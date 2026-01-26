網購「瘦身針」陷阱多恐傷身 認清正廠正貨 專家強調先體檢後購買

近年市面對體重管理產品需求激增，新一代GLP-1體重管理方案更成為熱話。然而，隨之而來的是網上湧現大量非法售賣或未經醫生處方的銷售亂象。不少人在缺乏專業評估下，透過社交平台（如IG網店）自行購買針劑，不但隨時買到假貨，更面臨嚴重的健康風險。綫上醫療平台「醫家有藥FastMed」強調，體重管理屬於嚴謹的醫療行為，絕非單純的「網購商品」。平台引入新一代正廠正貨產品，旨在為關注肥胖問題人士，提供一個安全、合規且方便的線上獲取途徑。



網購亂象叢生「賣藥」非「醫療」風險大

坊間不少網店標榜「不需處方」、「現貨發售」，但往往缺乏冷藏儲存設備及運送途徑的保障，藥物來源成疑。在缺乏醫生評估下自行使用，除了可能因劑量錯誤導致無效外，更可能引發嚴重的腸胃反應或忽略了自身的代謝禁忌症。「醫家有藥FastMed」 指出，平台的理念是提供「醫療服務」而非單純「售藥」，透過正規的綫上途徑，讓市民能獲取正確的醫療建議，避免誤墮網購假藥陷阱。

三步嚴謹機制：診症、處方、配送

為了確保用家安全，正規的綫上醫療平台設有嚴謹的程序機制，絕非「㩒個掣就買到」：

• 綫上專業評估：用戶需先填寫詳細的健康問卷及進行綫上會診。醫生會根據其BMI數值、過往病歷（如是否有血糖關注或組織異常紀錄）及身體狀況，專業判斷是否適合使用相關產品。

• 個人化治療方案：並非所有人都適合使用GLP-1藥物。只有在醫生認為合適且安全的情況下，才會處方個人化的體重管理方案，並指導正確的使用劑量，避免出現嚴重副作用，並可有效緩解初期不適。

• 覆核與安全配送：所有處方經由藥劑師或醫生覆核後，藥物才會透過合規格的配送服務送至用戶手中。這確保了產品均為正廠正貨、來源正當，讓用家免受假貨或變質藥物的威脅。

養成正確體重管理觀念 尋求專業協助

體重管理是一場持久戰，而非一時的投機。透過醫家有藥FastMed的專業平台，用家能在醫生監察下，安全地使用Mounjaro（滿健樂）或Wegovy（維秀美）等新一代藥物，配合生活習慣調整，達到理想且健康的體重，重拾自信生活。

醫家有藥FastMed致力提供安全、合規的綫上醫療服務，拒絕假貨，守護你的健康。

