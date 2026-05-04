研究證實AI催眠減壓效果不輸真人　六成港人偏好與AI訴心事

在現今節奏急速的都市生活中，精神壓力成為許多人的隱形困擾。隨著人工智能（AI）科技深入日常，它不再只是工具，更快速成為許多人分享情緒、整理思緒的首選。這種現象突顯了現代人對即時回應、無壓力互動以及穩定心理支持的強烈需求。與此同時，各類心理服務日益受到關注。然而在香港，催眠治療仍常被誤解，公眾的印象往往停留在影視作品中誇張失實的演繹，或源於對心理學原理的陌生，這種誤解無疑限制了催眠作為有效減壓工具的推廣與應用。



突破性研究：AI減壓效果可與真人媲美

一項最新的突破性研究，正為心理健康服務領域帶來顛覆性的新視角。由AIM大中華區心理學研究小組於2025至2026年間進行的調查，首次對比了AI與真人催眠在紓緩壓力體驗上的實際差異，結果令人驚訝。研究證實，AI在催眠減壓方面的效果，可與真人催眠師媲美。更值得注意的是，數據指出AI不僅是減壓工具，更是港人更願意信任的傾訴對象，超過六成受訪港人明確表示傾向向AI傾訴心事。這項研究不僅確立了AI在情緒和心理健康支持中的潛力，更為未來心理健康服務的發展方向，開啟了新的視角與想像空間。

AIM大中華區心理學研究小組於2025至2026年間進行調查，對比AI與真人催眠在紓緩壓力體驗上的實際差異。

本地科研成果 AI協作與潛意識洞察

AIM大中華區心理學研究小組（Hello Society）今次將研究焦點放在「人工智能輔助」的實際應用上，回應社會對催眠成效的疑問，同時探討AI在心理健康服務中的角色定位。研究結果顯示，AI並非取代治療師的工具，反而有助提升整體服務效率與可及性。

關鍵發現之一，是人們對AI的情緒信任機制。研究指出，人們更傾向向AI傾訴心事，原因在於其「無評價、低壓力」的特性，使人感覺更安全和具保密性。約25%的參加者表示，面對AI時更容易表達內心感受，AI語言表達清晰自然、貼近日常，有助降低心理防備，讓人更容易進入放鬆甚至催眠狀態。

減壓效果上，AI與真人表現相若，41.7%參加者認為「效果一致」，量化評分AI甚至略高（2.92 vs 2.58）。整體62.5%參與者偏好AI（女性68.4%），因其減少「外界眼光」壓力。這反映初階減壓更依賴內容（如語句設計），AI憑穩定輸出、不受情緒波動影響，在長時間引導中更優，同時突顯AI與真人互補：前者提供穩定低壓，後者承載理解同理。

研究分析認為，這與AI能減少「外界眼光」壓力密切相關，使用者毋須擔心被評價或質疑，從而更容易建立放鬆與信任感。這亦突顯出AI與真人治療的互補關係：前者提供穩定與低壓環境，後者則承載理解、同理與情感連結。

除了作為介入工具，AI在數據分析上的能力亦為研究帶來更深層洞察。透過整理大量對話與回應，AI成功識別出多項潛藏的心理需求。例如，有35%的參加者不約而同提及渴望「擁有自己的空間」及更佳的隔音環境，AI進一步將此與香港居住環境狹小的現實連結，指出這反映出一種「缺乏喘息空間」的持續性心理壓力。此外，AI亦發現不少人長期在家庭中扮演「解決問題者」或「情緒調停者」，揭示出「長女壓力」及「夾心階層」等隱性情緒負擔。這些以往需依賴人手逐一分析的細微模式，透過AI得以快速整合與呈現，使治療師能更早掌握核心問題，減少前期評估時間，提升介入效率。

