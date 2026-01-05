前足球員雙踝關節嚴重退化 全踝關節置換術助保留關節活動幅度

踝關節炎是一種退化性疾病，主要影響足踝部位，當中約80%與創傷有關，例如反覆扭傷或骨折未完全康復；其次約10%為原發性，其他包括炎症性、骨壞死、神經性、感染性及血友病等。有骨科專科醫生指出，近年愈來愈多踝關節炎患者選擇全踝關節置換手術，盡量保留關節的活動幅度，重拾生活質素。

今年75歲的前甲組足球員，他年輕時因比賽需要經常帶傷上陣，導致雙踝關節嚴重退化。長期以來，他需依賴止痛藥控制痛楚，並使用拐杖輔助行走，每日僅能步行約十分鐘便需休息，生活質素大幅下降。經醫生診斷後，發現其踝關節已達晚期，活動範圍嚴重受限。為了重拾正常生活，他接受全踝關節置換術。手術後僅三個月，他已能獨立行走，踝關節完全無痛，背屈五度、蹠屈二十度。這不僅恢復了其行動能力，更讓他重拾自信，重獲正常生活。

香港港安醫院─司徒拔道骨科顧問醫生陳子釗醫生表示，足踝關節由脛骨、腓骨及距骨三塊骨頭組成，關節軟骨負責吸收震動與負重。踝關節炎患者有機會出現症狀包括機械性疼痛、僵硬、關節卡頓、活動範圍受限、腫脹、骨性腫大及關節發出摩擦聲等情況。陳醫生強調，足踝是人體承受最多負重的關節，一旦軟骨磨損，骨頭直接摩擦，便會出現持續痛楚與不穩。

忽視病情可嚴重影響活動能力

對於運動員而言，年輕時的傷害往往被忽略，但慢性不穩正是引發踝關節炎的最常見原因。若未及早處理，痛楚逐漸惡化，需長期服用止痛藥，嚴重者無法獨立行動，甚至出現內翻畸形，影響整體步態與平衡。許多患者起初以為扭傷是小事，休息數日即可痊癒，卻不知長遠可演變成嚴重問題，影響日常生活與工作能力。

治療方面，早期可採用非手術方法，例如調整活動如減輕體重或選擇游泳、佩戴支架、使用止痛藥或消炎藥、護踝及矯形鞋等，但若效果不理想，或患者因痛楚導致行動不便，則需考慮手術介入，包括踝關節融合術或全踝關節置換術。不過，傳統踝關節融合術雖能解決痛楚，但會犧牲關節活動範圍，術後僅餘正常人的四分之一，步行欠自然，且可能加速鄰近關節退化。

至於全踝置換術則可助患者維持較自然的步態，對於有運動背景或希望保留活動度的人士意義重大。陳醫生指出，即使是高齡患者，若條件適合，全踝置換術也能帶來顯著改善。陳子釗醫生呼籲，曾經扭傷或反覆不穩的市民，千萬不要掉以輕心。及早處理不穩問題，可有效預防關節退化，避免日後需要大型手術。他強調，全踝關節置換術適合五十歲以上、體重指數低於二十五、後足踝關節排列良好、骨量充足且合併症較少的晚期患者。鼓勵有需要人士盡早諮詢骨科專科醫生，詳細評估最合適的治療方案。