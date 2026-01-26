打機幾耐先傷身？澳洲研究揭「10小時」是分水嶺 超時易肥兼失眠

打機是不少年輕人的精神食糧，但家長最關心的始終是：「到底玩多久才算沉迷？幾時會影響健康？」過去大眾只有模糊的概念，但澳洲科廷大學（Curtin University）最新發布的研究，終於給出了一個具體的「界線」。原來適量打機無傷大雅，但只要每週超過 10小時，身體就會開始響起警號。



這項由科廷大學人口健康學院主導的研究，於2026年1月16日發表在外媒《ScienceDaily》。研究團隊針對學生的遊戲習慣與健康數據交叉分析，發現電子遊戲本身並非洪水猛獸，真正的關鍵在於「時長」。

每週10小時是界線 玩過龍隨時傷身！

研究人員從數據中發現到一個有趣的現象——每週打機時間控制在10小時以內的「輕度至中度玩家」，其健康狀況與完全不打機的人幾乎沒有分別。然而，一旦跨越了「每週10小時」這個門檻，健康風險曲線便急劇上升。

研究特別指出「重度玩家」面臨的３大具體危機：

1. 體重失控： 重度玩家的BMI中位數高達 26.3 kg/m²，這在數據上已屬超重範疇，遠高於輕度玩家。



2. 飲食質素下降： 為了爭取更多的遊玩時間，不少玩家都會傾向選擇高熱量快餐或零食，甚至食無定時，忽略日常飲食漸漸變成常態。



3. 睡眠質素變差： 尤其是在夜間長時間盯著螢幕，藍光抑制褪黑激素分泌，導致即使睡了也恢復不到精神，更會導致白天疲累，形成惡性循環。



專家：問題在於「生活被排擠」

對於這些發現，負責該研究的 Mario Siervo 教授提出了一個持平的觀點。他強調，研究目的並非要妖魔化電子遊戲，而是揭示當中的強烈關聯性。

「低至中度的遊戲時間，其實是可以接受的，」Siervo教授解釋，真正的核心問題在於「排擠效應（Displacement effect）」。

他指，一天的時間是有限的。當一個人每週花大量時間在虛擬世界時，用於做運動、煮一頓健康晚餐，甚至是睡覺的時間自自然然就會被壓縮。Siervo教授補充，「這是一個生活方式平衡的問題。當遊戲佔據了太多時間，健康飲食、充足睡眠和身體活動這些維持健康的支柱就會崩塌。」

與其全面封殺 不如學識控制時長

這項研究無疑給了大家一個明確的「界線」，讓家長和子女都不需再就遊戲時間鬧得面紅耳熱。其實只要控制好時間，打機亦不失為一個放鬆壓力的好方法。家長與其一刀切全面禁止，不如將重點放在控制「總時數」上。試著將每週遊戲時間鎖定在10小時內——即平均每日約1.5小時，或許這就是娛樂與健康之間的最佳平衡點。

至於那些一坐低就停唔到的朋友，專家亦有貼士：不妨設個鬧鐘強制自己「中場休息」。利用這些空檔起身斟杯水、拉下筋，總好過連續幾個鐘對住個 Mon 郁都唔郁，這對於減低久坐帶來的傷害絕對有幫助。

參考資料：EurekAlert!、ScienceDaily

