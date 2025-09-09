擺脫幽門螺旋菌和長期胃痛｜Gastro-lock胃樂樂益生菌中式養胃

香港人生活壓力大、工作時間長，忙碌起來甚至連吃飯時間都沒有！這種不良的生活習慣容易導致頻繁胃痛。若不幸感染幽門螺旋菌，更會令不適加劇。根據調查顯示，每兩個香港人中就有一人感染幽門螺旋菌，若不及早處理，很可能會惡化成胃潰瘍。除了接受西藥治療外，是否還有其他解決方案？



打工族的胃痛辛酸史 繁忙生活摧殘腸胃健康

M先生是一位90後金牌銷售員，爲了爭取更多時間衝業績，他幾乎每天都飲食不定時。早上先空腹喝一杯冰凍咖啡、中午匆忙吃兩口飯、晚上還要去應酬喝酒。某次開會時，M先生突然胃痛到冒冷汗，此時他才驚覺健康早已亮起紅燈！

長期飲食不規律加上工作壓力大，導致M先生的胃部出現各種問題，包括飯後胃氣特別多、胃酸倒流、甚至半夜仍感到胃脹，嚴重影響睡眠質素！他曾自行購買胃藥，雖然可以短暫舒緩胃痛，但停藥後又會復發。「日本買的胃散、德國製的益生菌，連中醫的苦湯藥都試過，但始終無法根治問題。而且我擔心長期服藥會傷身。」M先生無奈地説道。

找出胃痛隱形殺手！一級致癌物幽門螺旋菌

M先生最終難忍胃痛，決定到診所接受檢查。檢查結果顯示，他的幽門螺旋菌檢測呈陽性，數值超出正常標準3倍有多。醫生建議M先生接受抗生素治療：「聚餐時沒有使用公筷也會增加感染幽門螺旋菌的機會，若放任幽門螺旋菌不治療，病情可能會進一步惡化。」值得注意的是，世界衛生組織（WHO）已將幽門菌列為一級致癌物！

M先生一向對藥物治療表示抗拒，因以往服用抗生素時，每次都會出現腹瀉副作用，而且胃口亦會變得更差。正當M先生猶豫不決時，偶然在網上發現「Gastro-lock®胃樂樂益生菌」的產品試用活動。M先生抱著一試無妨的心態，試用了幾天的胃樂樂後，隨即感到症狀有所改善，胃脹氣問題也顯著減少。經過了解後，得知胃樂樂®益生菌含有養胃的中草本茯苓和山藥，還有專利益生菌Pylopass™，有助清除幽門螺旋菌。因此他決定按指示連續服用三個月，期望能徹底改善胃部健康問題。

天然胃樂樂®益生菌 25天踢走幽門螺旋菌！

「原本以為天然保健品不會那麽快見效，結果到第三日就有驚喜！」M先生興奮地分享：「前幾日見客需要飲茅台，居然無胃痛！食左唔夠一個月再去覆診檢查，體内的幽門螺旋菌數值已從345下降至15！由陽性轉爲陰性。即係幽門螺旋菌已經被成功清除啦！連醫生都覺得好意外。」。

現在M先生仍然持續服用胃樂樂來保健養胃，幫助清除殘餘的幽門螺旋菌和有害菌，同時加强修復胃黏膜。他也習慣隨身攜帶幾包胃樂樂，隨時撕開包裝直接服用。經歷過胃痛的折磨後，M先生更加注重健康管理。即使工作再繁忙，他也會準備簡餐盡量按時進食，並且學會更靈活地應付客戶，減輕腸胃的負擔。M先生作出了改變後，胃痛減少了，心情變好，狀態更佳，連帶工作也順利了很多。更重要的是，身邊的太太和子女看到他重拾健康與活力，都感到安心。

如今，M先生不僅擁有了健康的體魄，更找回了與家人共享日常點滴的快樂時光。「我會記住飲食要定時，注重衛生！刺激的酒和食物盡量少吃，保持身體健康。」

