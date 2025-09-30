血癌｜34歲韓星證實患癌! 疲倦、盜汗別輕視 一文認清急慢性症狀

現年34歲的韓國男星車炫承憑參加Netflix戀愛真人騷《單身即地獄》及《體能之巔：百人大挑戰》而爆紅，同時亦是知名舞者，更是宣美的御用舞蹈員。近日，（27日）他在IG證實罹患血癌，正在接受治療，消息令外界震驚。



車炫承憑參加Netflix戀愛真人騷《單身即地獄》及《體能之巔：百人大挑戰》而爆紅。（IG圖片）

車炫承熱愛運動，亦幾乎不煙不酒。（IG圖片）

車炫承曾是宣美的御用舞蹈員。（IG圖片）

早前（27日），車炫承在IG分享了多張身穿病人服兼剃光了頭的照片，他在帖文中還原病發過程。

他指，今年6月他被緊急送到急診室，診斷出罹患白血病（血癌），「人生就瞬間停滯」。先前還通過了非常想演出的作品的試鏡，「原本我正朝向夢想奔馳，卻因為被診斷出罹患白血病，一切戛然而止。」

起初，車炫承難以接受患癌的事實，更無法對任何人開口，每天都面對恐懼和混亂，，「如今時間過去，我已經準備好坦然說出一切，我目前正在接受治療，每天每天都在默默對抗病魔。往後長途漫漫，但我一定會克服疾病。我的夢、我的熱情依舊存在，懇切地期待跟忍耐，直到重返舞台跟鏡頭前的那天。」同時感謝以各種方式予以支持的人，並承諾：「我一定會戰勝病魔，用更堅強、溫暖的模樣回歸。今天的我也練習懷抱希望。」

車炫承亦透露自己幾乎不喝酒，並已戒煙了很久，加上有經常運動的習慣，沒想到會患上血癌。

車炫承在IG分享了多張身穿病人服兼剃光了頭的照片。（IG圖片）

車炫承透露患癌初期未能接受事實，相隔3個月終於鼓起勇氣對外公開患病消息。（IG圖片）

白血病高危因素？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：

血癌是什麼？

白血病為香港十大致命癌症之一。（圖片來源：醫院管理局香港癌症資料統計中心）

血癌，又稱白血病，是一種發生於骨髓的白血球不正常增生現象，可分為急性與慢性兩種。人體的骨髓是造血細胞的家，我們體內的血小板、紅血球和白血球都在這個位置，經由造血細胞的轉化，待發育成熟，便進入血液系統當中。

當骨髓發生癌化，不正常的、帶癌細胞的白血球因此大量增生，並失去正常血球細胞應有的分化能力及老化死亡現象。在帶癌白血球不斷分裂，無視甚至取代正常細胞成長的情況下，進而壓縮正常其他細胞與骨髓的空間，進而使人體造血功能下降，往往導致血小板與紅血球量不足而引發病徵。

此病為香港十大致命癌症之一，排行第九。

慢性白血病症狀

慢性白血病早期的症狀並不明確，許多病人甚至沒有任何症狀，因此不容易察覺。若大家出現以下症狀，應盡快求醫診治（按圖）：

- 容易疲倦



- 盜汗（晚間睡覺時大量出汗）



- 發熱



- 貧血



- 消瘦、無胃口



- 肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大



- 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等



- 經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血



急性白血病的症狀

《香港癌症基金會》資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現以下的症狀（按圖）：

貧血：紅血球不夠，臉色蒼白、孱弱無力、容易疲倦、呼吸急促



反覆感染：白血球不夠，口腔疼痛、喉嚨痛、發燒、盜汗、咳嗽、小便時感到熾熱、傷口發炎、生癤



經常瘀傷和出血：血小板不夠，未經撞擊即瘀傷、鼻子或牙齦經常出血、婦女經血多



相對較少的症狀包括：骨痛、牙齦腫痛、皮疹、頭痛、視力惡化、嘔吐、淋巴腺腫大、脾臟腫大導致不適、胸口痛



*個別患者可能完全沒有症狀，驗血才發覺有白血病。

