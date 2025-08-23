守護學童⽣命 「情緒健康先鋒」 免費教育⼯作坊暨開幕禮圓滿舉⾏

由⾹港情緒健康學會主辦，⼤灣區醫療專業發展協會、⾹港城市⼤學社會及⾏為科學系、⾹港幼兒教育及服務聯會、滬港婦女會合辦的「情緒健康先鋒」 免費教育⼯作坊暨開幕禮，於本月21⽇(星期四) 假⾹港城市⼤學楊建⽂學術樓⽥家炳演講廳圓滿舉⾏。



本次「情緒健康先鋒」 免費教育⼯作坊暨開幕禮出席嘉賓眾多，包括：全國政協常委及⾹港特別⾏政區⾏政會議非官守議員⾼永⽂醫⽣、⾹港情緒健康學會創會會長及精神科專科林美玲醫⽣、⾹港特別⾏政區教育局副秘書長（專業發展及特殊教育科）劉穎賢博⼠、醫務衛⽣局⾸席⾏政經理（醫務衛⽣）葉郭⼩珊女⼠、⾹港社福界⼼連⼼⼤⾏動董事會副主席及⾹港社會⼯作⼈員協會會長譚贛蘭教授等等。



預防悲劇的關鍵——「三層應急機制」

全國政協常委及⾹港特別⾏政區⾏政會議非官守議員⾼永⽂醫⽣，在「情緒健康先鋒」 免費教育⼯作坊暨開幕禮中發表致詞。

於開幕禮上，⾼永⽂醫⽣指出「守護青少年情緒健康幾乎要全民皆兵，不可以只依靠正式的服務點，⽽是需要透過類似的培訓或教育⼯作坊，讓所有有機會接觸有精神健康需要學⽣的教育⼯作者，有責任及授權他們向有精神健康需要的學⽣及早作出⼲預。」

本港多個界別已開展青少年精神健康的相關⼯作。藉著「三層應急機制」能為教育⼯作者提供更多培訓及教育，加強他們及早識別及⽀援有較⾼情緒健康風險的學⽣的能⼒。

⾹港情緒健康學會創會會長及精神科專科林美玲醫⽣。

⾹港情緒健康學會會長、精神科專科林美玲醫⽣指出，「參考國際研究數據，輕⽣的年青⼈當中約9成⼈患有精神障礙，約三分之⼆⼈與情緒問題有關，只有少於三分之⼀⼈曾接觸專科」。因此運⽤「三層應急機制」中的第⼆層（組織「校外⽀援網絡」），⽤實證科學⽅法識別⾼風險學⽣從⽽避免悲劇發⽣尤其重要。

她續指，作為⽼師要學懂如何守護⾃⼰的情緒健康，才能照顧到⾃⼰的學⽣。⽽「情緒健康先鋒」免費教育⼯作坊除了培訓教師成為學⽣精神健康的守⾨⼈，往後「情緒健康先鋒」亦會擴展至學⽣層⾯，培訓學⽣及早察覺朋輩的情緒健康問題，學懂為有需要的同學尋求適當的⽀援。

踏入暑假尾聲 舉辦「情緒健康先鋒」為師生打造情緒屏障

⾹港特別⾏政區教育局副秘書長（專業發展及特殊教育科）劉穎賢博⼠。

教育局副秘書長劉穎賢博⼠亦提及，教育局⼀直推動學校採⽤全校參與模式，透過普及性、選擇性及針對性三個層⾯，促進學⽣的精神健康。早於6年前，教育局已開展「學⽣守護⼤使」計劃，培訓學⽣成為「守護⼤使」，提升他們對精神健康的認識和處理技巧，裝備他們識別和應對有精神健康需要的朋輩。

本次活動還取得精神健康諮詢委員會及⾹港社福界⼼連⼼⼤⾏動的全⼒⽀持，及逾⼗間專上教育或慈善機構鼎⼒⽀持，包括：聖⽅濟各⼤學、⾹港教育⼤學⼼理學系、恒⽣⼤學未來智慧培訓中⼼（FIRST Hub）、明愛特殊教育服務、東華三院⾏善無界限、⾹港教育⼯作者聯會、⾹港社會⼯作⼈員協會、⾹港護⼠總會、⾹港教育研究院、⾹港中學校長會、仁愛校長會、粵港澳⼤灣區慈善基⾦、為學⽂教育基⾦有限公司、⾹港01 - 01⼼意、IPS傳藝公關廣告公司等。

