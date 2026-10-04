減肥遇上停滯期怎麼辦？每日運動是大忌　醫生教碳水循環極速瘦身

減重明明很努力，體重卻突然停住不動？台灣減重醫師蕭捷健分享門診常見的減重瓶頸，提醒體重卡關不一定代表做錯了，而可能是身體已經適應目前的減重方式，透過碳水循環搭配運動與休息，調整飲食安排。



蕭捷健表示，近期門診有學員準備「畢業」，透過碳水循環在兩個月內瘦了6公斤。他指出，許多人剛開始減重時，會努力控制飲食、每天運動，體重也可能一開始下降得很快，但過了一段時間卻卡住不動，這不代表不夠努力，而是身體可能已經適應目前的做法。對於減重過程中的常見瓶頸，蕭捷健提醒有幾件事「不要」做。

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首先，不要天天運動。運動雖然重要，但身體也需要休息與修復的時間，因此一週安排2至3天運動即可。

第二，不要吃太少。蕭捷健指出，吃太少可能讓身體以為處於「飢荒」，進一步降低代謝、保留脂肪並分解肌肉。想要瘦得下來、也瘦得久，代謝狀態很重要，其中至少要攝取足夠的蛋白質。第三，不要把低碳日拉得太長。他建議低碳一週控制在2至3天即可，長期低碳容易影響甲狀腺，也可能傷到肌肉，讓基礎代謝率下降，之後一吃碳水反而更容易復胖。

蕭捷健進一步提醒，如果安排低碳日，就不要在這天進行運動。他表示，低碳日時體內的「糖」已經不夠使用，如果此時又運動，身體可能需要拆解自己的肌肉來燃燒，反而把辛苦練起來的成果消耗掉。他解釋，低碳日真正的角色，是幫助把「儲存多餘的糖」清空，為下一次高碳日做準備。如此一來，吃進來的醣類才會優先進入肌肉，而不是囤積成脂肪。

蕭捷健以「蓋房子」比喻減重。運動日就像工班進場敲敲打打、開始蓋房子，此時需要送進建材，也就是碳水與蛋白質；碳水就像水泥、木材，蛋白質則像鋼筋，沒有材料就無法蓋房子。至於休息日，則像工人放假，讓水泥乾、油漆定色。這時候再送進材料可能只會堆在路中間，因此可以安排低碳日，一方面清空多餘糖分，一方面讓脂肪開始被燃燒，就像清理工地一樣。

如果目前正好遇到減重瓶頸，蕭捷健分享自己常給學員的安排：

週一、週四為低碳日，讓身體修復

週二、週五進行低強度活動，例如快走、伸展，搭配中碳飲食

週三及週末則安排運動日，搭配高碳飲食



蕭捷健提醒，如果已經很努力減重，結果卻不如預期，也許不是自己不夠好，而是時候換個方式，讓身體重新「感受到刺激」。減重不需要害怕碳水，真正需要注意的是不知道如何安排碳水。

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