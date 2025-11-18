血糖踩界｜天然減醣吸收 益菌抗炎減脂｜Sugar-lock糖樂樂益生菌

20年糖友的分享：「糖樂樂」的保健效果很適合我！

現年69歲的周先生於2003年確診二型糖尿病。當時身體忽然消瘦，首次測血糖時指數更是爆燈，導致儀器失靈測不到。再覆查才量度到數值為相當之高的28.9。在醫生悉心治理下，慢慢降到6.5-7.0之間。周先生習慣定時進行自我血糖監測，當偶爾放鬆進食豐富大餐後，血糖則會上升至7.0-8.0左右。他每天服用3次降糖藥，如是者已20多年，血糖尚算穩定。

周先生今年年初接觸到添加了草本成分的糖樂樂益生菌，並嘗試每天服用2包作保健之用。服用後即使偶爾進食量增加，數值依然穩定在6.5-7.0之間，對於他來說的正常值。經過3個月後，周先生與醫生商量調節藥量，並同意每天減少一次的降糖藥試試看。結果3個月後再覆診檢查時，血糖指數仍維持在正常水平。

糖友周先生說道：「糖樂樂是一款對我很有幫助的保健品，既沒有任何副作用，也有明顯的效果。甚至在醫生監察下減了藥。我現在感覺體力充沛，精神飽滿，健康比以前更勝一籌。」

肥胖或致胰島素阻抗 增糖尿病風險

每六名香港人中，便有一人處於糖尿病前期。二型糖尿病與肥胖有著密切的關係。尤其是中央肥胖，即俗語說的大肚腩，較大機會引發體內發炎及「胰島素阻抗」，是引致糖尿病的主因。

胰島素是由胰臟製造的荷爾蒙，其主要功能為把從食物攝取的糖分轉化成儲存於身體的能量儲備，對於控制血糖十分重要。過量的脂肪積聚會增加體內的發炎因子，影響身體對胰島素的敏感度，造成「胰島素阻抗」¹。此時胰臟則要加班工作，才能勉強維持血糖正常。我們可以透過減少體內脂肪改善胰島素阻抗，避免惡化成糖尿病。

減醣降脂從飲食入手 天然抑制碳水分解

減少體脂的方法萬變不離其宗，要做到能量消耗量大於攝取量。適量運動配合勻衡飲食，奉行三低一高，即低糖、低脂、低鹽以及高纖維的飲食原則。低糖方面，除了控制甜品、白飯、白麵包等碳水化合物的攝取外，亦可配合天然的食材幫助減低醣分吸收。

葛根和桑葉提取物能抑制腸道中的α-葡萄糖苷酶，有助減慢醣分的分解²'³'⁴。從而協助減少糖分吸收和體內脂肪的積聚。另一方面，葛根、桑葉和山藥具補脾養胃功效，達至中式調理保健的效果，促進脾胃運化功能。

補充益生菌及水溶性纖維 抗炎緩阻抗

蔬菜水果中含豐富的水溶性纖維，進入腸道後，會形成啫喱狀物質，有助減緩醣類吸收⁵ 並促進排便。此外，這類纖維其實是腸道群菌的食物，因此亦被稱為「益生元」。菌群會把纖維消化發酵，為腸道細胞提供能量。

近年多項研究顯示，腸道菌群對人體代謝功能十分重要，例如具有調節體內炎症、平衡脂肪代謝、減少脂肪堆積，以及改善胰島素阻抗等作用⁶。其中，有研究顯示ADR-1菌株在服用三個月後顯著改善相關的健康指數⁷；而BNR17則會把將葡萄糖轉化為不易被人體吸收的胞外多醣，從而幫助減少脂肪積聚⁸'⁹。

糖樂樂®限時試用優惠：買一送二

想試下糖樂樂幫唔幫到你？立即以「試用價」訂購試用：https://bit.ly/糖樂樂益生菌

「試用價」： $160一盒；$350 三盒 (原價：$350一盒)

