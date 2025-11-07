激活年輕本源　基因港艾沐茵科研成果　有效補充β-NMN對抗衰老

每個人都希望保持年輕健康，但隨著年齡增長，人體內維持年輕與健康的關鍵物質NAD+會大幅下降，導致細胞能量不足、免疫力下降、代謝紊亂，甚至加速衰老。β-NMN正是NAD+的最直接前體，補充β-NMN就像是為「細胞電池充電」，能有效提升NAD+，重啟年輕機能！自2000年就紮根於香港的基因港，於過去致力研究健康長壽產品，更成功研發出全天然生產β-NMN的全球技術，並將研究成果分享給全球。



NMN的7大抗衰奇蹟，科研見證年輕力量

1.對抗衰老，重燃青春活力

β-NMN提升NAD+，激活長壽蛋白Sirtuins，修復DNA損傷，延緩細胞衰老。哈佛大學動物實驗證實，β-NMN能顯著改善生理功能，使全身機能顯著年輕化！

2. 調節代謝，改善血糖與體重

β-NMN增強胰島素敏感性，促進脂肪、糖分代謝，幫助穩定血糖、減少內臟脂肪。權威期刊《Cell》證實，動物補充β-NMN後能抑制年齡相關的體重增加，有助空腹血糖水平回復正常！

3. 守護神經，促進腦部健康

NAD+保護神經元線粒體，減緩認知衰退。日本臨床研究發現，β-NMN改善認知障礙患者的記憶力和專注力。

4. 保護血管，降低心血管風險

β-NMN促進一氧化氮生成，幫助舒張血管、降低血壓，減少動脈硬化。動物實驗顯示，補充β-NMN對心臟有保護作用。

5. 改善視力，守護雙眼健康

β-NMN修復視網膜細胞，緩解黃斑變性、青光眼等問題。2023年權威期刊證明，動物實驗顯示，β-NMN改善糖尿病引致的視網膜損傷！

6. 緩解損傷，修復肝腎功能

β-NMN具抗氧化、抗炎作用，減輕肝腎損傷，促進器官再生。權威動物研究顯示，β-NMN加速肝臟再生，降低腎毒性。

7. 支持造血，提升免疫力

β-NMN加速血像恢復，提升 T 細胞功能。 動物實驗顯示，β-NMN增強 NK 細胞抗腫瘤免疫, 增強免疫力。

β-NMN特別適合中老年群體、高強度工作者、運動/健身愛好者、睡眠質量不佳者、關注皮膚健康人士。（圖片：Shutterstock）

β-NMN特別適合中老年群體、高強度工作者、運動/健身愛好者、睡眠質量不佳者、關注皮膚健康人士，β-NMN幫助恢復活力，增強免疫力，加速肌肉修復，減少疲勞酸痛，改善深度睡眠，使人更為精神，並提升皮膚抗氧化力，改善彈性與光澤。

基因港艾沐茵β-NMN 品質信心保證

基因港位於香港科學園的研發中心，早在2017年已經推出β-NMN膠囊產品，是行業中的最老字號和正宗的β-NMN始祖，β-NMN純度可達99.99%。基因港艾沐茵β-NMN由研發到生產及銷售都在基因港公司體系內完成，絕不含重金屬等污染物，擁有科研權威加持，獲哈佛大學醫學院、新南威爾士大學、日本野田製藥等科研機構選用為研究材料，並通過美國FDA GRAS安全認證、FDA-GMP、ISO9000、FSSC22000、Kosher、Halal等多項證書，屢獲醫護專業獎項，獲2025香港醫護之選-健康品牌成就大獎等等，品牌實力雄厚，品質信心保證。