主禮嘉賓⾼永⽂醫⽣、林美玲醫⽣與部分嘉賓合照。

鑑於新學期開始前正是情緒問題的⾼峰期。⾹港情緒健康學會特意在暑假尾聲舉辦「情緒健康先鋒」免費教育⼯作坊，期望透過實證科學的⽅法提供學⽣精神健康風險檢測、早期⼲預及⽀援⽅案的培訓，讓⼤部分中⼩學教師及青少年服務⼈員成為「情緒健康先鋒」。除了指導教育⼯作者為學⽣護航，更讓他們提升⾃我照顧意識及能⼒，在新學年的挑戰中保持良好身⼼狀態，守護學⽣，照顧⾃⼰。

在⼯作坊上，課程主講林美玲醫⽣及課程導師⾼淑蘭博⼠向逾百名出席的中⼩學教師及青少年服務⼈員，分享了青少年精神情緒健康的決定因素、風險檢測、早期識別、溝通與⽀援及壓⼒應對策略等，以實證科學為本的實⽤內容，眾出席者獲益良多。完成課程後，各⼈更獲授「情緒健康先鋒」證書及襟章，為他們作為校園⼼理健康防護及危機處理的守⾨⼈作出肯定。

關懷無界限：將於⼤灣區舉辦「身♡健康 · 百⼈公益行動：學生情緒行為支援計劃」

2025年9⽉舉辦⼤灣區「身♡健康 · 百⼈公益行動：學生情緒行為支援計劃」⼤灣區醫療專業發展協會及⾹港情緒健康學會關注到⼤灣區作為經濟發展的前沿陣地，⼈⼜密集、⽣活節奏快、青少年學業競爭激烈、成年⼈職場壓⼒巨⼤等精神情緒健康問題尤為突出。⽽良好的精神情緒健康不僅是個⼈幸福⽣活的基⽯，更是推動⼤灣區社會穩定、經濟可持續發展的重要保障。

有⾒及此，由⼤灣區醫療專業發展協會主辦，⾹港情緒健康學會參與合辦的「身健康 · 百⼈公益⾏動：學⽣情緒⾏為⽀援計劃」，將於今年9⽉15⽇舉⾏。計劃⽬標為⼀百名⼤灣區及本港市民及學⽣，提供免費的醫學實證精神⼼理健康專業服務，及以科學實證為本的國際認可課程，培養80名青少年和成年⼈成為「情緒健康先鋒」(Emotional Wellbeing Ambassadors)，協助提升⼤灣區整體精神情緒健康，從⽽推進「健康灣區，健康中國」。

是次計劃⽬標：

1. 改善參與計劃者的精神情緒健康狀況。



2. 引進以實證為本的情緒障礙治療和訓練。



3. 在⼤灣區培養80名青少年和成年⼈「情緒健康先鋒」，促進區域內精神情緒健康⽂化傳播。



「支援計劃」大灣區開展時間

1. 情緒健康先鋒培訓⽇

⽇期：2025年9⽉15⽇（星期⼀）



時間：（成⼈）下午1時至2時30分

（學⽣）下午4時至6時30分



2. 公益⾏動課程證書頒發典禮暨醫療機構合作簽署儀式 :

⽇期：2025年9⽉16⽇ （星期⼆）



時間：下午1時30分至3時



地點: ⼤灣區



活動宗旨：提升學童整體精神健康是需要社區的共同努⼒，當中包括精神健康專業⼈⼠（精神科專 科醫⽣、⼼理學家、教育⼼理學家、輔導員、社⼯）、⽼師、學校及家長等。



提升學生整體精神健康需要社區共同努力，這是一個預防性的多層次策略。第一級為普遍性預防，包括教育局推行的《4Rs精神健康約章》（休息、放鬆、人際關係、抗逆力），以及在校園內推動的各種提升精神健康的活動，以達致廣泛預防的目標；在第二級的選擇性預防中，「情緒健康先鋒」提供以實證科學為本的危機識別及專業培訓；最後，在第三級是同樣重要的是支援與治療，例如香港情緒健康學會自2023年推出的「WeCare SOS計劃」。

只有社區各方共同努力，並結合這些多層次的預防策略，才能全面有效地守護學生的身心健康。