*優惠價只適用於Whatsapp下單。優惠期到2025年12月7日，數量有限，售完即止。

糖樂樂®益生菌 健脾養胃 或有助穩定血糖

糖樂樂®特別添加葛根、桑葉和山藥，由連花清瘟的生產商以嶺藥業科研團隊研發。以 「從脾論治、補脾養胃」的中醫智慧理論，精選天然草本成分，並結合五項國際專利的羅伊氏ADR-1益生菌等及益生元配製而成。配合運動和健康飲食，有助減少醣類吸收、平衡腸道微生態、抗炎減脂，改善身體對胰島素的敏銳度。減低患上長期病患的風險！

服用方法：進餐時服用，每天1至2次，每次1包，直接服用或加進溫水中服用。

「Sugar-lock®糖樂樂益生菌粉」適合以下人士作保健用途，活得更健康：

➡️ 過重： BMI大於23。 BMI 計算方法 {體重(公斤)/ (身高(米) x 身高(米)}

➡️ 中央肥胖： 腰圍大於 90厘米(36吋)； 女士 80厘米(32吋)

➡️ 每週運動不足150分鐘

➡️ 經常攝取碳水化合物（如米飯、麵食）

➡️ 平衡腸道群菌，有助排便

➡️ 適合關注血糖的人士服用

銷售點：旺角始創中心2樓 Soda Mall、各大藥房訂購、一田（沙田）

HKTVmall 立即購買：https://bit.ly/3WXQmAZ

康研藥業立即購買：https://bit.ly/48fsEGI

官網了解更多：https://bit.ly/4hZqwpZ

*此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。以上資訊並不構成對一般情况或任何個別人士或病人個案的醫學建議、診斷或治療，亦不應取代專業醫學建議、診斷或治療。

參考資料：

¹ Khanna, D., Khanna, S., Khanna, P., Kahar, P. and Patel, B.M., 2022. Obesity: a chronic low-grade inflammation and its markers. Cureus, 14(2).

² Bai, Y.L., Han, L.L., Qian, J.H. and Wang, H.Z., 2022. Molecular mechanism of puerarin against diabetes and its complications. Frontiers in pharmacology, 12, p.780419.

³ Hansawasdi, C. and Kawabata, J., 2006. α-Glucosidase inhibitory effect of mulberry (Morus alba) leaves on Caco-2. Fitoterapia, 77(7-8), pp.568-573.

⁴ Riche, D.M., Riche, K.D., East, H.E., Barrett, E.K. and May, W.L., 2017. Impact of mulberry leaf extract on type 2 diabetes (Mul-DM): a randomized, placebo-controlled pilot study. Complementary therapies in medicine, 32, pp.105-108.

⁵ Xie, Y., Gou, L., Peng, M., Zheng, J. and Chen, L., 2021. Effects of soluble fiber supplementation on glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Nutrition, 40(4), pp.1800-1810.

⁶ Sasidharan Pillai, S., Gagnon, C.A., Foster, C. and Ashraf, A.P., 2024. Exploring the gut microbiota: key insights into its role in obesity, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 109(11), pp.2709-2719.

⁷ Hsieh, M.C., Tsai, W.H., Jheng, Y.P., Su, S.L., Wang, S.Y., Lin, C.C., Chen, Y.H. and Chang, W.W., 2018. The beneficial effects of Lactobacillus reuteri ADR-1 or ADR-3 consumption on type 2 diabetes mellitus: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Scientific reports, 8(1), p.16791.

⁸ Jo, Y.M., Son, Y.J., Kim, S.A., Lee, G.M., Ahn, C.W., Park, H.O. and Yun, J.H., 2024. Lactobacillus gasseri BNR17 and Limosilactobacillus fermentum ABF21069 ameliorate high sucrose-induced obesity and fatty liver via exopolysaccharide production and β-oxidation. Journal of Microbiology, 62(10), pp.907-918.

⁹ Kim, J., Yun, J.M., Kim, M.K., Kwon, O. and Cho, B., 2018. Lactobacillus gasseri BNR17 supplementation reduces the visceral fat accumulation and waist circumference in obese adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of medicinal food, 21(5), pp.454-461.

(資料及相片由客戶提供)