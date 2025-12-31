糖尿病｜血糖不穩定心絞痛機率增加？SABCDE口訣提醒保養心血管

三十多歲的王先生已經有10年的糖尿病史，BMI身體質量指數都在35左右，因為工作的關係，飲食很不正常，血糖控制相當不穩定。

仗著年輕，而不太關心血糖的他，在值勤時突然因為胸悶、胸痛而被送進急診室。台灣新竹馬偕紀念醫院心臟內科林柏霖醫師表示，檢查發現是心肌梗塞，於是緊急安排心導管手術，放入血管支架。



糖尿病是代謝性疾病，經常伴隨肥胖、高血壓、高血脂等共病，而讓心血管疾病提早報到。林柏霖醫師說，放完心臟支架暫時解除危機後，更重要的是長期血糖控管。

「經歷過心肌梗塞，患者理解到控糖的重要性，願意積極配合治療，開始使用腸泌素GLP-1。」林柏霖醫師說，「由於腸泌素GLP-1具有多重機轉，讓血糖能夠更穩定，而且達到體重下降的效果，對他而言能發揮全身性的保護效果。」

血糖超標，心血管疾病提早報到！

血糖超標的時候通常沒有明顯的症狀，但是會帶來很多的併發症，林柏霖醫師指出，糖尿病對患者最大的威脅是心血管疾病。

心血管疾病的發生與很多因素有關，包括糖尿病、高血壓、高膽固醇、抽菸（抽煙）等，林柏霖醫師解釋，心血管疾病和血管發炎有關，血管發炎的時候可能讓脂肪更容易進到血管的內皮細胞，而形成血管斑塊，使血管管徑逐漸狹窄。依照血管狹窄程度不同，可能產生不同的症狀。

一般而言，如果心臟冠狀動脈狹窄達到百分之五十以上，病人會出現心絞痛，如果遇到寒流來襲，可能會演變成危及性命的心肌梗塞，林柏霖醫師說，如果腦部血管狹窄，就會導致腦中風，造成致命性的危險。

血糖超標讓動脈硬化變狹隘（照護線上提供）

心血管疾病包括「大血管病變」與「小血管病變」，症狀表現相當多樣，林柏霖醫師解釋，當心臟冠狀動脈狹窄時，患者容易喘，活動力下降。可能在活動時感到胸悶、胸痛，感覺像被重物壓住，且胸痛會延伸到左肩、下巴。若是症狀持續時間較短，會在休息後緩解，稱為穩定型心絞痛；若是症狀持續時間較長，休息不會好，稱為不穩定型心絞痛，務必立刻就醫。

小血管病變包括視網膜病變、神經病變、腎臟病變等，可能導致失明、手腳發麻、腎臟衰竭等。林柏霖醫師指出，糖尿病是導致洗腎的重要原因。

有心血管疾病，一定要調整控糖藥物

「當我們遇到糖尿病患合併有心血管疾病的時候，一定要調整控糖藥物。」林柏霖醫師強調，「目前的糖尿病治療指引都認為需要做藥物的改變，因為腸泌素GLP-1、排糖藥等已被證實具有器官保護的效果，提早介入能夠降低中風、心肌梗塞的風險，有助改善糖尿病患的存活率。」

腸泌素是人體天生就有的荷爾蒙，當我們進食後，食物進到腸子就會刺激腸泌素分泌，林柏霖醫師解釋，腸泌素可以發揮多種功能，包括促進胰臟分泌胰島素，抑制升醣素作用，同時可以延緩胃排空，且能作用在中樞神經產生飽足感、抑制食慾，這些功能都有助維持血糖穩定。

控糖觀念再進化（照護線上提供）

「目前的研究證據指出，如果一個糖尿病的病人，合併中風、心肌梗塞、周邊血管阻塞等心血管疾病，就適合使用腸泌素。」林柏霖醫師說，「過去的觀念是等到口服藥無法控制血糖的時候，才開始使用針劑。現在的控糖觀念已有大大的變革，只要糖尿病患合併心血管疾病，就可以使用雙胍類藥物加上腸泌素治療，目的就是要降低中風、心肌梗塞的風險，提升存活率。」

保養心血管，掌握SABCDE！

保養心血管掌握SABCDE！（照護線上提供）

保養心血管，飲食、運動、藥物都非常重要，林柏霖醫師說，請掌握SABCDE口訣，

S就是鹽巴Salt，平時不能吃太鹹；

A就是酒精Alcohol，酒精要減少；

B就是體重Body weight，最好維持理想體重；

C就是戒菸Cessation of smoke；

D就是飲食控制Diet adaptation；

E就是運動調控Exercise adaptation，



養成規律運動的習慣，每個禮拜150分鐘中等強度的運動，這些都有助維持心血管的健康。

貼心小提醒

糖尿病的治療，以前都是看血糖和糖化血色素，希望把飯前血糖控制在80-130mg/dL，飯後2小時血糖控制在小於180mg/dL，糖化血色素控制在小於7%，林柏霖醫師說，如今糖尿病治療已跨入新的時代，除了血糖達標之外還要注重器官保護，希望透過腸泌素、排糖藥等，降低中風、心肌梗塞的機會，提升存活率！

