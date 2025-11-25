愛寵健康亮紅燈 飼主壓力同步上升 精神健康不容小覷

隨着寵物步入老年，身體機能逐漸退化，各類健康問題相繼浮現。當愛寵患病時，飼主往往成為主要照顧者，精神及情緒壓力難免攀升。為深入了解本港寵物健康及飼主壓力狀況，有組織進行問卷調查，發現逾九成飼主認為寵物的健康問題會影響日常生活。專家提醒，飼主在照顧寵物之餘，亦應正視自身的精神健康。



細心觀察老年貓狗變化

全科獸醫敖嘉怡醫生表示，隨寵物的年齡增長，罹患疾病的風險顯著上升，常見包括關節炎及癌症等。關節炎徵狀多見於起身或上落樓梯困難、活動不靈活甚至跛行；癌症則因類型及分期不同而表現各異，常見徵狀為體重下降、倦怠無力等。她提醒，貓隻善於隱藏不適，往往只出現活動量下降或細微行為改變，飼主應細心觀察，以便及早發現並求醫。

敖醫生提醒，飼主應細心觀察寵物的變化。

寵物患病增飼主精神壓力

寵物既是家庭成員，也是飼主重要的情感支柱。精神健康動力基金會主席傅子健先生指出，與寵物相伴能帶來陪伴感、提升幸福感，並有助緩解情緒痛楚及風險行為。然而，當寵物出現健康或行為問題，飼主亦可能受到牽連，尤其在面對愛寵患上慢性或末期疾病時，飼主或會因照護壓力，或擔心無法滿足愛寵的照顧需要，易產生內疚、挫敗，甚至喪失掌控感，影響精神健康及日常情緒。

傅主席提醒飼主在照顧寵物的同時，亦應多關注自己的精神健康狀況。

逾七成飼主曾因照護壓力出現負面情緒

為了解本港寵物健康及飼主情緒壓力情況，寵物健康聯盟訪問逾300名貓狗飼主或照顧者，探討其對老年寵物的認知、健康管理及健檢習慣，以及飼主自身情緒壓力。Royal Canin香港及台灣區獸醫市場總監朱靜欣小姐表示非常支持聯盟的工作，並將持續推動寵物健康教育，為飼主提供準確資訊，掌握愛寵健康。同時期望藉是次調查，喚起飼主對老年寵物健康管理的關注，並提醒飼主重視自身精神健康。

當寵物罹患長期疾病時，飼主往往承受多重壓力。調查指出，逾九成飼主認為寵物健康問題影響日常生活；逾七成曾因照護壓力出現負面情緒，並出現容易不安、精神繃緊等焦慮及抑鬱徵狀。傅主席提醒，照顧者也需要被照顧，若飼主持續出現情緒低落、內疚或焦慮並影響生活，應及早尋求專業協助。此外，飼主可從日常做起，例如維持健康飲食、充足休息、練習放鬆技巧如靜觀及瑜伽，有助紓緩精神壓力，保持身心健康。

在日常照護方面，逾八成受訪者會定期追蹤老年寵物健康，並安排身體檢查或覆診；其中逾三成寵物在檢查中發現異常。敖醫生補充，定期健檢是老年寵物照護的關鍵，可及早篩出潛在疾病，把握治療黃金期，她更建議年長貓狗每6個月，或依獸醫建議進行全面檢查，以便及早識別潛在健康問題。