脖子發黑恐是糖尿病先兆？胰島素阻抗5大危害　這3類人風險更高

脖子、腋窩、腹股溝莫名發黑，怎麼洗都洗不乾淨？減肥怎麼都減不掉？這可能是身體發出的「代謝警報」！

本文審核專家：復旦大學附屬華山醫院內分泌科副主任醫師張爍



胰島素抵抗（胰島素阻抗）正悄悄摧毀你的健康，若放任不管它會讓你血糖失控、脂肪堆積，甚至引發糖尿病和心腦血管疾病！尤其這幾類人要注意。

相關文章：糖尿病｜胰島素阻抗可致血脂異常 醫盤點8症狀留心眼睛周圍浮腫👇👇👇

+ 8

皮膚褶皺處發黑 可能是疾病信號

正常情況下，脖頸部位的皮膚平整光滑，沒有明顯色斑、暗沉或腫脹，但會因個人膚色、暴曬、體温、情緒等因素有所差別。但總體來說，脖頸皮膚的顏色應與其他部位一致，不會有明顯色差。

如果脖子、腋窩、腹股溝等皮膚褶皺處出現色素沉着，外觀類似「沒洗乾淨」的黑色污垢，觸感毛茸茸，類似天鵝絨，可能提示內分泌或代謝異常等問題，例如黑棘皮症，需警惕胰島素抵抗的可能。許多患者誤以為是清潔不到位而反覆搓洗，反而可能刺激加重皮膚症狀。

胰島素抵抗有哪些危害

胰島素抵抗對身體健康的影響有多個方面，主要有：

1. 糖尿病

胰島素與血糖波動及糖尿病風險密切相關。如果出現胰島素抵抗，身體就會給胰腺細胞發送信號，促使其不斷分泌胰島素，增加胰腺負擔，最終導致糖尿病的發生。

2. 肥胖

胰島素具有促進脂肪合成與儲存的作用。血液中過高的胰島素水平會加速腹部脂肪堆積，形成「越胖越抵抗，越抵抗越胖」的惡性循環，進而增加減肥難度。

3. 心腦血管疾病

胰島素抵抗可以影響交感神經活動，促使心率加快，增強小動脈對升壓物質的敏感性，久而久之就會形成高血壓。胰島素抵抗還會加快動脈粥樣硬化斑塊的發生和發展，增加心血管疾病的發生風險。

4. 脂肪肝

胰島素抵抗引起人體內脂質代謝紊亂，增加超重肥胖風險，多餘的脂肪也會在肝臟中大量積聚，從而形成脂肪肝。

小貼士：

胰島素是胰腺分泌的一種降糖激素，主要作用是將血液中的葡萄糖轉運至脂肪、肝臟、肌肉等組織中，轉化為能量或儲存起來，從而維持血糖穩定。

胰島素抵抗的本質，是這些組織對胰島素的敏感性下降。用通俗比喻來說：原本1個單位胰島素能完成的「轉運葡萄糖」任務，因抵抗出現後，可能需要5個甚至更多單位胰島素才能完成。這種「效率降低」導致身體不得不分泌更多胰島素。



相關文章：糖尿病飲食｜大魚大肉營養過剩或致糖尿病 宜減精緻醣晚餐這樣吃👇👇👇

+ 27

胰島素抵抗是怎麼來的？以下人群需格外注意

胰島素抵抗是遺傳因素和獲得性因素（肥胖、不良生活方式等）綜合作用的結果。 胰島素抵抗一般是在遺傳易感性的基礎上由獲得性因素所誘發。也就是說，有糖尿病、肥胖症等家族史的人群相對容易出現胰島素抵抗。

除遺傳因素外，不良的生活習慣是導致胰島素抵抗的主要原因，主要有這幾個方面：

超重和肥胖

尤其是中心型肥胖（內臟脂肪多）會產生某些激素和細胞因子，使人體組織細胞對胰島素的敏感性下降。而胰島素抵抗反過來也會加重肥胖，使減肥更困難。

研究發現，約80%的胰島素抵抗患者伴有超重或肥胖，尤其是中心性肥胖（肚子大、腰圍粗）。黑棘皮病好發於超重、肥胖人群，如果頸部、腋窩等處出現了發黑的皮膚病變，需要及時去內分泌科就診。

