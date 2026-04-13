告別伸手瞇眼的尷尬！眼科博士拆解老花迷思與個人化矯視方案

年齡漸長，是否發現看手機時拿得越來越遠？在餐廳看菜單時不自覺瞇起眼睛？這些看似小問題，其實正是老花症狀開始浮現的徵兆。老花是隨年齡增長而出現的視力退化現象，是每個人都無法逃避的生理過程，但並不意味著我們必須接受模糊的視覺和眼鏡的束縛。德視佳眼科集團（EuroEyes）創辦人、眼科博士 Dr. Jørn Jørgensen，將為讀者深入解析老花的成因，並分享如何透過創新矯視技術，有效重拾年輕時的視覺清晰度與生活自由。



對許多人而言，第一次察覺「看不清」往往發生在極日常的時刻——傳訊息、看價錢牌、甚至翻閱菜單。那種模糊與費力，彷彿在提醒我們視覺也需要「保養」。當生活節奏緊湊、資訊依賴螢幕的當下，這點「視力模糊」的細微變化，足以影響工作與生活的便利。幸好，隨着現代矯視科技的進步，清晰視界不再是年輕人的專利——重拾自在視力，已成為追求生活品質的新選擇。

老花真相：人人都無法逃避的「自然老化」

老花（Presbyopia）是一種極為常見的眼部問題，通常在40歲左右開始浮現。Dr. Jørgensen解釋，這不是因特殊情況引發的疾病，而是眼睛隨著年齡增長而自然發生的生理退化過程。年輕時，我們眼睛裡的天然晶體充滿彈性，能夠像變焦鏡頭一樣迅速收縮和擴展，調節光線的屈光度，讓我們輕鬆看清遠近事物。

德視佳眼科集團（EuroEyes）創辦人 Dr. Jørn Jørgensen 博士在歐洲及中國內地擁有豐富的手術經驗。

然而，隨著時間流逝，這片「天然晶體」會逐漸失去彈性，導致眼睛的調節功能退化。許多45歲左右的人會因此發現看近處的物體變得模糊不清，閱讀越來越困難。結果就是，你會不由自主地開始將報紙或書本拿得越來越遠，試圖找到清晰的焦點。

迷思解答：老花能根治嗎？

老花是自然的生理退化現象，一旦出現便不可逆轉。目前並沒有任何藥物可以有效治療老花。不過，透過老花激光矯視和人工晶體置換手術，卻可以有效地恢復眼睛的調節能力，大幅減少或降低對閱讀眼鏡的依賴。

傳統眼鏡的局限：日常生活的「妥協」

在考慮接受矯視手術之前，許多人會先嘗試佩戴不同的老花眼鏡或隱形眼鏡。雖然這些傳統方法在一定程度上能解決問題，但其固有的限制也為日常生活帶來了諸多不便：

• 單光老花眼鏡：便宜、容易購買，但只能看近物。當你看遠處時，視野又會變得模糊，故需要頻繁地戴上和摘下眼鏡，在辦公室或社交場合極不方便。

• 雙光/三光眼鏡：一副眼鏡能提供兩種或三種焦點，但鏡片上的明顯分隔線，不僅影響外觀，還會在視線移動時產生「影像跳躍」感，需要時間適應。中距離視力例如電腦屏幕，通常是視覺盲區。

• 漸進多焦點眼鏡：外觀與普通眼鏡無異，提供從遠到近的連續視力，但鏡片兩側存在視野狹窄和影像扭曲的「盲區」，走樓梯或轉頭過快可能感到暈眩，需要較長的適應期且價格昂貴。

• 多焦點隱形眼鏡：提供了無鏡框的自由。但可能導致眼睛乾澀、異物感，視覺品質不如眼鏡清晰，尤其在夜間或光線不足時，且需要每日清潔護理。

現代矯視方案：告別眼鏡的兩大科技

很多人以為老花無可避免，只能「戴眼鏡過日子」。但對於經常需要應對電腦、會議或社交場合的上班族來說，長期配戴老花眼鏡不僅影響便利，亦可能影響自信與形象。Dr. Jørgensen 博士指出，隨着科技演進，如今的矯視手術更強調個人化設計，可依據每位患者的視覺需求與生活習慣度身訂造，從而達到自然清晰的視覺效果。

他補充，無論是透過激光老花矯視手術改善角膜焦距，還是以人工晶體取代老化水晶體重建視力，兩者皆能幫助患者回復多距離的視覺能力——讓閱讀細字、觀看螢幕或遠望風景都變得輕鬆自在，不只是醫學上的改善，更是對生活品質的一次升級。

