無肚腩都有慢性病？7 成港人唔知有隱形肥胖｜即睇最新醫學長瘦法

以為減肥只是肚腩一族專利？其實即使表面「瘦底」也可以是「隱形肥胖」！據衞生署資料，全港超過半數人屬於超重或肥胖，更令人擔憂的是，超過七成港人不知道肥胖也是慢性病，忽略體重管理會引發糖尿病、高血壓及心血管疾病等健康危機！



BMI不可作準？數值相同內臟脂肪可多25%！

目測標準身型並不可靠！陳小姐身型望落標準，平日也算注意健康，但在剛過40歲做身體檢查時，竟發現自己是「隱形肥胖」，連血糖和血壓數值都不合格，被醫生警告好容易會患上高血壓及心血管疾病！既然肉眼不可作準，連沿用半世紀的 BMI（身體質量指數） 又是否可靠？美國一項研究顯示，在擁有相近BMI數值情況下，亞洲女性比白人女性腹部及內臟脂肪可高20至25%。「隱形肥胖」的威脅，遠超乎你的想像。

隱形肥胖影響多項身體機能，搣甩磅數長遠可以活得更長「瘦」。

減肥不必捱餓？體重降5%=糖尿風險勁減58%

知道了肥胖與慢性疾病的關係，減重就是最直接降低健康風險的方法！臨床研究數據指出，肥胖人士只要體重下降5%，糖尿病風險即可勁減58%； 即使只減重5至10%的話，亦可有效控制血壓與膽固醇，長遠下來心臟病風險也能降低18%。現代人嘗試 168 斷食、生酮飲食，刻苦捱餓，但回復正常飲食習慣後即體重反彈。

醫生指出，減肥失敗其實亦有可能是出於荷爾蒙失調等生理問題，不能只靠毅力，必須配合醫學方式才能事半功倍。

新一代醫學減重方案 輕鬆減達15至20%體重

近年全球大熱的醫學減重法 「GLP-1」療法，已成新時代「隱形肥胖」救星，這種經臨床驗證的療法，能幫助使用者調節食慾和增加飽足感，同時減慢胃部排空速度，延長飽足感，讓你自然瘦下來。

維秀美 wegovy 注射筆共分5種顏色，分別對應不同劑量，根據用家實際需要調整。

當中的 Wegovy® (維秀美 / 司美格魯肽)，已獲美國 FDA 認證，證實可平均減達 15-20%體重。它最大的優勢就是方便：每星期只需注射一次，無需每日用藥， 輕鬆讓減肥人士更容易堅持。

維秀美與其他GLP-1 替代療程比較，無咁易唔記得打針，更易堅持。

全港首間官方合作線上診所 引入 GLP-1 療程

專為香港男士健康而設的網上診所noah（及其專為女士健康而設的平台 Zoey），最近與全球醫療保健領導企業諾和諾德（Novo Nordisk）合作，首次透過全線上模式，將全球領先、經臨床驗證嘅GLP-1體重管理藥物Wegovy® (維秀美)引入香港，為應對「隱性肥胖」提供全新途徑。

男士隱密線上診所 noah（及其專為女士而設的平台 Zoey），與全球醫療企業諾和諾德建立合作，率先於線上醫療平台提供維秀美療程。

noah 及 zoey 確保在減肥路上，你有齊一切支援。

而且診症以全線上模式進行，合資格患者不用到診所輪侯，療程藥物亦會以隱密包裝方式直送到家中，或者在全港超過2,600個自取點拎取，避免了尷尬場面。Noah和Zoey的療程更提供一世免費覆診，讓你輕鬆享受專業療程。如果你也想健康科學地瘦下來，可Click進連結進行專業諮詢，或瀏覽以下資訊。

noah 及 zoey 診症服務簡單直接，為繁忙香港人慳返不少時間。

男士診所Noah簡介：

全港最大男士線上診所，連續3年蟬聯《健康easy卓越大獎》的「卓越男士健康診所品牌大獎」，在專業、隱密及便利方面獲得用家好評。除了減肥療程，Noah亦提供不舉、早洩及脫髮等男士健康診療服務。

女士診所Zoey簡介：

專為香港女士而設的網上診所，由註冊網上醫生提供體重管理及女士健康等專業、隱密及優質遠程醫療服務。

港男港女皆可輕鬆、隱密、安心減重。

（資料及照片由客戶提供）