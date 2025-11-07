「北上照腦」成趨勢 深圳醫院引入AI早篩 半小時測阿茲海默症風險

香港腦退化症（阿茲海默症）患者人數預計將在2039年倍增，傳統篩查準確度低，導致許多患者錯過黃金干預期。內地著名神經內科專家、和睦家腦健康首席專家郭毅教授指出，應在45歲開始規律進行腦健康體檢，從「被動治療」轉向「主動健康」。深圳新風和睦家醫院新成立的腦健康中心，提供AI驅動的「一站式閉環」方案，通過無創神經調控技術，幫助患者改善情緒困擾，並實現阿茲海默症的「早篩、早診、早干預」。



AI早篩吸港客 專業、快捷、價格相宜

新風和睦家醫院腦健康篩查門診自今年4月啟動以來，接待的香港患者佔比三分之一，大灣區腦健康服務正成為港人新選擇。郭教授分析，這股「北上照腦」熱潮主要基於幾個優勢：醫院擁有「功能腦電」無創腦健康篩查服務，此核心技術在内地處於領先地位。其次是顯著的成本和效率優勢，郭教授坦言：「在這邊做檢查的費用，可能是在香港檢查費用的一半」，而且在和睦家基本上預約後一週內就可以安排看診。加上一站式服務、交通便捷和政策支持，讓「北上照腦」成為港人腦健康的新選擇。

內地著名神經內科專家、和睦家腦健康首席專家郭毅教授。

45歲開始做「腦體檢」 把握治療黃金期

郭毅教授強調，大眾對腦健康的認知極需提升：「不少主動到醫院來看病的病人，都已經是輕度痴呆了。」因為許多人錯過了治療黃金期，亦錯過了所有藥物，包括侖卡奈單抗、多賴單抗等的最佳干預時機。因此，主動關注腦健康至關重要，國家倡導中年級老年人群盡早開展腦健康篩查，他建議，45歲以上，大腦健康也該「體檢」了並主動發現問題。

「大腦心電圖」25分鐘無創檢測 準確率逾八成

傳統腦電圖技術雖已誕生百年，主要用於癲癇等疾病診斷，但郭毅教授歷經近九年的研究與臨床積累，率先將其升級為「功能腦電」，成功拓展至腦功能評估與認知障礙早篩的新領域。郭教授形容這項技術如同「大腦的心電圖」，它透過頭皮電極或光學感應器捕捉大腦神經電信號，並結合AI演算法分析，僅需20-25分鐘即可完成一次無創檢測。

這項技術的準確性可達八成以上，遠優於準確率不足六成的傳統量表評估。不僅能篩查阿茲海默症，而是全腦功能檢測，例如篩查出「長新冠」所導致的腦霧，亦能排除如睡眠不好、壓力大等可逆因素導致的認知下降。

更重要的是，它能實時監測大腦電活動，在阿爾茨海默症明顯症狀出現前的15至20年間便對大腦病變發出早期預警，將受篩查者分為低、中、高三個風險等級，為臨床干預爭取更多寶貴時間。

「一站式閉環」服務 從篩查、評估到治療方案

郭教授介紹，在「一站式閉環」服務流程下，患者的體驗非常便捷。篩查過程僅約20至25分鐘，清潔頭皮後佩戴電極帽進行檢測，患者第二天即可拿到報告。報告會顯示「正常、低風險、中風險、高風險」四個認知風險等級，醫生隨後會結合血液標記物、磁力共振影像等進行「多模態評估」。接著便進入分層干預治療方案，醫院首先推薦無創的生活方式改變，如飲食優化、睡眠調整和認知訓練；第二步是rTMS（重複經顱磁刺激）等神經調控；最後才是藥物治療。

無創干預見曙光 rTMS結合飲食成功逆轉病情

rTMS技術是其中一項無創干預的手段，郭教授將其原理形容為利用磁場在腦部形成微電流，對大腦神經細胞有「按摩作用」。其效果不僅能改善認知，還能改善睡眠和焦慮水平。

郭教授分享了一個52歲的成功案例，該患者有重度焦慮抑鬱，且阿茲海默症已達中風險。「他接受了約60次的rTMS治療，並配合「嚴格地中海飲食」。結果非常驚人，一年後，他的腦電圖改變非常明顯，抗抑鬱藥減半；兩年後，抗抑鬱藥全部停掉。」郭教授表示，患者的標記物消失了，阿茲海默症也治愈了。這個案例有力地說明了，通過無創神經調控和飲食優化，可以逆轉部分病情，為更多阿茲海默症帶來曙光。

展望未來，郭教授坦言，目前深港醫院間的病歷資料尚未打通。醫院正積極規劃，希望未來能在香港推廣腦電技術並建立相互轉診協議，甚至計劃與本地大學合作，在香港成立「亞太的神經功能評估和神經調控協會」。他期望，能結合香港在生物標記物上的領先優勢，與深圳共同推動腦健康發展，服務粵港澳大灣區的市民大眾。

服務熱線：

24小時諮詢預約/WhatsApp︰+852 5801 1515

地址：深圳市福田區福強路4012號深圳新風和睦家醫院

(地鐵沙尾站C出口直走約3分鐘，醫院大樓在左邊)

(資料及相片由客戶提供)