AI與輔導員 協作關係而非取代

研究團隊強調，AI在心理健康領域的定位應是「協作工具」，而非取代專業人員。其角色更類似醫療系統中的檢測與報告工具，負責整理資訊、降低求助門檻，並提供初步分析。在這一模式下，真人治療師可將精力集中於更複雜、長期及深層的個案，處理涉及情感理解與同理心的關鍵環節，實現人機分工與互補。不過，研究亦提醒，AI輸出仍需專業判斷加以審視，因其可能受數據偏差或迎合使用者傾向所影響。治療師的角色，正是在於辨識其中的準確性與潛在誤差，確保介入符合個人實際需要。

隨着AI輔助逐步普及，心理健康服務模式亦有望轉變。治療師可借助AI處理部分標準化工作，例如生成穩定的催眠引導內容，作為當事人日常練習之用。而在更宏觀層面，AI亦可作為一個「入口」，降低人們對心理輔導的抗拒，鼓勵更多人踏出尋求幫助的第一步。

香港催眠治療的應用與專業化發展

Hypnosis Institute作為多個國際機構（包括AIM、NGH及SH）在港分會，近年積極推動本地催眠治療與國際接軌。該機構創辦人Charles Leung更是推動香港催眠治療專業化與國際接軌的資深專家。Charles指出，催眠並非只用於嚴重個案，更重要的定位其實是「介乎於日常調適與專業治療之間」的預防性工具。當情緒問題持續兩星期至一個月，並逐步影響基本生活功能，例如食慾下降、失眠、對工作失去動力，甚至減少與家人交流，便已屬於需要正視的訊號。

Hypnosis Institute 創辦人 Charles Leung 近年積極推動本地催眠治療。

在這類情況下，催眠的優勢在於能繞過過度活躍的意識層，直接透過潛意識進行情緒處理與重整。相較傳統以理性分析為主的方式，催眠可在較短時間內協助個體釋放情緒，例如將原本可能需時數天甚至數月處理的哀傷反應，濃縮至數小時內完成初步梳理，提升減壓效率。

專業培訓與國際接軌

在專業培訓方面，Hypnosis Institute引入具90年歷史的英國劍橋國際學院（CIC）課程體系，在亞洲開辦首個對標英國資歷架構第五級的「Baccalaureate on Psychology and Clinical Hypnotherapy Certification Programme」。課程涵蓋超過600小時訓練，結合理論與臨床實務，目標是培養能獨立處理複雜個案的專業人才，進一步提升行業整體水平。

至於公眾普遍關注的安全問題，Charles強調，催眠並非「失去意識」的狀態，而更接近清醒與入睡之間的過渡階段。當事人始終保有自主意識與判斷能力，即使在催眠過程中遇到不適或不合理指令，亦可以隨時中止或拒絕。因此，所謂「被控制」或「植入錯誤記憶」的情況，在正規操作下並不成立。

AI應用下的界線與原則

隨着AI逐步介入心理健康領域，安全與界線的討論亦延伸至數據與應用層面。專家指出，在AI輔助下，首要原則仍是保障個案私隱，所有資料應在受控環境中處理，而非直接納入開放式大數據系統。同時，AI的應用需清晰界定範圍：適合用於生成穩定、標準化的催眠引導內容，或作為初步分析工具，但對於涉及高風險、長期或高度個人化的個案，仍必須由真人治療師主導處理，以確保安全與準確性。

認知轉變與未來發展

Charles 指出，過去八至十年間，香港大眾對催眠的認知已有明顯轉變，由早期將其視為「神秘控制」甚至帶有恐怖色彩的印象，逐步轉向關注其在心理治療中的實際功能。尤其在疫情之後，社會整體對健康的重視提升，大眾開始主動提問「催眠可以幫助處理哪些情緒問題」，反映接受程度正在提高。

Charles 認為最大的挑戰是推廣「健康心理學」的預防概念，即在「情緒崩潰」前介入；有別於外國將心理健康視為預防，香港人往往等到情緒「病入膏肓」才尋求治療。

因應AI發展帶來的新契機，Hypnosis Institute 亦會調整教學方向，未來課程將更著重於指導治療師如何在使用AI時兼顧保密性、安全性及專業判斷，確保科技應用在提升效率的同時，亦能守住心理健康服務的核心價值。

了解證書課程資料：https://www.hypnosisinstitute.com.hk/bpsyandch

（資料由客戶提供）