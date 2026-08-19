網傳壯陽藥能預防中風？醫生拆解4大誤區：亂服恐引發猝死危機

社群平台近期瘋傳「服用壯陽藥可改善血流、預防中風與心肌梗塞」的說法，引發不少人盲目跟風。醫師澄清，亂吃不僅無法保護血管，若與特定心臟藥物併服，更可能導致血壓雪崩式暴跌而當場猝死！



誤區一：壯陽藥僅能局部放鬆血管，完全無法預防中風

許多人誤以為「血管擴張、血流變順」就能預防心血管疾病。台灣新營醫院泌尿科主治醫師張哲綱指出，部分壯陽藥物（如 Tadalafil）確實是透過一氧化氮路徑產生血管平滑肌放鬆作用，進而改善局部血流與微循環表現。

但他強調：

改善血流數據，絕對不等於降低中風或心肌梗塞風險！目前並沒有任何國際醫學指引將此類藥物列為心血管疾病的預防用藥。

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誤區二：中風成因複雜，法定用途僅限兩大適應症

針對中風的醫學機轉，台灣新營醫院神經內科主治醫師王威仁解釋，中風的發生涉及動脈粥樣硬化、血管斑塊破裂、血栓形成，以及高血壓、糖尿病與高血脂等多重風險因子。

他直言：「中風並不是單純血流變化造成，而是血管結構病變與慢性風險累積的結果，因此絕不能依賴單一藥物的血管擴張效果來預防。」目前，此類藥核准法定用途相當嚴格，僅限於以下兩大範疇：

1. 勃起功能障礙（ED）

2. 良性攝護腺肥大（BPH）引起的下泌尿道症狀



張哲綱補充說明，此類藥物主要用於改善排尿困難、頻尿與夜尿等症狀，目的在於提升生活品質，絕非日常調養或預防心血管疾病的「日常保健品」。

誤區三：恐怖禁忌！絕對不可與心臟病舌下錠併服

這是最危險的用藥盲點。壯陽藥與心臟科常見的「硝酸鹽類藥物」（例如心絞痛患者常備的舌下錠）具有嚴重的藥物交互作用。如果誤信謠言自行長期服用，卻又同時併用硝酸鹽類藥物，將會造成顯著的血管擴張反應，引發血壓急遽下降、頭暈、昏厥，嚴重時甚至會引發休克、危及生命。

誤區四：正確防中風！回歸三高控制與規律作息

王威仁呼籲，預防中風沒有捷徑，更沒有所謂的「單一神藥」。想要擁有健康的血管，必須老老實實回歸到「整體血管風險管理」，做到以下科學防護：

1. 精準控制三高

穩定管理血壓、血糖、血脂數據。

2. 維持規律作息

充足睡眠、均衡飲食、戒菸限酒，從生活型態著手。

3. 嚴格遵照醫囑

身體有症狀應尋求專業醫師診斷，切勿聽信網路謠言自行調整或長期服用非適應症藥物。

醫師呼籲，正確理解藥物適應症、不盲從偏方，才是真正保護自己與家人遠離腦血管疾病的唯一正道。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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