一個基礎而全面的婦科檢查，應至少涵蓋子宮、卵巢及乳房的健康狀況 。如香港驗身中心的「女士精選身體檢查」所包含的項目，便是一個很好的參考，當中包括：

- 盆腔超聲波：檢查子宮、卵巢及膀胱的結構有否異常，如子宮肌瘤、卵巢囊腫等 。

- 柏氏子宮頸抹片：能有效篩查子宮頸細胞有否病變，是預防子宮頸癌的重要方法 。

- 乳房超聲波：用於檢查乳房有否硬塊、水囊或其他異常結構 。

- 癌症指標：透過抽血檢驗卵巢癌（CA125）和乳癌（CA 15.3）的相關指數，作風險評估。

