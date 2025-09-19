長壽健康｜早篩早治擊退認知障礙　睿至社助你掌握健康人生下半場

香港已連續 7 年超越以長壽聞名的日本、瑞士，穩居全球人均壽命榜首。現時本港女性平均壽命高達 87.3 歲，男性亦達 81.3 歲。然而，長壽是否就等於擁有健康且優質的生活？面對日益嚴峻的人口老化問題，以及香港衛生署預計到2039年60歲以上腦退化症患者，將激增至逾332,600人的趨勢¹，我們必須深思如何才能在長壽的同時，真正實現健康無憂的「健康壽命」（health span）。適逢9月21日「世界認知障礙症日」來臨之際，社會對認知健康的關注更應提升。睿至社的創立，正為這項時代命題提供了嶄新的答案，透過早期篩查與創新科技早期干預，延緩認知衰退，從而掌握自己未來的健康主導權。



早期篩查關鍵期 把握黃金15年預防契機

大腦是人體最重要的器官，不僅負責思考、判斷和解決問題，更直接影響情緒以及身體各項功能的正常運作。因此，腦部健康與我們的身體健康及長壽息息相關。然而，隨著年齡增長，腦部老化在所難免，阿茲海默症等認知能力衰退疾病也可能隨之而來。過去由於科技所限，對大部分退化症狀往往束手無策，但時至今日，情況已大不相同。睿至社的創立，就是希望向大眾傳達一個積極正面的訊息，輕度認知障礙其實是可以延緩甚至醫治的。

輕度認知障礙（MCI）症狀可能在確診腦退化症前15年已出現。這段時間正是介入的「黃金時期」，及早篩查能有效延緩認知問題的發生。早期篩查是預防認知衰退、維持精神活力的重要一環。透過科學的方法，能夠預先得道潛在風險，並採取相應的生活方式、飲食調整，甚至補充品來幫助延緩情況惡化。睿至社創辦人，老人科專科醫生、香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系郭志銳教授指出，研究顯示高達45%的風險因素是可以改變的，而大部分因素更是在中年時期就已形成²。這不僅關乎個人的健康，更是對生命品質的投資。

睿至社創辦人，老人科專科醫生、香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系郭志銳教授表示︰「隨著未來幾年嬰兒潮一代踏入老年，加上現代人生活品質提升，平均壽命越來越長。現時，成年人特別是50歲以上的群體，普遍會使用營養補充劑及聘請健身教練，這些都證明了市場對持續性健康生活解決方案的需求。」

眾嘉賓慶祝睿至社於2025年6月4日正式投入服務。（左至右）一家得路天然健康科學集團主席兼行政總裁 – 陳家偉先生;香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授 – 張艷蕾副教授; 腦神經科專科醫生、香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授 - 莫仲棠教授; 尚至醫療集團共同創辦人兼行政總裁– 潘耀堅先生; 尚至醫療集團共同創辦人– 劉嘉霖先生; 睿至社創辦人、老人科專科醫生、香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授 – 郭志銳教授; 尚至醫療集團共同創辦人兼集團主席、外科專科醫生 – 霍文遜醫生; 老人科專科醫生、香港大學名譽臨床教授 – 陳漢威教授; 香港中文大學禤永明系統工程與工程管理學講座教授、博智感知交互研究中心總監 – 蒙美玲教授; 香港神經退行性疾病中心首席科學家、香港科技大學分子神經科學國家重點實驗室成員 – 葉翠芬博士。

尖端科技革新 智慧應用守護認知

睿至社深明科技在醫療健康領域的重要性，並將創新科技融入認知健康評估及管理之中。該中心開創了早期檢測和干預的新標準，致力在腦退化症的最早期階段進行干預。研究團隊開發了一款應用程式，用於進行「時鐘繪畫測試」。這項測試被廣泛應用於認知障礙篩查，該應用程式進一步實現了自動化打分，確保評估的客觀性。更重要的是，程式會在一段時間後再次詢問用戶繪畫時間，從而測試短期記憶，有效篩查腦認知障礙，並決定是否需要進一步的醫學評估。睿至社更率先採用AI視網膜成像技術，僅需數分鐘即可實現無創式認知衰退早期檢測。中心提供自主研發的專利技術——AI電子畫鐘測試（AI eClock），計劃在三年內收集並擴充MCI研究數據庫，目標是累積超過1,000個樣本，使精準篩查服務更普及。

