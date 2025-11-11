港人憂慮指數創新高！頭赤、胃脹非小事 中西醫教你一招內外抗壓

根據最新調查顯示，港人憂慮指數屢創新高，由2020年的8.4%增至11.1%，升幅超過三成，有逾半受訪者出現中度至重度的情緒症狀，情況值得關注。「壓力大」幾乎成為香港人常態，但長期的壓力並非「忍忍就過」的小事，有不少人都曾因壓力出現頭赤、胃脹等問題．若輕視這些身體發出的警號，問題只會愈「滾」愈大，造成惡性循環。精神科醫生譚詠康及中醫邱伯恩均指出，這些壓力反應過大，其實是身體內部的「管理壓力機制」失衡所致，並非單純的意志力問題。



長期壓力「鬱」壞身心！身體反應非偶然

面對職場競爭、經濟負擔、家庭責任等多重壓力，都讓香港人長期處於高壓狀態。很多人習慣了「頂硬上」，認為壓力是正常的，只要撐過去就好。然而，當壓力超出身體負荷，它會以各種形式向您發出警號：

• 生理反應：頭赤、胃脹、心口「囉囉攣」、睡眠質素差、肌肉緊、氣喘等。

• 情緒反應：憂慮、煩躁、容易忟憎、情緒低落等。

這些症狀並非隨機發生。中西醫均認為，壓力本是身體用來保護自己的「應戰或逃跑」機制，適度的壓力甚至能提升效率。但當這個「管理壓力機制」長期失衡，就會導致過大的生理和情緒反應。

拆解壓力失衡之謎 非意志力不足而是缺乏養分

為甚麼有些人面對壓力能輕鬆應對，而有些人卻會「鬱」出滿身病痛？這並非單純的性格問題或意志力不足，而是與身體缺乏關鍵養分和內部調理有關。

西醫角度：大腦「抗壓養分」不足

精神科醫生譚詠康指出，壓力反應與大腦中的神經傳遞物質有密切關係。當人長期處於壓力下，大腦需要足夠的「抗壓養分」來維持這些傳遞物質的平衡釋放，從而穩定情緒、提升抗壓力。如果這些關鍵的「抗壓養分」不足，就會令「管理壓力機制」失衡，導致外在抗壓力大減，出現持續的憂慮、煩躁等情緒警號，嚴重甚至出現頭赤、胃脹等生理反應。

中醫角度：肝鬱脾虛 氣血不通

中醫邱伯恩則從中醫角度闡述，壓力導致的問題多與「肝鬱脾虛」有關。肝主疏泄情緒，脾主運化氣血。壓力使肝氣鬱結，情緒無法排解；同時耗傷脾胃，影響氣血生成與運行。氣血不通，情緒自然不穩，容易出現忟憎、心煩、驚悸等症狀。這也解釋了為何很多壓力大的人會伴隨消化不良、睡眠欠佳等問題。

臟腑與大腦的抗壓機制環環相扣、互相影響。中醫所指的臟腑失衡會影響身體處理壓力的效率，阻礙身體吸收抗壓養分；而大腦一旦缺乏抗壓養分，則會令臟腑承受更大的壓力。因此，單靠硬撐或調節心情是不足夠的，必須從內部調理失衡的臟腑，同時臟腑與大腦的抗壓機制環環相扣、互相影響。中醫所指的臟腑失衡會影響身體處理壓力的效率，阻礙身體吸收抗壓養分；而大腦一旦缺乏抗壓養分，則會令臟腑承受更大的壓力。因此，單靠硬撐或調節心情是不足夠的，必須從內部調理失衡的臟腑，同時調節大腦所需養分。只有兩者兼顧，才能真正有效對抗壓力。

中西聯手 從「內解鬱」到「外抗壓」

要有效舒緩並對抗壓力，需要「對症下藥」，達至「內解鬱、外抗壓」的雙重功效。

中醫調肝解鬱 穩定情緒

中醫邱伯恩強調，透過天然中式草本，可有效改善肝鬱，達到舒心解鬱、滋養心神的功效，從而穩定情緒：

• 安神除煩：小麥、大棗

• 舒心解鬱：合歡花、茯苓

• 減少忟憎、平靜虛煩：百合、竹茹

西式補充養分 提升大腦抗壓力

精神科醫生譚詠康建議，補充無西藥副作用的「抗壓養分」，可以調節腦傳遞物質，從容應對壓力 ：

• 有助維持腦傳遞物質平衡釋放、舒壓放鬆︰甘氨酸 (Glycine)

• 有助壓力情緒調節︰鋅 (Zinc)

當「臟腑」與大腦「抗壓養分」得到同步補養，身體內部恢復平衡，自然能大大提升對抗外來壓力的能力。

維特健靈全新「寧心舒壓專方」 中西聯手踢走壓力身體好

深明港人壓力的根源，維特健靈全新推出「寧心舒壓專方」，正是結合以上中西醫學理念及頂尖成分，為長期受壓人士重塑內在平衡，減低壓力引起的身體問題，輕鬆踢走壓力身體好。

• 中西聯手配方：

中式古方精華：改良自「千年古方」，加入小麥、大棗、竹茹、合歡花、百合、茯苓等，功效直達養心除煩、疏肝解憂，減輕忟憎。

西式活性成分：蘊含甘氨酸、鋅，能促進神經傳導物質的合成，有助維持腦傳遞物質平衡釋放，舒壓放鬆緊張，提升抗壓力。

• 功效全面：有助壓力情緒調節，穩定情緒，踢走憂煩、忟憎、驚悸。

• 安全可靠：專科醫生及中醫一致推薦，無西藥副作用。

維特健靈「寧心系列」同時還有「寧心深睡專方」，幫助改善睡眠品質，提升深層睡眠，讓你「好瞓好心情」。從此告別「硬撐」的壓力生活，由內而外輕鬆舒壓，重拾健康與活力！

