查小欣自揭胸痛急送ICU驚險經歷 大病後隨身攜帶「保命丸」！

67歲資深跨界傳媒人查小欣被譽為「娛樂傳媒女王」，入行超過40年，曾任電台主播、專欄作家、演員、網頁創辦人、電視主持、市場總監，以大膽直率的風格聞名。她近年轉戰數碼平台，開設YouTube頻道「紅查館」，專注名人專訪，分享香港演藝圈的內幕故事與人生哲理。頻道自開設以來，吸引了大量粉絲關注，近期訪談如羅家英的經歷與夫妻相處之道，點擊率屢破十萬，展現了她在娛樂圈的深厚人脈與獨家視角。



突發胸口劇痛急送ICU 醫生直言病情逼近危險邊緣

查小欣親述進ICU的經過 (影片截圖)

近日，她在一段影片中公開自己早前因胸口劇痛突發而緊急入住ICU (深切治療部) 的驚險一刻。她表示，她當日量血管指數時已心知不妙，立即由家人駕車趕往醫院求診，入院後經檢查發現「血管指數」及「心酵指數」顯示異常，醫生直言已逼近危險邊緣，若不即時處理，可能隨時出大問題。情況緊急下，她被直接送入ICU（加護病房），手背插滿針管，當時甚至有心臟專科教授及ICU部門主管親自到場，氣氛十分凝重，病情完全超出預期。

在醫護人員的悉心照顧下，她很快便恢復健康。這場突發事件讓她錯過了原本計劃參加的大型活動，但也成為她人生轉折點。

大病後調整生活習慣 隨身攜帶「安宮牛黃丸」

據了解，她出院後開始大力調整生活習慣，包括加強有氧運動、多攝取新鮮蔬果、減少紅肉攝入，並定期諮詢中醫師進行體質調理。更特別的是，她遵循老中醫的建議，養成隨身攜帶「安宮牛黃丸」的習慣，以備不時之需。

中醫急救藥方「安宮牛黃丸」的功效與選購提醒

安宮牛黃丸被譽為傳統中醫急救藥方，主要功效為清熱解毒、豁痰開竅、鎮驚醒腦。近年來，有本地藥廠對傳統配方進行改良，去除傳統烈性成分如雄黃及朱砂，調整至適合現代都市人作保健與緊急的用途。

查小欣在影片中提及的安宮牛黃丸 (影片截圖)

近年來，多宗報導揭露有生產商將安宮牛黃丸偽裝成食品形式出售，誤導消費者。市民購買時應注意藥盒上是否印有相關中成藥註冊編號，若一些包裝或名稱類似中成藥的產品如包裝上沒有中成藥註冊編號，亦即該產品並沒有通過中藥組對安全、品質及成效的評估。市民在選購時，應優先選擇信譽良好的品牌，並到可靠的連鎖零售商購買，確認產品具備中成藥註冊編號（HKC-XXXXX）或中成藥過渡性註冊編號（HKP-XXXXX）（其中「XXXXX」為五位數字組合）。

查小欣在影片中提及的安宮牛黃丸。市民選購時應優先選擇信譽良好的品牌，並到可靠的連鎖零售商購買，確認產品具備中成藥註冊編號。

經歷這次健康風波後，查小欣更珍惜生命，體悟到「保持身體健康才是人生頭等大事，珍惜活著的每一刻。」