博智感知交互研究中心總監蒙美玲教授表示︰「體能訓練、社交活動以及健康的飲食，對於我們的腦部健康都非常重要。除此之外，我們的研究團隊也正開發一些認知訓練應用程式。這些程式主要訓練記憶力、專注力以及解難能力 。有助於保持和改善腦部健康，並減緩記憶衰退等情況。」

「時鐘繪畫測試」廣泛應用於認知障礙篩查。

中心自主研發的專利技術——AI電子畫鐘測試（AI eClock），把「時鐘繪畫測試」數碼化，進一步實現了自動化打分，確保評估的客觀性。

中心計劃在三年內，透過AI電子畫鐘測試（AI eClock），收集並擴充MCI研究數據庫，目標是累積超過1,000個樣本。

此外，睿至社亦開發了多款認知訓練應用程式，專注於訓練記憶力、專注力及解難能力。這些程式操作簡便，透過語音互動提供即時反饋，有助於保持和改善腦部健康，減緩記憶衰退。除了認知評估，睿至社亦提供全方位的健康評估服務，包括身體成分分析、視網膜影像、早期糖尿病風險評估，以及基本醫學化驗等。所有檢測及評估報告均由醫生解讀，並會與健康顧問攜手建議個人化持續性健康生活管理方式，務求讓客人全面了解自身健康狀況，及配套各方面的輔助或治療。

中心提供視網膜影像RetinAD，結合人工智能進行阿茲海默症風險評估。

透過先進的聽覺及腦部測試，睿至社能早期識別潛在的認知衰退風險，為腦部健康提供精準評估。

睿至社提供全方位健康評估服務，透過身體成分分析等數據，能全面了解自身狀況，為個人化健康管理奠定基礎。

跨界融合先驅 尚至醫療強強聯手

睿至社整合醫學、學術與產業的頂尖資源，匯聚香港頂尖學府科研實力及健康科技，打造學、研、醫一體的創新干預模式。中心建基於尚至醫療集團的高端醫療服務，專業團隊由多位專科醫生、專職醫療人員、護士及教授組成，確保提供循證為本的全面健康評估及個人化健康管理服務。其獨有的「篩查、監測、個人化」（SMP）健康管理模式，透過早期篩查、專業監測和個人化干預，幫助市民維持認知、身體機能和心理健康（智、身、心）的最佳狀態。此模式與世界衛生組織（WHO）健康老齡化的定義——通過內在能力實現認知/大腦健康、行動能力、生理活力、感官功能和心理健康³ 五大支柱的理念相符。睿至社旨在香港、中國及亞洲地區推廣持續性健康生活，目標是開發綜合服務模式，提供評估及個性化干預，以提高50歲以上人士的認知和活動功能，並促進慢性病管理。

睿至同行相伴 啟動健康自主人生

睿至社深信，每個人都應該對自己的健康負責，其宗旨是協助大家認識腦退化症可預防、可延緩。中心結合最新科技與專業知識，透過「早篩早治」理念，提供個人化健康管理方案，涵蓋營養運動計劃及健康數據追蹤等多元服務，旨在讓大眾「容光煥發」、「飲和食德」、「適體全能」、「結伴同行」、「愉悅無憂」及「自在生活」。為香港及大灣區居民提供全面健康管理服務，協助大眾保持精神活力，更有力量照顧家人、追逐所愛，並爭取未來健康自主權，從而掌握健康未來，享受精彩人生下半場。

睿至社

地址︰尖沙咀漢口道 28 號亞太中心 1 樓 A 舖

網站：https://www.apioha.com/

WhatsApp +852 6998 0738

熱線電話 +852 3907 7099

（資料由客戶提供）