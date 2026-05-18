牙刷點揀好？消委會測試市面常見牙刷品牌

牙齒好，受用一生；牙肉壞，受苦一世！好多香港人平時對牙齒健康愛理不理，等到牙齒酸軟、牙肉痛到入心入肺先識驚。要保持口腔健康，除了刷牙姿勢要正確，揀選合適牙刷更為重要。早前，消委會搜羅市面上多個牙刷品牌進行測試，逐一評估其物理性能和化學安全性，測試報告指出，一支好的牙刷刷毛大為講究，從牙刷的抗彎力和磨毛處理可見一斑，以下將抽取其中4個常見的牙刷品牌，幫助大家揀出最有效潔淨牙齒的牙刷！



1.適齒美（Systema）極密潔淨預防牙肉萎縮牙刷 - 表現優異

適齒美極密潔淨牙刷是針對預防牙肉萎縮或已有初期萎縮的人士 。其售價僅為 $19，在關鍵的磨毛測試中，其頂端輪廓合格率高達 98.6%，代表絕大部分刷毛頂端都呈現圓潤光滑的半球形 ，能大幅減少刷牙時對口腔軟組織及牙齦表面的磨損 ，減少造成牙肉萎縮。

其設計針對預防牙肉萎縮，產品採用尖圓混合刷毛，尖毛剔走潛藏於牙縫的牙菌膜，圓毛可潔淨齒面。加上其刷毛柔軟，既能刷淨牙肉，且溫柔按摩牙齦而不造成傷害。其毛束彎曲力為 2.65，在保持柔軟觸感的同時，仍能提供穩定的支撐力來徹底清除齒面污垢 。而牙刷的單絲彎曲恢復率高達 83.2% ，刷毛在使用後極不容易產生變形或散開，整體表現優異 。

2.Darlie鑽耀白牙刷 - 表現一般

Darlie鑽耀白牙刷使用6500＋極高密超聲波植毛技術，刷毛數量高達6500+條，極為高密，刷頭核心為鑽形亮白柱帶來3倍去漬亮白，外圈由絨密軟毛組成，減壓護齦。牙刷售價為 $29.9，在安全性能方面，其磨毛合格率為 95.7% ，能兼顧摩擦力與保護牙齦的需求 。其毛束彎曲力為 3.48 牛頓 ，適合追求溫和感且重視亮白效果的用家 。其單絲彎曲恢復率則為 76.5% ，確保刷毛在承受高密度壓力下仍能保持良好彈性 。

3.情熱價格JONETZ牙刷 Mouth Odor Care(All Black) - 不太理想

這款日本品牌牙刷售價為 $23.9，雖然主打抗菌及美白功能，但物理測試數據卻反映其質素不一 。其磨毛合格率僅有 11.9% ，被評為「不太理想」，意味着大部分刷毛頂端仍是平整切割的「平毛」或帶有尖銳毛刺 。消委會報告指出，長期使用這種完全未經磨圓處理的牙刷，會造成明顯較多的牙齦萎縮 。雖然其單絲彎曲恢復率達 88.9% ，且毛束彎曲力僅 1.91 ，顯示刷毛非常柔軟且耐用，但缺乏磨圓處理的細絲在刷牙過程中仍可能損害口腔內軟組織 。

4.EBISU 31智慧護齒刷 - 不太理想

EBISU 31智慧護齒刷售價為 $28，主打寬頭設計與雙重植毛工藝，但在此次報告中其核心性能指標不太理想 。令人震驚的是，該牙刷的磨毛輪廓合格率竟為 0.0% ，代表測試中完全找不到符合標準要求的圓潤刷毛。此外，其毛束彎曲力高達 5.45 ，是這五款中最硬的一款，對於強調「按摩牙齦」的產品來說，過硬且未經磨圓的刷毛反而增加損傷風險 。其單絲彎曲恢復率為 69.6% ，雖符合合格線，但相比其他品牌更容易出現刷毛散開及喪失彈性的情況 。

刷牙是守護牙齒健康的第一防線 ，但若使用質素欠佳的牙刷，不但難以有效清除牙菌膜，更有機會損害牙齦或造成牙齒磨損，因此，挑選牙刷絕對不能馬虎。專家建議，市民應每 3 個月更換一次牙刷 ；一旦發現刷毛已經向外彎曲變形，就必須立即更換 ，因為彎曲的刷毛不僅會令清潔效果大打折扣，更有可能對口腔組織造成不必要的損傷 。為了長遠的口腔健康著想，就從今天起，參考專業數據並揀選一支表現優異的牙刷吧 。