久坐缺乏體力活動

肌肉是消耗血糖的主力軍，但久坐和缺乏體力活動，會讓肌肉量減少，同時肌肉對葡萄糖的攝取和利用率下降，導致胰島素抵抗。

此外，長期久坐或不運動還會使體重增加，這也使胰島素抵抗進一步加重。

飲食不健康

高能量飲食（精製碳水、糖果、甜點、炸雞、薯條等）會快速升高血糖，迫使胰腺頻繁分泌胰島素，隨着時間的推移，也會導致胰島素抵抗。

另外，抽煙喝酒也會增加胰島素抵抗風險。

小貼士：

若懷疑存在胰島素抵抗，無糖尿病者可通過以下專業檢測明確：口服葡萄糖耐量試驗（OGTT）。

流程：空腹抽血檢測血糖和胰島素水平後，飲用含75克無水葡萄糖的300毫升水，隨後在30分鐘、60分鐘、120分鐘、180分鐘分別抽血檢測血糖與胰島素。

正常參考：健康人群口服葡萄糖後，胰島素水平通常在30～60分鐘達到高峰，峰值約為基線值的5～10倍，隨後逐漸下降，3小時左右回歸基線水平。

異常提示：若空腹胰島素升高，或餐後胰島素峰值超過空腹值的10倍以上，可能提示胰島素抵抗。



應對策略 從生活方式干預到必要醫療支持

首要措施：生活方式干預（核心基礎）

若確診或懷疑胰島素抵抗，優先通過非藥物方式調整，重點包括：

1. 飲食管理

控制總熱量：

減少高糖、高脂肪、精加工食品（如含糖飲料、油炸食品、糕點）的攝入。

優選低升糖指數（GI）食物：

適量吃些全穀物（燕麥、糙米）、非澱粉類蔬菜（菠菜、西蘭花）、低糖水果（藍莓、蘋果），延緩血糖上升速度。

合理分配餐量：

避免暴飲暴食，建議少食多餐，穩定血糖波動。

2. 運動鍛鍊

頻率與強度：

每周至少進行150分鐘中等強度運動（如快走、游泳、騎自行車），可有氧運動（提升心肺功能）與無氧運動（如啞鈴訓練、深蹲，增強肌肉量）相結合。

日常活動：

適當增加日常步數，減少久坐時間（如每小時起身活動5分鐘）。

3. 其他習慣

規律作息：

保證充足睡眠，避免熬夜影響代謝節律。

情緒管理：

通過冥想、社交等方式緩解壓力，長期高壓可能通過激素途徑加重胰島素抵抗。

藥物輔助（必要時）

若嚴格生活方式干預3～6個月後效果仍不理想，可在醫生指導下使用改善胰島素敏感性的藥物，幫助提升細胞對胰島素的反應性。

相關文章：糖尿病｜長期高血糖損害記憶力？血糖失控增加罹患阿茲海默症風險👇👇👇

+ 9

科學應對胰島素抵抗

1. 脖子、腋下、腹股溝等皮膚褶皺處顏色加深，表面變得粗糙，類似於天鵝絨的觸感，這可能是胰島素抵抗引起的黑棘皮症。

2. 胰島素抵抗對身體健康的影響有多個方面：引發糖尿病、肥胖、心腦血管疾病、脂肪肝。

3. 以下人群需格外注意：有糖尿病家族史的人群、超重和肥胖人群、久坐缺乏體力活動的人群、飲食不健康人群。

4. 若懷疑存在胰島素抵抗，無糖尿病患者可通過以下專業檢測明確：口服葡萄糖耐量試驗（OGTT）。

5. 若確診或懷疑胰島素抵抗，優先通過非藥物方式調整：飲食管理、運動鍛鍊、規律作息、管理情緒。



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

