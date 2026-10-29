60歲藍心湄營養不良　醫建議日吃8顆蛋補充營養　改善水腫脫髮

台灣時尚教主藍心湄日前在《女人我最大》節目中透露，她因接受頭皮療程而進行抽血檢驗，結果赫然發現自己長期營養不良。所幸調整飲食習慣後，不僅重拾濃密髮量，連過去難以改善的臃腫與水腫問題也明顯好轉。



藍心湄指出，發現髮量變稀疏後，她前往進行頭皮相關療程，檢驗報告揭示營養攝取嚴重不足的問題。她自我檢討表示，平日飲食過於挑食，有時主食甚至是含酒精成分的食物，如麻油雞等。醫師在審視檢驗結果後，當即建議她一天至少攝取八顆蛋來補充營養。

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這項建議喚起藍心湄的年輕記憶。她回憶起自己曾是女中游泳隊隊員，當時為補充體力，每天也需食用八顆蛋。醫師特別強調，這些蛋必須採水煮方式，不加油、不調味，以最單純的烹調方式呈現。藍心湄照著執行後，數週內即見成效，原本稀疏的髮際線開始冒出小胎毛，充分驗證營養充足時身體自然恢復健康。

藍心湄進一步坦承，過去因飲食不均衡，隨著年紀增長又擔心代謝變差、進食過量，長期下來造成營養失衡。她意外發現，營養不良反而容易導致肥胖與水腫，不僅瘦身困難，整體精神狀態也欠佳。

自從開始補充足夠蛋白質後，體態逐漸緊實，膚色與氣色也隨之改善。如今雖不會每日進食滿八顆蛋，但她確保每天都攝取充足蛋白質。

根據台灣衛生福利部資料，蛋白質為構成肌肉與器官的關鍵原料，不僅修補與建造身體組織，更參與免疫與代謝相關的酵素作用，是人體必需營養素。豆魚蛋肉類食物提供多元營養來源：豆製品富含大豆異黃酮、魚類含有Omega-3脂肪酸可降低發炎反應、雞蛋提供維生素A與鐵質促進皮膚修復，紅肉與內臟則含鐵、維生素A與葉酸，可適量補充。

台灣衛福部建議大家每餐掌握「豆魚蛋肉一掌心」原則，份量約為自己手掌大小與厚度，即可滿足單餐所需。惟若有腎臟相關疾病，應遵照醫師或營養師建議調整攝取量。藍心湄以自身經驗總結，吃對食物、補足營養才是維持美麗與健康的根本之道。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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