普拉提愈練愈痛?一文認清處方與運動普拉提分別 根治痛症要靠這招

近年普拉提（Pilates）在香港掀起熱潮，不少明星和上班族都紛紛打卡練習。然而，不少都市人尤其是上班族，本身帶有肩頸腰痛、坐骨神經痛等問題，盲目跟風上團體班，不但未能紓緩痛症，甚至出現愈練愈痛的情況，造成二次傷害。「你真的了解自己適合哪一種普拉提嗎？」其實，大眾未必清楚普拉提分為「處方」（Clinical）與「運動」（Fitness）兩大類。想真正藉普拉提改善身體問題，不妨先認清兩者的分別！



拆解處方普拉提vs運動普拉提

雖然兩者都基於Joseph Pilates創立的核心控制、精準運作、正確呼吸及流暢性等原則，但在實際執行上卻有明顯分野：

• 運動普拉提（Fitness Pilates）︰主要以健身為目的，重點在於提升核心力量、雕塑身體線條、增加柔軟度及整體活力。課程多為標準化設計，在充滿節奏感的音樂和熱鬧的團體氣氛中進行，就像參加「健身班」，大家跟隨教練完成一套高效的Workout，享受流汗後的爽快感。對於身體健康、想減壓或維持日常運動量的人士來說，這是一個極佳的選擇。

• 處方普拉提（Clinical Pilates）︰又稱臨床普拉提，具有強烈的「治療性」。它針對痛症、慢性傷患、肌肉失衡或產後恢復等問題，目標是從根本改善動作模式，預防復發。這類課程必須由具備醫學及解剖知識的物理治療師或專業認證人士帶領。在正式開始前，學員需接受詳細評估，再由專家度身訂造專屬的動作「處方」，就像「醫生開藥」，針對你個人的體質與問題，精準調配動作的「劑量」。為了確保每一個呼吸和肌肉激活都準確無誤，通常採用一對一或極小組形式進行。

處方普拉提同樣能達到雕塑線條、提升耐力的健身效果。

破解迷思 處方普拉提也能修身

許多人擔心處方普拉提節奏較慢，難以達到修身效果。事實上，處方版往往能做得更深入且安全。雖然初期會以解決痛症和穩定身體為主，但當基礎打穩後，導師會逐步增加強度與動態組合，同樣能達到雕塑線條、提升耐力的健身效果。因為動作極度精準，肌肉激活的效率反而更高，長期效果也更持久。

MyHealth結合「處方普拉提」與「全面治療」，融合了註冊物理治療、中醫調理、運動復康及先進醫療儀器，一對一助客戶根治痛症。

MyHealth全港首創處方普拉提 + 治療中心 一站式貼心治療

在香港，常見的Reformer課多屬運動型，而專業的處方普拉提往往散見於物理治療診所。MyHealth的出現則打破了這一界限，成為全港首創將「處方普拉提」與「全面治療」深度融合的一站式中心。

•「有溫度」的治療：不只是醫病，更是醫心。傳統醫療機構往往給人冰冷、趕時間的感覺，但MyHealth卻強調「有溫度的治療」。團隊深信，真正的康復源於對客人的用心聆聽與陪伴。從踏進中心的一刻起，高私密度的空間與一對一的專注服務，讓客戶感受到品牌「致力為客人着想」的初心，將健康理念自然地融入日常生活。

• 純天然處方 x 痛症根治︰MyHealth拒絕單純依賴藥物或短暫的儀器止痛。團隊強調「找出痛源 + 主動復康」，透過註冊物理治療師的精確診斷，配合處方Reformer普拉提，引導身體學會正確發力，從根本上杜絕痛症復發。

• 多元化服務與極致便利︰這裡融合了註冊物理治療、中醫調理、運動復康及先進醫療儀器（如聚焦式衝擊波、熱射頻筋膜刀等）。中心設於旺角、沙田及尖沙咀等核心地段，每日由早上9時營業至晚上11時，全年無休。更重要的是，服務接受公司醫療及個人意外保險索償，讓上班族能無後顧之憂地追求健康。

告別盲目跟風 找回強韌的自己

健康不應是隨波逐流，而是一場對自己身體的深度對話。與其在團體班中勉強跟上節奏，不如給自己一個機會，嘗試精準且充滿人情味的「處方普拉提」。透過科學的治療與專業的訓練，你也可以塑造出更強壯、更挺拔、更自信的自己。

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