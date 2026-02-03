2026除舊迎「清」: 清走視力「舊習慣」香港希瑪矯視方案一文睇清

農曆新年快到，大家忙着大掃除、換走舊物，希望用更佳狀態迎接新一年。但在生活裡，有些「舊習慣」我們長年默默忍受——例如每天起床找眼鏡的狼狽、長時間用電腦導致的眼睛乾澀、長時間戴隱形眼鏡導致的眼紅及敏感，或是因老花而看不清手機的尷尬。這些微小負擔日積月累，其實都在影響你的生活品質。趁著新年，何不把這些「舊習慣」一併清走，送自己一個更自在的新開始?

新一年換走舊習慣，矯視是一個選項

如果你希望擺脫眼鏡或隱形眼鏡的束縛，香港現時已有多項方法可以選擇，以下矯視方案可讓你按自身需要考慮。

（1）SMILE Pro 微笑激光矯視

SMILE Pro 以微創方式處理近視及散光，切口較小、節奏俐落。激光時間最短約10–16 秒(單眼)，而且最快翌日可如常生活、工作，適合生活繁忙、想減少停工期的人，亦適合有運動習慣的你。

（2）ICL植入式隱形眼鏡

ICL 是把特製晶體置入眼內，在不改變角膜結構情況下矯正近視、散光、遠視，適合近視散光度數較高或角膜較薄、未必適合激光方式的人。它亦具可逆性——若有需要，日後可把晶體移除，具有與時俱進的靈活度。

（3）人工晶體置換術 (老花矯視)

踏入 40 歲後，老花來臨，近距離閱讀力下降十分常見，加上原本的近視，令日常生活更依賴眼鏡/隱形眼鏡，而進行人工晶體置換術正正有助處理不同視覺距離的需要。於希瑪微笑矯視中心進行人工晶體置換術，更有多種人工晶體可供選擇。醫療團隊會按客人視力需求選取及植入合適之人工晶體，以替代原有已老化和混濁的晶體。這種矯視服務特別適合著重形象、不愛佩戴眼鏡或隱形眼鏡、以及有運動習慣的人，讓生活更方便。

為什麼選擇希瑪?

希瑪微笑矯視中心作為率先引入激光矯視技術的眼科中心，至今已累積超過35,000隻眼睛的微笑矯視經驗。我們不僅是全港首間及唯一官方認證的 EVO ICL 國際培訓中心，更榮獲 Zeiss 蔡司頒發《全飛秒屈光手術

卓越手術中心》殊榮。

新年新開始，與其忍受鏡片帶來的不便，不如為自己作出一點改變。選擇全面服務與經驗兼備的希瑪，讓視覺重新出發。

