亞洲健康管理及抗衰中心Humansa高效抗衰營養雙盒 解鎖細胞級抗衰

為何有些人總是「未老先衰」，而有些人卻彷彿不受歲月影響，經常保年輕活力？不少都市人即使每天勤力護膚、服用林林總總的保健品，卻依然難以抵擋鏡中的疲態和衰老跡象。原來，真正衰老的秘密並不在表面，而是藏於我們身體的每一個細胞之中。國際頂尖科學期刊《Cell》提出的「14個衰老標識」(Hallmarks of Aging)概念，揭開衰老的根本原因，並找到當中的關鍵。亞洲首個一站式健康管理及抗衰中心Humansa，正是基於這套權威科學理論，研發出細胞級靶向抗衰方案，直擊細胞衰老根源。Humansa不僅贏得了市場的廣泛關注，更榮獲業界大獎的權威肯定。



不止於產品Humansa獲「年度最受歡迎一站式健康管理品牌」大獎

Humansa早前榮獲 HK01「年度最受歡迎一站式健康管理品牌」大獎，足證其科學理念和服務模式已獲得市場和專業人士的高度認可。Humansa強調，其核心理念是為每一位客人提供一站式健康管理服務以及個性化健康解決方案。整個服務流程井然有序，始於「科學檢測」，深入了解個人的獨特身體狀況；繼而由「跨學科專家諮詢」，提供一對一的個人化建議；最後才會配備最個人化的「精準營養補充方案」，確保客人所選擇的，絕對是最適合自己的方案。

解密《Cell》期刊的14個衰老標識

要精準抗衰，必先了解根源！《Cell》期刊所提出的「14個衰老標識」，被全球科學家公認為導致衰老的關鍵，為抗衰老研究提供了一幅清晰的科學藍圖。在這14個標識中，有幾個與都市人的日常困擾息息相關。

最近驚覺皮膚暗沉無光？這可能代表身體細胞生鏽了，即是「氧化應激」(Oxidative Stress) 的訊號，而這正是導致皮膚暗沉、出現色斑的原因 。經常感到難以解釋的長期疲倦、精神不濟？這或許源於「線粒體功能異常」(Mitochondrial Dysfunction)，就好像「細胞的發電廠動力不足」，導致能量供應下降。女士最怕皮膚失去彈性、皺紋增生，元兇則可能是「膠原糖化」(Glycation)，它會讓我們的「膠原蛋白變脆變黃」。 當大家明白這些「初老」症狀原來都有科學解釋時，便能更精準地對症下藥。

王牌「小方盒」精準應對不同需要

Humansa專業團隊成功將上述複雜的科學理論，轉化為普通人也能輕鬆實踐的精準營養方案。他們推出了兩款針對不同需求的皇牌產品——「小方盒」系列，不論男士或女士均適用。

第一款是專為注重皮膚狀態、希望延緩肌膚衰老、追求優質皮膚狀態人士而設的禦齡煥顏小方盒 (Beauty Focus)。集中火力對抗「膠原糖化」與「氧化應激」，從根源保護膠原蛋白，並清除導致皮膚暗啞的自由基，從而達到提升皮膚彈性與光澤、減淡細紋、均勻膚色的效果。其核心成分包括被譽為人體細胞內「主抗氧化劑」的麥角硫因（EGT），研究證實每日攝取25毫克，4週內便能顯著改善膚質，包括毛孔縮小54.8%，皺紋減少21.6%，以及紫外色斑改善18.4%。配方中更加入PQQ，每日攝取21.5毫克，12週內能顯著提升認知功能及腦部血流量；以及天然抗衰老物槲皮素，有效抗氧化、清除衰老細胞，延緩老化。

第二款是精英充能小方盒 (Energy Focus)，特別適合工作壓力大、經常感到精神不濟、希望提升運動表現及日常活力的在職人士或媽媽。它主要針對「線粒體功能異常」的問題，為細胞的「發電廠」重新注入能量，提升整體新陳代謝，有助於改善疲勞、提升專注力，並增強體能及日間精神狀態。這款產品同樣搭配了麥角硫因與PQQ的抗衰充能配方，能同步實現「護肝、抗疲、煥活細胞機能」的多重保養。

頂級成分 便利設計

Humansa”禦齡煥顏小方盒” 與 “精英充能小方盒”所有均獲得美國GMP認證生產，其明星珍稀成分麥角硫因、PQQ及槲皮素均獲專利認證，確保了其安全性和有效性。此外，團隊亦照顧到都市人的生活節奏，採用了獨立包裝的設計巧思，讓尖端的抗衰科技融入快節奏生活，每日只需一包，簡單高效，輕鬆抗衰。

抗衰老已正式進入「細胞級」科學新時代，與其繼續盲目嘗試各種成效存疑的方法，不如根據自己的真正需要，選擇像Humansa高效抗衰營養雙盒這樣有科學實證支持的精準方案。深入了解屬於您自己的「衰老標識」，探索個人化的逆齡方案，為自己注入源源不絕的年輕活力！

