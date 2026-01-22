臍帶血｜拆解移植成功關鍵　血庫儲存設備與運送經驗成兩大重點

早前一宗跨境醫療新聞感動全港，一名患有重型地中海貧血的5歲女童，獲安排接收來自廣東省、由親弟所捐贈的臍帶血造血幹細胞，為生命帶來曙光。這宗個案不但體現了親情的偉大，更打破坊間「臍帶血儲了也沒用」的傳言。然而，臍帶血並非「儲了就算」，要確保樣本在多年後仍能發揮「救命」功效，儲存庫的硬件設備，與運送經驗才是關鍵所在。



公營機構年做40-50宗移植

很多家長在考慮儲存臍帶血時，常被「使用率低」的說法勸退。事實上，造血幹細胞移植在香港已有成熟應用。根據官方數據，作為本港唯一提供兒童造血幹細胞移植的中心，香港兒童醫院每年進行約40至50宗移植。這些數字背後，代表着無數重獲新生的病童與家庭，亦證實了臍帶血在治療嚴重血病及免疫系統疾病上的實際價值。

2009年已成功跨國運送

臍帶血一生只有一次採集機會，除了成功儲存，如何安全地將樣本送到治療機構手中亦是一大考驗。是次女童的個案中，兩地醫療團隊的嚴謹交接成為焦點。Cryolife為本港私營臍帶血庫先驅，在樣本運送上，擁有極豐富的實戰經驗。早於2009年，Cryolife已協助將樣本運送至美國進行自體移植，是本港首宗成功運送樣本到海外作治療用途的案例。

近年來，Cryolife累積釋出超過230份樣本供移植治療及本港醫學研究之用。同時，機構每年進行2次品質檢測並公開數據，讓家長清楚知道，儲存在這裡的樣本多年後依然保持高活性。

Cryolife與這些頂尖機構同步，採用MVE儲存系統。

氣態氮儲存系統成標準

根據國際標準，臍帶血樣本必須儲存在「極低溫」及「無菌」環境，這正是保持臍帶血活性的關鍵。目前全球頂尖血庫，包括香港公營血庫及兒童醫院，均選用氣態氮（MVE）儲存系統。Cryolife與這些頂尖機構同步，採用MVE儲存系統，相比坊間部分血庫仍使用的舊式液態氮系統，MVE具備三大決定性優勢：

• 杜絕交叉感染：採用氣態氮（Vapor Phase）技術，樣本儲存於攝氏-190°C的氣態環境中，並非將所有客人的樣本浸泡在同一缸液態氮裡，有效將交叉感染風險降至極低。

• 斷電亦安全：MVE系統的運作不依賴電力。即使發生停電或系統故障，儲存缸仍能維持極低溫，樣本安全不受影響。相反，高度依賴電力的自動化系統，在停電時無法進行應急操作，過去更曾因潛在漏電風險（Potential Electrical Stock Hazard），而被供應商發出回收通知（Recall Notice）及知會FDA。

• 全球廣泛信賴：全球超過500間臍帶血庫，近8成均選用MVE系統。其設計可容納由標準血袋至10格家庭儲存袋，配合未來不同的治療需求。

此外，Cryolife的獨特之處在於重視「真人監控」與「設備監察」的結合。有別於完全依賴自動化系統的做法，Cryolife實驗室團隊每日親自檢查儲存狀況，配合24小時TempTrack溫度監控系統，確保能及時發現任何溫度異常並處理。 這種雙重保障機制，正是Cryolife多年來「零意外」紀錄的關鍵。即使面對突發情況，亦能有機器無法替代的靈活應變能力，為每份珍貴樣本提供最全面保護。

Cryolife與香港大學（HKU）的頂尖學者合作進行科研項目，共同探索未來醫療的可能。

未來將持續支援港大幹細胞科研

隨着醫療科技進步，臍帶血的應用已不止於傳統移植。Cryolife深知科研的重要性，近年積極支持本地大學研究，與香港大學（HKU）的頂尖學者合作進行科研項目，共同探索未來醫療的可能：

• Dr. Rio Sugimura（杉村竜一博士）：改造人類造血幹細胞和祖細胞以產生 CAR 巨噬細胞（Engineering human hematopoietic stem and progenitor cells to generate CAR macrophages）。

• Dr. Leo SY Liao（廖松岩博士）及Dr. LY Ma（馬立陽博士）︰利用化學定義培養基擴增人類造血幹細胞和免疫細胞（Expansion of human hematopoietic stem cell and immune cells by chemicals defined medium），實現可再現性的幹細胞擴增和分化。同時亦進行有關胎盤（Placenta）的研究，探索幹細胞在心臟修復等再生醫學領域的應用潛力。

從最新的移植個案可見，臍帶血是守護家人的重要防線。家長在選擇儲存庫時，不應只看價格，更應考慮樣本儲存後未來的可用性：是否有豐富的跨國運送經驗？是否選用與公營醫院同級的MVE氣態儲存系統？選對了，才能為孩子的未來留下最穩健的健康保障。