熱賣產品

產品名稱：艾沐茵®️ GeNAD+®️ Pro-Max 30000

HK$2088 / 100粒 / 每粒300mg β-NMN

主要成分: 每粒含β-煙酰胺單核苷酸 (β-NMN) 300毫克

修復DNA、 美肌逆齡、調節睡眠、改善代謝、提升體能、 青春活力、 增強免疫力

適合愛美人士——美白黃金拍檔《基因港艾沐茵》+《4th美白丸白和肌AlbaSense》

產品名稱：基因港® 第4代美白膠囊白和肌™ (4TH Generation White Capsule AlbaSense™)

HK$780 / 30粒

每粒含主要成份:

乙醯穀胱甘肽 (SAG) 300mg：抑制酪氨酸酶活性，阻斷黑色素形成，強效抗氧化，減少自由基引發黑色素生成，加速黑色素的分解與排出，增強肝臟的解毒能力。

麥角硫因 (EGT) 50mg：抗氧化作用減少黑色素生成， ⁠抗糖化作用保護膠原蛋白， ⁠保護細胞免受紫外線損傷，協同作用增強美白效果。

白石榴提取物：促進膠原蛋白合成，減少皺紋，減少黑色素沉澱，抗氧化與自由基清除。

白蕃茄提取物：抑制黑色素生成，長期使用可淡化現有色斑（如雀斑、老年斑），減少細紋和皺紋，促進膠原蛋白生成。

橄欖提取物：抗氧化，抗炎，抑制黑色素生成

基因港艾沐茵®️搭配4th美白丸白和肌™兩者配合，相輔相乘，抗衰、美白、修復多重功效疊加，全面升級美白嫩膚效果！

適合關注健康，針對抗衰老而設的抗衰黃金拍檔——《基因港艾沐茵》+《亞精胺Plus 》

產品名稱：基因港® 亞精胺Plus™ (SSPA+™)

HK$780 / 30粒

每粒含主要成份:

亞精胺 10mg：促進細胞自噬，有助於細胞修復和再生，可改善心血管功能，維護腦部認知能力並提升免疫力 。

S-腺苷蛋氨酸(SAMe) 200mg：促進甲基化，維持細胞健康，保護肝臟，有助脂肪代謝，改善關節健康，減輕關節炎症和疼痛，調節情緒與睡眠，改善心理健康。

吡咯喹啉醌 (PQQ) 20mg：促進線粒體生成，提升細胞活力，高效抗氧化能力，是維他命c的100倍，保護心臟細胞，促進血管功能，增強神經元線粒體功能，提升認知功能

嗜黏蛋白阿克曼菌（AKK) 100mg : 腸道核心菌群之一，增強腸道屏障，減少腸道炎症，調節免疫平衡，改善代謝症候群，調節血糖和血脂

基因港艾沐茵®️搭配亞精胺Plus™，協同效應，抗衰效果翻倍，全面增強線粒體功能與細胞能量代謝，支持神經保護和認知健康！

植根香港 專業研發團隊

香港基因港生物科技有限公司植根香港近二十五年，專注於利用全生物酶法技術，主要從事輔酶等系列產品的研發、生產和銷售，包括β-煙酰胺單核苷酸（β-NMN），煙酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD），S-腺苷蛋氨酸對甲苯磺酸硫酸鹽（S-Adenosyl-L-methionine disulf），三磷酸腺苷二鈉（ATP disodium hydrate），N-乙酰神經氨酸（燕窩酸），穀胱甘肽（GSH），S-乙酰基穀胱甘肽（SAG）等。成為完整成熟的酶製劑一條龍產業鏈，且擁有全球領先技術的公司。基因港擁有30多位遺傳學、蛋白質工程、工業發酵等生物技術領域的博士/專家的研發團隊，憑著先進科技和專注科研，在全球申請了80多項專利（其中50餘項已獲得授權），成功研發出全天然綠色生產β-NMN的專利技術，將全球頂尖科研成果轉化為人人皆可享用的產品，讓「健康的長壽」從此觸手可及。

香港基因港生物科技有限公司植根香港近二十五年，將全球頂尖科研成果轉化為人人皆可享用的產品。（圖片：Shutterstock）

