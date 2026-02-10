失眠不用藥？AI聲頻檢測與大腦調頻技術　5分鐘解讀情緒密碼

在高壓的都市生活節奏下，失眠與情緒失衡已成為都市人常見問題。早前有機構發布關於港人睡眠及壓力的調查，結果發現高達87%受訪者表示因壓力過大影響睡眠質素，更有近六成人同時面對難入睡及易醒的雙重困擾。隨著大眾對身心健康的意識提高，越來越多人開始尋求非藥物的介入方式。早前獲得《香港01》「健康Easy卓越大獎」頒發「卓越催眠治療中心大獎」的「Talk To Me 催眠及情緒治療中心」（Talk To Me），便引入了以科研數據為核心的治療新方向，為受情緒困擾人士提供新出路。



Talk To Me 催眠及情緒治療中心榮獲《香港01》頒發「卓越催眠治療中心大獎」。

AI聲頻檢測系統 5分鐘精準解讀情緒

傳統心理諮詢或診症，一般以問卷及面談形式進行，過程較為繁複，且診斷結果依賴求診者的語言表達再由醫生判斷，容易出現主觀誤判。Talk To Me提倡以智能科技輔助，利用客觀數據量化身心狀態，為情緒治療建立科學基礎。

中心特別引入最新的「AI情緒狀態分析系統」，以提升情緒分析的精準度。這套新系統只需患者錄製5分鐘語音，即可透過聲音特徵進行深入分析，檢測多達1,440個情緒觸發點，準確率高達九成以上，分析過程不依賴文字理解或自我描述，能有效避免因語言表達偏差所出現的誤判。失眠、焦慮、專注不足等症狀，一一從報告中顯示出來，點出問題癥結，才能對症下藥！⁡此外，報告更包含脈輪能量值分析，為後續的治療方案提供清晰的數據支持。

荷蘭科研大腦調頻 安坐家中改善失眠

面對失眠困擾，不少人曾嘗試做運動或服用補充品自救，但效果成疑。當情況惡化，需進一步尋求專業協助時，又深怕產生藥物依賴。針對普遍都市人的失眠困擾，Talk To Me採用來自荷蘭30多年科研成果的「大腦調頻療程」，它是一項非入侵性技術，透過調整腦部頻率，幫助大腦重拾平衡⁡，專門改善失眠、減少過度擔憂⁡、情緒失衡及專注力不足等問題。

中心表示，許多長期睡眠不穩患者個案，在接受「大腦調頻療程」後，入睡時間均有明顯縮短，整體睡眠質素得以改善。整個療程為期三個月，求助人可在家中接受療程，適合忙碌的都市人。至今中心已累積超過30,000個成功案例，成功率達92%。為了讓大眾能更放心地嘗試這項新科技，中心更推出無效退款保障，降低尋求專業治療的門檻。

專業團隊支援 盼成為情緒觸發「急救站」

Talk To Me以成為大眾在「情緒被觸發後、用藥之前」或希望減藥人士的可靠選擇為宗旨，除了科技輔助外，亦提供藝術心靈治療、催眠治療、圖卡治療及營養補充劑等多元服務。其專業團隊由註冊社工、人生教練、心理諮詢師及前政府精神健康熱線輔導員Elaine帶領，確保能準確分析個案狀況並配對最合適的服務。如果你或你家人朋友正受失眠或情緒問題困擾，不妨主動尋求Talk To Me的協助，重拾身心健康。

Talk To Me設有圖卡治療服務。

在專業治療師引導下，利用藝術心靈治療，以非言語的方式表達情緒。

團隊由註冊社工、心理諮詢師等專業人士組成，為個案提供最合適的服務。

