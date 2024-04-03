步態不穩單側無力似中風症狀？小心硬腦膜下腔出血現2情況快就醫

前些日子以《龍珠》、《IQ博士》等作品，享譽全世界的日本漫畫大師鳥山明，傳出因硬腦膜下腔出血辭世，享年68歲，令人不剩唏噓。



硬腦膜下腔出血 腦膜血管破裂、血液聚積造成

台灣樂生療養院神經內科李俊璞醫師解釋，腦部與頭骨之間，由具有保護和支持功能的三層「腦膜」組織所組成：最外層緊貼頭骨的硬腦膜、中間層的蜘蛛網膜，及最內層緊鄰大腦組織的軟腦膜。而硬腦膜下腔，即是介於最外層硬腦膜及中間層的蜘蛛網膜的空間。頭部受到撞擊，因腦組織晃動致腦膜血管破裂，滲出的血液聚積於硬腦膜與蜘蛛網膜之間的空間，即為硬腦膜下腔出血。

跌倒撞頭沒症狀以為沒事？（按圖了解👇👇👇）

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頭痛噁心、無法應答 電腦斷層及MRI可協助判讀

李俊璞指出，硬腦膜下腔出血的臨床症狀，會因顱內出血的位置及嚴重程度而具多樣性，如頭痛、噁心、嘔吐、說話模糊、步態不穩、單側或雙側無力、無法正常應答、意識變差、昏迷等。有些長者僅因輕微頭痛、意識障礙、說話困難，而被當成中風症狀或是癲癇發作等疾病而送至急診。此時，電腦斷層掃描可做迅速診斷與MRI（磁力共振造影）更精準分析判讀，確認為頭部外傷合併硬腦膜下出血。

李俊璞進一步說，若是長者有腦萎縮而無明顯症狀，血塊逐漸纖維化並形成內外層偽膜，偽膜隨後會形成新生血管，但因血管脆弱易破裂而滲血，隨之造成慢性硬腦膜下積血擴大的血腫，逐漸對腦部造成壓力。因此常有外觀沒有明顯撞傷的患者，只是跌倒頭撞門框或車頂，造成慢性出血，一至二週後，甚至一個月後，才會因血腫壓迫而引發症狀。

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出現步態障礙、跌倒頻率增加 務必儘早就醫

李俊璞提醒，任何人都可能因頭部意外受傷而有硬腦膜下腔出血及血腫，但某些因素可能會增加風險，如長者、從事高衝擊或極限運動者、服用抗凝血劑或血友病患者及濫用酒精的民眾，由於臨床表現有時類似中風、急性出血，甚至失智，故慢性硬腦膜下血腫也被稱為「偽大的模仿者」。

防跌倒6秘訣（按圖👇👇👇）

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因此，若有突然出現步態障礙、跌倒頻率增加、反應遲緩、偏癱，和語言障礙等症狀，務必儘早就醫，才能把握治療黃金時間。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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