1. Presbyond LBV 老花激光矯視

Presbyond® LBV是針對老花而設的激光手術，特別適用於38歲以上人士，並以成熟的Femto-LASIK 技術為基礎。Presbyond® LBV的關鍵在於其「視覺融合」概念。它會分別優化每隻眼睛的近視和遠視視力，並創建一個優化的「融合區」（即視覺範圍的中間區域）。這樣，即使眼睛有了初步老花問題，術後也能實現遠、近、中距離的清晰視力。大腦會迅速適應並融合來自雙眼的重疊影像，形成3D圖像，實現真正的雙目同視。

德視佳眼科集團配備最新型號儀器及設備，提供Presbyond LBV老花激光矯視服務。

透過精密的個性化計算，Presbyond® LBV 能同時解決患者的近視、遠視及散光問題，術後回復理想視力。值得一提的是，這項技術能保留夜視時的對比敏感度，對於經常需要在夜間駕駛或對3D視覺有較高要求的人士來說，是非常適合的矯視方法。

人工晶體置換手術

Dr. Jørgensen博士指出，目前在歐洲（如德國、英國、瑞士等），人工晶體置換術是主流的解決老花問題的手術方式之一。人工晶體置換手術是透過植入人工晶體來替換已經退化的天然晶體。由於植入的人工晶體不會老化，因此能同時解決老花和未來可能發生的白內障問題，效果是長久性的。除了單焦點人工晶體（Monofocal）、三焦點人工晶體（Trifocal）以及延伸景深人工晶體置換術（EDOF）外，目前首款及唯一款在白內障手術後可調節的植入式人工晶體（Light Adjustable Lens，簡稱LAL），植入後可透過一系列的光照治療對視力進行優化。對於曾接受過激光手術、RK手術，或有輕微錐形角膜等角膜情況複雜、術前難以精確測定人工晶體度數的人士，這是一種值得考慮的方案。

調節人工晶體（LAL）是目前唯一一款可在手術後對視力進行調節的植入式人工晶體。

相比傳統人工晶體手術主要依賴術前預估視力結果，新一代的 LAL（可調節人工晶體）技術，能夠為患者帶來更高的靈活性與精準度。手術完成後，醫生可根據患者實際生活中的視覺體驗，於術後進行細微調校，真正將視力「量身定制」。一般在手術後約兩至三週，醫生會利用 LED 紫外光，根據患者在閱讀、駕駛或工作時的實際感受，調整晶體焦距至最理想狀態。每次調整僅需約 90 秒，最多可進行三次微調，過程快速、安全。當患者的視力穩定並達到理想效果後，醫生會進行最後一次光固化，使晶體形狀永久固定。

Dr. Jørgensen 表示，可調節人工晶體LAL 技術突破過去的限制，不僅能讓患者更主動參與視力調校，同時避免因光線分割而出現的光暈或眩光問題，曾接受過激光手術、RK手術，或有輕微錐形角膜等角膜情況複雜、術前難以精確測定人工晶體度數的人士可將其納入考量範圍。

如何選擇最適合你的個人化方案？

老花矯視有不同的治療方式，最重要的是根據個人獨特的眼部狀況而量身定製。在制定方案時，醫生會仔細量度多項數據，包括你的屈光度數、角膜弧度、角膜厚度、主力眼等，並充分考慮你的用眼習慣、生活期望與預算，推薦適合你的老花矯視方案。

德視佳眼科集團（EuroEyes）由 Dr. Jørn Slot Jørgensen博士 於1993年在德國創立的眼科集團，擁有超過30年歷史的眼科經驗。作為一個國際眼科集團，德視佳在多個國家和城市設有超過50間眼科醫療中心，包括香港。德視佳香港眼科中心引入了多種符合相關認證的新型號眼科診斷及手術設備，提供眼科檢查、治療及手術，並根據其獨特的眼部狀況量身定製最合適的近視、老花或白內障矯視方案。在治療前後，團隊都會詳細解釋眼部狀況及治療方案，並安排定期追蹤檢查，以確保恢復狀況與治療成效得到妥善、安全的監測。

了解更多：

Presbyond® LBV 老花激光矯視

https://euroeyes.hk/zh/treatment/presbyond/

可調節人工晶體置換術 (LAL) 治療方案

https://euroeyes.hk/zh/treatment/可調節人工晶體-lal/

（資料及圖片由客戶提供）